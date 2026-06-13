Clint Dempsey a kanadaiak kapitányának: Nem fogadok el kritikát olyasvalakitől, aki országot váltott

A két mérkőzés mellett azonban egy nyilatkozat is nagy visszhangot keltett: a kanadai szövetségi kapitány, Jesse Marsch a himnuszéneklés kapcsán hasonlította össze korábbi és jelenlegi csapatát. Marsch szerint a játékosokat néha szinte kérlelni kellett, hogy énekeljék a himnuszt. Hozzátette, hogy 2010-ben, a dél-afrikai világbajnokság idején, még az amerikai válogatott stábjának tagjaként tapasztalta ezt.

Ezzel szemben a kanadai csapatról teljesen más képet festett: elmondása szerint játékosai „teli torokból éneklik a himnuszt”, mert büszkék arra, hogy Kanadát képviselhetik. A kijelentések nem maradtak reakciók nélkül az Egyesült Államokban. A korábbi 141-szeres válogatott Clint Dempsey televíziós szakértőként reagált a Fox Sports adásában, és nem fogta vissza magát:

Clint Dempsey (középén) és Jesse Marsch (jobbra) 2005-ben egymás ellen (Fotó: Getty Images)

„Tényleg ezt mondta? Nem tudom őt komolyan venni. Nem fogadok el kritikát olyasvalakitől, aki országot váltott, és most egy másik nemzet himnuszát énekli” – mondta Dempsey.

A korábbi középpályás hangsúlyozta saját pályafutása nehézségeit és elkötelezettségét: elmondása szerint játszott eltört orral is, valamint két szívműtéten is átesett, mégis visszatért a válogatottba. A himnuszéneklésről is beszélt: „Általában nem énekeltem, inkább a kezemet a szívemre tettem és imádkoztam.”