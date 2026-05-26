Tyler Adams, Pulisic, McKennie – íme, a társházigazda amerikaiak vb-kerete
Az ESPN megjegyzi, hogy legutóbb, amikor az Egyesült Államokban rendezték a világbajnokságot (1994), akkor hat játékos játszott Európában, 14-nek pedig nem is volt profi csapata. Ezúttal 18 – vagyis háromszor több – légiós kapott behívót, többek között az angol, az olasz, a francia és a német első osztályból is érkezett játékos. Mauricio Pochettino szövetségi kapitány csapatában 13 olyan játékos került be a keretbe, aki a négy évvel ezelőtti katari világbajnokságon is ott volt.
Először a Bournemouthban légióskodó Tyler Adams, majd a Juventusban játszó Weston McKennie beszélt röviden, előbbi kiemelte, bátran kell játszaniuk ahhoz, hogy az amerikai válogatott elérje a célját. Ezt követően mezszám szerinti sorrendben jelentették be a játékosokat. Bekerült az 54-szeres válogatott Christian Pulisic, valamint a Bayer Leverkusent erősítő Malik Tillman is. A Milan támadója 21 mérkőzés óta nem szerzett gólt, ami a leghosszabb ilyen sorozata.
Az amerikaiak a világbajnokság előtt Szenegállal és Németországgal játszanak felkészülési mérkőzést, a torna csoportkörében pedig majd Paraguay, Ausztrália és Törökország ellen lépnek pályára.
AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City)
Védők: Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), Antonee Robinson (Fulham – Anglia), Auston Trusty (Celtic – Skócia), Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), Joe Scally (Mönchengladbach – Németország), Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), Max Arfsten (Columbus Crew), Miles Robinson (Cincinnati), Sergino Dest (PSV – Hollandia), Tim Ream (Charlotte)
Középpályások: Alejandro Zendejas (América – Mexikó), Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Tyler Adams (Bournemouth – Anglia), Weston McKennie (Juventus – Olaszország)
Támadók: Christian Pulisic (Milan – Olaszország), Folarin Balogun (Monaco – Franciaország), Gio Reyna (Mönchengladbach – Németország), Haji Wright (Coventry City – Anglia), Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország)
Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)
|Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Egyesült Államok–Paraguay
|X–X
|Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place
|Ausztrália–Törökország
|X–X
|Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Törökország–Paraguay
|X–X
|Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion
|Egyesült Államok–Ausztrália
|X–X
|Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Törökország–Egyesült Államok
|X–X
|Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Paraguay–Ausztrália
|X–X
A csoportbeosztás
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama