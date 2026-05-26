A korábbi kispesti középpályás a vb-re utazó panamai válogatott csapatkapitánya

Aníbal Godoy középpályás 2013 nyarától két éven keresztül tartozott a kispesti együtteshez, de 24 NB I-es és két NB III-as bajnoki után távozott, egyébként pedig december óta az MLS-ben szereplő San Diego FC játékosa, míg hazája válogatottjában már 157-szer lépett pályára, amivel csúcstartó.
A közép-amerikai térség nemzeti csapata 2018 után második világbajnokságára készülhet, nyolc éve Oroszországban három vereséggel búcsúzott a csoportkört követően.
A PANAMAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: Luis Mejía (Club Nacional – Uruguay), Orlando Mosquera (Al-Fajha – Szaúd Arábia), César Samudio (CD Marathón – Honduras)
Védők: Andrés Andrade (LASK Linz – Ausztria), César Blackman (Slovan Bratislava – Szlovákia), José Córdoba (Norwich City – Anglia), Éric Davis (Plaza Amador), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa – Costa Rica), Edgardo Farina (Nyizsnyij Novgorod – Oroszország), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaria – Venezuela), Roderick Miller (Turan-Tovuz – Azerbajdzsán), Amir Murillo (Besiktas – Törökország), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello – Venezuela)
Középpályások: Yoel Bárcenas (Mazatlán FC – Mexikó), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas – Mexikó), Aníbal Godoy (San Diego FC – Egyesült Államok), Carlos Harvey (Minnesota United – Egyesült Államok), Azarias Londono (Universidad Católica – Chile), Cristian Martinez (Ironi Kirjat Smona – Izrael), Alberto Quintero (Plaza Amador), José Luis Rodríguez (FC Juárez – Mexikó), César Yanis (CD Cobresal – Chile)
Támadók: Ismael Diaz (Club León FC – Mexikó), José Fajardo (Universidad Católica – Chile), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa – Costa Rica), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción – Chile)
Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)
|Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion
|Anglia–Horvátország
|X–X
|Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|Ghána–Panama
|X–X
|Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion
|Anglia–Ghána
|X–X
|Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|Panama–Horvátország
|X–X
|Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Panama–Anglia
|X–X
|Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Horvátország–Ghána
|X–X
A csoportbeosztás
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama