Tyler Adams, Pulisic, McKennie – íme, a társházigazda amerikaiak vb-kerete

Az ESPN megjegyzi, hogy legutóbb, amikor az Egyesült Államokban rendezték a világbajnokságot (1994), akkor hat játékos játszott Európában, 14-nek pedig nem is volt profi csapata. Ezúttal 18 – vagyis háromszor több – légiós kapott behívót, többek között az angol, az olasz, a francia és a német első osztályból is érkezett játékos. Mauricio Pochettino szövetségi kapitány csapatában 13 olyan játékos került be a keretbe, aki a négy évvel ezelőtti katari világbajnokságon is ott volt.

Először a Bournemouthban légióskodó Tyler Adams, majd a Juventusban játszó Weston McKennie beszélt röviden, előbbi kiemelte, bátran kell játszaniuk ahhoz, hogy az amerikai válogatott elérje a célját. Ezt követően mezszám szerinti sorrendben jelentették be a játékosokat. Bekerült az 54-szeres válogatott Christian Pulisic, valamint a Bayer Leverkusent erősítő Malik Tillman is. A Milan támadója 21 mérkőzés óta nem szerzett gólt, ami a leghosszabb ilyen sorozata.

Az amerikaiak a világbajnokság előtt Szenegállal és Németországgal játszanak felkészülési mérkőzést, a torna csoportkörében pedig majd Paraguay, Ausztrália és Törökország ellen lépnek pályára.

AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Turner (New England Revolution), Matt Freese (New York City)

Védők: Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), Antonee Robinson (Fulham – Anglia), Auston Trusty (Celtic – Skócia), Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), Joe Scally (Mönchengladbach – Németország), Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), Max Arfsten (Columbus Crew), Miles Robinson (Cincinnati), Sergino Dest (PSV – Hollandia), Tim Ream (Charlotte)

Középpályások: Alejandro Zendejas (América – Mexikó), Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Tyler Adams (Bournemouth – Anglia), Weston McKennie (Juventus – Olaszország)

Támadók: Christian Pulisic (Milan – Olaszország), Folarin Balogun (Monaco – Franciaország), Gio Reyna (Mönchengladbach – Németország), Haji Wright (Coventry City – Anglia), Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

Június 13., szombat, 3.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Egyesült Államok–Paraguay X–X Június 14., vasárnap, 6.00

Vancouver, BC Place Ausztrália–Törökország X–X Június 20., szombat, 6.00

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion Törökország–Paraguay X–X Június 19., péntek, 21.00

Seattle, Seattle Stadion Egyesült Államok–Ausztrália X–X Június 26., péntek, 4.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Törökország–Egyesült Államok X–X Június 26., péntek, 4.00

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion Paraguay–Ausztrália X–X D-CSOPORT

A csoportbeosztás

A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó

B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Svájc

C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó, Skócia

D-csoport: Ausztrália, Egyesült Államok, Paraguay, Törökország

E-csoport: Curacao, Ecuador, Elefántcsontpart, Németország

F-csoport: Hollandia, Japán, Svédország, Tunézia

G-csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland

H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay, Zöld-foki-szigetek

I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál

J-csoport: Argentína, Algéria, Ausztria, Jordánia

K-csoport: Kolumbia, Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán

L-csoport: Anglia, Ghána, Horvátország, Panama