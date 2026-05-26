Nemzeti Sportrádió

Tyler Adams, Pulisic, McKennie – íme, a társházigazda amerikaiak vb-kerete

B. A. P.B. A. P.
2026.05.26. 22:14
null
Christian Pulisic és Weston McKennie is tagja az amerikai keretnek (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 amerikai labdarúgó-válogatott Mauricio Pochettino amerikai labdarúgás
Mauricio Pochettino kihirdette a házigazda amerikai labdarúgó-válogatott 26 fős keretét a világbajnokságra.

Az ESPN megjegyzi, hogy legutóbb, amikor az Egyesült Államokban rendezték a világbajnokságot (1994), akkor hat játékos játszott Európában, 14-nek pedig nem is volt profi csapata. Ezúttal 18 – vagyis háromszor több – légiós kapott behívót, többek között az angol, az olasz, a francia és a német első osztályból is érkezett játékos. Mauricio Pochettino szövetségi kapitány csapatában 13 olyan játékos került be a keretbe, aki a négy évvel ezelőtti katari világbajnokságon is ott volt.

Először a Bournemouthban légióskodó Tyler Adams, majd a Juventusban játszó Weston McKennie beszélt röviden, előbbi kiemelte, bátran kell játszaniuk ahhoz, hogy az amerikai válogatott elérje a célját. Ezt követően mezszám szerinti sorrendben jelentették be a játékosokat. Bekerült az 54-szeres válogatott Christian Pulisic, valamint a Bayer Leverkusent erősítő Malik Tillman is. A Milan támadója 21 mérkőzés óta nem szerzett gólt, ami a leghosszabb ilyen sorozata.

Az amerikaiak a világbajnokság előtt Szenegállal és Németországgal játszanak felkészülési mérkőzést, a torna csoportkörében pedig majd Paraguay, Ausztrália és Törökország ellen lépnek pályára.

AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City)
Védők: Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), Antonee Robinson (Fulham – Anglia), Auston Trusty (Celtic – Skócia), Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), Joe Scally (Mönchengladbach – Németország), Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), Max Arfsten (Columbus Crew), Miles Robinson (Cincinnati), Sergino Dest (PSV – Hollandia), Tim Ream (Charlotte)
Középpályások: Alejandro Zendejas (América – Mexikó), Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Tyler Adams (Bournemouth – Anglia), Weston McKennie (Juventus – Olaszország)
Támadók: Christian Pulisic (Milan – Olaszország), Folarin Balogun (Monaco – Franciaország), Gio Reyna (Mönchengladbach – Németország), Haji Wright (Coventry City – Anglia), Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország)
Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Egyesült Államok–ParaguayX–X
Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place		Ausztrália–TörökországX–X
Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Törökország–ParaguayX–X
Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyesült Államok–AusztráliaX–X
Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Törökország–Egyesült ÁllamokX–X
Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Paraguay–AusztráliaX–X
D-CSOPORT

A csoportbeosztás
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia
D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország
E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország
F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia
G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál
J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia
K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama

 

foci vb 2026 amerikai labdarúgó-válogatott Mauricio Pochettino amerikai labdarúgás
Legfrissebb hírek

A korábbi kispesti középpályás a vb-re utazó panamai válogatott csapatkapitánya

Foci vb 2026
3 órája

Egy kutatás szerint nem lesznek szórakoztatóak a vb mérkőzései

Foci vb 2026
9 órája

Vb 2026: James Rodríguez ott van Kolumbia keretében, Cuadrado kimaradt

Foci vb 2026
Tegnap, 19:58

Nyolc barcelonaival, Real Madrid-játékos nélkül – íme, a 26 fős spanyol vb-keret

Foci vb 2026
Tegnap, 12:43

Vb 2026: megjelent a torna hivatalos dalának videoklipje

Foci vb 2026
2026.05.24. 15:59

Vb 2026: az Egyesült Államok helyett Mexikóban edzenek az irániak

Foci vb 2026
2026.05.24. 13:38

Vb 2026: „Tornákat csapatként lehet nyerni” – Tuchel az angol keret kimaradóiról

Foci vb 2026
2026.05.22. 18:05

Kevés válogatott gól, először a vb-n törökországi légiós – a Kicker kielemezte a német világbajnoki keretet

Foci vb 2026
2026.05.22. 13:41
Ezek is érdekelhetik