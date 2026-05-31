Vb 2026: vízumgondok miatt elhalasztották a dél-afrikaiak elutazását

A csapat vasárnap kelt volna útra charterjárattal a mexikói Pachuca városában található edzőtáborába, de a Dél-afrikai Rádió- és Televíziós Társaság (SABC) információja szerint az indulást „határozatlan időre” elhalasztották.

A Dél-afrikai Labdarúgó-szövetség (SAFA) tisztviselői egyelőre nem reagáltak a késlekedésre, Gayton McKenzie sportminiszter azonban az X-oldalon közzétett bejegyzésében éles bírálatot fogalmazott meg, azt írta, a szövetség utazási és vízumbotránya kínos és rendkívül igazságtalan a játékosokkal és az edzői stábbal szemben. Egyúttal jelentést kért a SAFA irányítóitól, és szorgalmazta, hogy intézkedjenek azokkal szemben, akik felelősek a káosz kialakulásáért.

„Bolondoknak láttatnak minket” – tette hozzá.

A dél-afrikaiak játsszák az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada közös rendezésében sorra kerülő világbajnokság nyitó mérkőzését június 11-én Mexikóvárosban a hazaiakkal. Később a csehekkel csapnak össze június 18-án Atlantában, majd a dél-koreaiakkal június 24-én Monterreyben.

