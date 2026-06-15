Nemzeti Sportrádió

„Azért jöttünk, hogy történelmet írjunk” – az Ecuador ellen győztes gólt szerző Amad Diallo

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.15. 04:55
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Amad Diallo bízik a jó folytatásban is (Fotó: Getty Images)
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Az 1–0-s afrikai sikerrel végződött Elefántcsontpart–Ecuador labdarúgó-világbajnoki mérkőzés után értékeltek a résztvevők.

„Kicsúszott a kezünkből az egy pont – idézi az ecuadori támadó, Enner Valencia szavait a The Athletic. – Pedig jól játszottunk, de a labda nem akart bekerülni a kapuba. Mindannyian győzelemmel akartunk kezdeni, ám nem szabad búslakodnunk. A szurkolóink fantasztikusak voltak, sajnálom, hogy ma nem tudtuk boldoggá tenni őket, azonban a végsőkig harcolni fogunk.”

Sebastián Beccacece szövetségi kapitány szerint is megvoltak a helyzeteik: „Remekül játszottunk az első félidőben, tiszta helyzeteket dolgoztunk ki. Fájó a vereség, de még csak a torna elején járunk.”

„Rossz, hogy hátrányban vagyunk, de még csak most kezdődött a világbajnokság. Nem csüggedhetünk, van még két csoportmérkőzésünk. Talpra állunk” – olvasható Moisés Caicedo rövid nyilatkozata a Reuters oldalán.

Emerse Faé, Elefántcsontpart szövetségi kapitánya így értékelt: „Az öltözőbe nulla nullával mentünk be, és arról beszéltünk, hogy a második félidőben több területünk lesz, de jobban kell figyelnünk, mert az első játékrészben sokszor veszítettünk labdát. Összesen két-három helyzetet engedtünk az ellenfélnek, de kitartottunk, és megszereztük a három pontot.”

„Azért jöttünk, hogy történelmet írjunk mondta a győztes gólt szerző Amad Diallo.Még vár ránk két mérkőzés, melyeknek ugyanilyen mentalitással kell nekivágnunk, és megpróbálnunk azokat is megnyernünk.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR 1–0 (0–0)
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 68 274 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué (Kossounou, 89.), Singo, Agbadou, G. Konan – Y. Diamondé, S. Fofana (Sangaré, 77.), Kessié, B. Touré (A. Diallo, 56.) – Pépé (Oulai, 77.), Wahi (Bonny, 56.). Szövetségi kapitány: Emerse Faé
ECUADOR: Galíndez – A. Franco (Porozo, 62.), Ordónez, Pacho, Hincapié – Yeboah (Preciado, 62.), M. Caicedo, Vite, Minda (Angulo, 56.) – Plata, E. Valencia (K. Rodríguez, 77.). Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
Gólszerző: A. Diallo (90.)

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