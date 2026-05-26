A korábbi kispesti középpályás a vb-re utazó panamai válogatott csapatkapitánya

Aníbal Godoy középpályás 2013 nyarától két éven keresztül tartozott a kispesti együtteshez, de 24 NB I-es és két NB III-as bajnoki után távozott, egyébként pedig december óta az MLS-ben szereplő San Diego FC játékosa, míg hazája válogatottjában már 157-szer lépett pályára, amivel csúcstartó.

A közép-amerikai térség nemzeti csapata 2018 után második világbajnokságára készülhet, nyolc éve Oroszországban három vereséggel búcsúzott a csoportkört követően.

A PANAMAI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: Luis Mejía (Club Nacional – Uruguay), Orlando Mosquera (Al-Fajha – Szaúd Arábia), César Samudio (CD Marathón – Honduras)

Védők: Andrés Andrade (LASK Linz – Ausztria), César Blackman (Slovan Bratislava – Szlovákia), José Córdoba (Norwich City – Anglia), Éric Davis (Plaza Amador), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa – Costa Rica), Edgardo Farina (Nyizsnyij Novgorod – Oroszország), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaria – Venezuela), Roderick Miller (Turan-Tovuz – Azerbajdzsán), Amir Murillo (Besiktas – Törökország), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello – Venezuela)

Középpályások: Yoel Bárcenas (Mazatlán FC – Mexikó), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas – Mexikó), Aníbal Godoy (San Diego FC – Egyesült Államok), Carlos Harvey (Minnesota United – Egyesült Államok), Azarias Londono (Universidad Católica – Chile), Cristian Martinez (Ironi Kirjat Smona – Izrael), Alberto Quintero (Plaza Amador), José Luis Rodríguez (FC Juárez – Mexikó), César Yanis (CD Cobresal – Chile)

Támadók: Ismael Diaz (Club León FC – Mexikó), José Fajardo (Universidad Católica – Chile), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa – Costa Rica), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción – Chile)

Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)

Június 17., szerda, 22.00

Dallas, Dallas Stadion Anglia–Horvátország X–X Június 18., csütörtök, 1.00

Toronto, Toronto Stadion Ghána–Panama X–X Június 23., kedd, 22.00

Boston, Boston Stadion Anglia–Ghána X–X Június 24., szerda, 1.00

Toronto, Toronto Stadion Panama–Horvátország X–X Június 27., szombat, 23.00

New York, New York/New Jersey Stadion Panama–Anglia X–X Június 27., szombat, 23.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Horvátország–Ghána X–X L-CSOPORT

A csoportbeosztás

A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó

B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc

C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia

D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország

E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország

F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia

G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland

H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek

I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál

J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia

K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán

L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama