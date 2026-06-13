Nemzeti Sportrádió

Clint Dempsey a kanadaiak kapitányának: Nem fogadok el kritikát olyasvalakitől, aki országot váltott

R. D. P.R. D. P.
2026.06.13. 09:54
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Jesse Marsch (Fotó: Getty Images)
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Kanada és az Egyesült Államok is sikerélménnyel kezdte a hazai rendezésű világbajnokságot: a kanadaiak Bosznia-Hercegovina ellen egy hajrában szerzett góllal mentettek pontot, míg az amerikai válogatott fölényes, 4–1-es hazai győzelmet aratott.

A két mérkőzés mellett azonban egy nyilatkozat is nagy visszhangot keltett: a kanadai szövetségi kapitány, Jesse Marsch a himnuszéneklés kapcsán hasonlította össze korábbi és jelenlegi csapatát. Marsch szerint a játékosokat néha szinte kérlelni kellett, hogy énekeljék a himnuszt. Hozzátette, hogy 2010-ben, a dél-afrikai világbajnokság idején, még az amerikai válogatott stábjának tagjaként tapasztalta ezt.

Ezzel szemben a kanadai csapatról teljesen más képet festett: elmondása szerint játékosai „teli torokból éneklik a himnuszt”, mert büszkék arra, hogy Kanadát képviselhetik. A kijelentések nem maradtak reakciók nélkül az Egyesült Államokban. A korábbi 141-szeres válogatott Clint Dempsey televíziós szakértőként reagált a Fox Sports adásában, és nem fogta vissza magát:

MLS Playoffs: Chicago Fire v New England Revolution
Clint Dempsey (középén) és Jesse Marsch (jobbra) 2005-ben egymás ellen (Fotó: Getty Images)

„Tényleg ezt mondta? Nem tudom őt komolyan venni. Nem fogadok el kritikát olyasvalakitől, aki országot váltott, és most egy másik nemzet himnuszát énekli” – mondta Dempsey.

A korábbi középpályás hangsúlyozta saját pályafutása nehézségeit és elkötelezettségét: elmondása szerint játszott eltört orral is, valamint két szívműtéten is átesett, mégis visszatért a válogatottba. A himnuszéneklésről is beszélt: „Általában nem énekeltem, inkább a kezemet a szívemre tettem és imádkoztam.”

 

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