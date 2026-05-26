Nemzeti Sportrádió

A korábbi kispesti középpályás a vb-re utazó panamai válogatott csapatkapitánya

2026.05.26. 20:29
null
Megvan a panamai keret (Fotó: Getty Images)
Címkék
Panama foci vb 2026 panamai válogatott
Thomas Christiansen szövetségi kapitány kijelölte a panamai labdarúgó-válogatott 26 fős világbajnoki keretét, amelyben csapatkapitányként szerepel Aníbal Godoy, a Bp. Honvéd korábbi légiósa is.

Aníbal Godoy középpályás 2013 nyarától két éven keresztül tartozott a kispesti együtteshez, de 24 NB I-es és két NB III-as bajnoki után távozott, egyébként pedig december óta az MLS-ben szereplő San Diego FC játékosa, míg hazája válogatottjában már 157-szer lépett pályára, amivel csúcstartó.

A közép-amerikai térség nemzeti csapata 2018 után második világbajnokságára készülhet, nyolc éve Oroszországban három vereséggel búcsúzott a csoportkört követően.

A PANAMAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: Luis Mejía (Club Nacional – Uruguay), Orlando Mosquera (Al-Fajha – Szaúd Arábia), César Samudio (CD Marathón – Honduras)
Védők: Andrés Andrade (LASK Linz – Ausztria), César Blackman (Slovan Bratislava – Szlovákia), José Córdoba (Norwich City – Anglia), Éric Davis (Plaza Amador), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa – Costa Rica), Edgardo Farina (Nyizsnyij Novgorod – Oroszország), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaria – Venezuela), Roderick Miller (Turan-Tovuz – Azerbajdzsán), Amir Murillo (Besiktas – Törökország), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello – Venezuela)
Középpályások: Yoel Bárcenas (Mazatlán FC – Mexikó), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas – Mexikó), Aníbal Godoy (San Diego FC – Egyesült Államok), Carlos Harvey (Minnesota United – Egyesült Államok), Azarias Londono (Universidad Católica – Chile), Cristian Martinez (Ironi Kirjat Smona – Izrael), Alberto Quintero (Plaza Amador), José Luis Rodríguez (FC Juárez – Mexikó), César Yanis (CD Cobresal – Chile)
madók: Ismael Diaz (Club León FC – Mexikó), José Fajardo (Universidad Católica – Chile), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa – Costa Rica), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción – Chile)
Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)

Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–HorvátországX–X
Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–PanamaX–X
Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–GhánaX–X
Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–HorvátországX–X
Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–AngliaX–X
Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–GhánaX–X
L-CSOPORT

A csoportbeosztás
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama

Kapcsolódó tartalom

A 2026-OS LABDARÚGÓ-VB KERETEI

A 48 szövetségi kapitánynak június 1-jéig kell kijelölnie 26 fős keretét.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, 2026, ADATBANK

Tekintse át a legfontosabb tudnivalókat, illetve a mérkőzések párosításait, helyszíneit, időpontjait és eredményeit!

 

 

Panama foci vb 2026 panamai válogatott
Legfrissebb hírek

Egy kutatás szerint nem lesznek szórakoztatóak a vb mérkőzései

Foci vb 2026
7 órája

Vb 2026: James Rodríguez ott van Kolumbia keretében, Cuadrado kimaradt

Foci vb 2026
Tegnap, 19:58

Nyolc barcelonaival, Real Madrid-játékos nélkül – íme, a 26 fős spanyol vb-keret

Foci vb 2026
Tegnap, 12:43

Vb 2026: megjelent a torna hivatalos dalának videoklipje

Foci vb 2026
2026.05.24. 15:59

Vb 2026: az Egyesült Államok helyett Mexikóban edzenek az irániak

Foci vb 2026
2026.05.24. 13:38

Vb 2026: „Tornákat csapatként lehet nyerni” – Tuchel az angol keret kimaradóiról

Foci vb 2026
2026.05.22. 18:05

Kevés válogatott gól, először a vb-n törökországi légiós – a Kicker kielemezte a német világbajnoki keretet

Foci vb 2026
2026.05.22. 13:41

Meglepetések az angol vb-keretben, több nagy név is lemaradt Tuchel listájáról

Foci vb 2026
2026.05.22. 11:31
Ezek is érdekelhetik