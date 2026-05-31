Magyar vb-rajt angolveréssel, Szenegál romba dönti a világbajnokot – videók!

1934: KÖZÖS RUGDOSÓDÁS AZ OSZTRÁKOKKAL ÉS KIESÉS

A Nemzeti Sport másnapi címlapja

Az egyiptomiak legyőzése révén továbbjutó magyar válogatott számára ezen a napon véget ért az első világbajnoki szereplés: Nádas Ödön legénysége Bolognában 2:1-re kikapott az osztrák csodacsapattól, a híres-nevezetes Wundermannschafttól.

A mieinknek ez már a 75. mérkőzésük volt a gyakori (és számunkra akkor már négy éve legyőzhetetlen) ellenfélnek számító „sógorok” ellen, és bár a sérüléséből felépülő, de teljesen egészségesnek korántsem nevezhető Sárosi György már játszhatott – sőt büntetőből ő szépített –, Johann Horvath és Karl Zischek találatával Ausztria jutott tovább. Markos Imre kiállítása és Avar „Ricsi” sérülése miatt a mieink kilenc emberrel fejezték be a nemzetközi emlékezetben „utcai rugdosódásként” megőrzött presztízsmeccset.

Elbúcsúzott a további küzdelmektől a magyar szövetségi kapitány, Nagy József dirigálta svéd válogatott is – a németek Karl Hohmann duplájával győztek ellene –, továbbjutott ellenben Csehszlovákia, amelynek győztes gólját ugyanúgy Oldrich Nejedly szerezte, ahogyan egy körrel korábban is.

Nem hozott döntést a negyedik mérkőzés: a rendkívül durva játékról és sok sérülésről emlékezetes olasz–spanyol csata 1:1-re végződött, és akkoriban a szabály úgy szólt, hogy ilyen esetekben másnap újrajátszás következik. VIDEÓ ITT!

A második meccsre sor is került, de a Firenzében megsérülő spanyol csodakapus, Ricardo Zamora, valamint az ugyanott lábát törő olasz Mario Pizziolo nélkül…

NEGYEDDÖNTŐ Milánó Németország–Svédország 2:1 Torino Csehszlovákia–Svájc 3:2 Bologna Ausztria–Magyarország 2:1 Firenze Spanyolország–Olaszország 1:1, hosszabbítás után VB 1934, OLASZORSZÁG – MÁJUS 31.

Érkezik a magyar válogatott

1962: AKKORIBAN ÍGY VOLT SZOKÁS: LEGYŐZTÜK ANGLIÁT

Huszonnyolc esztendővel később is pályára lépett ezen a napon a magyar válogatott, de micsoda különbség! Jó előjel volt, hogy az angolok elleni rancaguai nyitányra Leo Hornt, a kilenc évvel korábbi Wembley-csoda, a 6:3 bíróját jelölték játékvezetőnek, és bár később a hollandon számon kértük az angol egyenlítést eredményező büntetőt, ennek emléke utóbb elhomályosult.

Tichy Lajos meccs eleji bombájához (VIDEÓ ITT) a hajrában Albert Flórián nagyszerű szólógólt tett hozzá (VIDEÓ ITT!), így Baróti Lajos csapata 2:1-es győzelemmel mutatkozott be Chilében! Sorozatban negyedszer győztük le a félelmetes Angliát – és a 2022. nyári szenzációs dupláig utoljára…

Ama bizonyos legendás londoni 6:3 egyik magyar főszereplője, Puskás Ferenc is a pályán volt ezen a chilei játéknapon, csakhogy a spanyol válogatottban… Puskás ide, Gento oda, a csehszlovákok Jozef Stibrányi góljával meglepetésre legyőzték a „vörös fúriát”, és a nyitó napon nyerő brazilok nyomába eredtek csoportjukban. VIDEÓ ITT!

Említést érdemel az aricai mérkőzés is, amely a két évvel korábban megrendezett első Európa-bajnokság Szovjetunió–Jugoszlávia döntőjének visszavágója volt. A Párizsban aranyat érő gólt szerző Viktor Ponyegyelnyik megint betalált, eredményes volt a korszak másik nagy támadója, Valentyin Ivanov is – azaz újra a szovjetek nyertek. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Arica Szovjetunió–Jugoszlávia 2:0 Santiago Olaszország–NSZK 0:0 Vina del Mar Csehszlovákia–Spanyolország 1:0 Rancagua Magyarország–Anglia 2:1 VB 1962, CHILE – MÁJUS 31.

1970: GÓL NÉLKÜLI RAJT MEXIKÓVÁROSBAN, CSERÉBE EGY EMLÉKEZETES CSERE

Két évvel a mexikóvárosi – nem mellesleg futballban magyar aranyérmet hozó – olimpia után újra a közép-amerikai országra figyelt a világ: Mexikóban ezen a napon kezdődött meg az első olyan labdarúgó-világbajnokság, amelyet nem Európában vagy Dél-Amerikában rendeztek meg.

A magaslaton, hatalmas kora délutáni hőségben lejátszott Mexikó–Szovjetunió nyitó meccs sem gólt, sem jó játékot nem hozott, így sokakban mocorgott az aggodalom: hiába a rendkívül lelkes szurkolósereg – több mint százezren szorongtak az Azték-stadionban! –, gyengécske vb-nek nézünk elébe, amely legfeljebb a szabálymódosítások (a sárga és a piros lapok, valamint a csere intézményének a bevezetése), valamint a televíziózás fejlődéséről, az első színes vb-közvetítésekről miatt marad emlékezetes. VIDEÓ ITT!

Látni fogjuk, szerencsére nem így történt! Egyelőre azonban elég annyit megjegyeznünk, hogy a nyitó meccs szünetében a Szovjetunió lebonyolította a futball-vb-k történetének első cseréjét: Viktor Szerebrjanyikov le, Anatolij Puzacs be.

1986: SZIRAKOV MEGLEPTE A CÍMVÉDŐ OLASZOKAT

Az eredetileg kijelölt rendező, a pénzügyi okokból visszalépő Kolumbia helyére beugró Mexikó második világbajnoksága is május utolsó napján kezdődött meg, és ha a nyitó mérkőzés kimenetele ismét pontosztozkodás volt is, legalább született két gól. A címvédő olaszok a világbajnok Alessandro Altobelli kapáslövésével a papírformának megfelelően vezetéshez jutottak, ám Naszko Szirakov a 85. percben befejelte a bolgárok meglepetést keltő egyenlítő gólját. VIDEÓ ITT!

2002: A SZENEGÁLIAK KAMERUN EGYKORI BRAVÚRJÁT IDÉZTÉK

A francia sportnapilap másnapi címlapja

Ha meglepő volt a mexikóvárosi nyitány, mit mondjunk erre?! Az előző világbajnokság hőse, a brazilok elleni döntőben két gólt fejelő Zinedine Zidane combizomsérülése miatt nem léphetett pályára az ázsiai világbajnokság nyitó mérkőzésén, ám a címvédő franciák nélküle is esélyesnek számítottak a vb-újonc Szenegállal szemben.

A meccs másnapján mégis egy szenegáli futballista, Pape Bouba Diop nevétől volt hangos a világsajtó: mert miközben a franciák csak kapufáig jutottak, nevezett játékos – aki a szenegáli keret további 20 tagjához hasonlóan francia klubból érkezett a vb-re… – a 30. percben közvetlen közelről a kapuba kotorta a labdát, és ezzel be is állította a szenzációszámba menő végeredményt. VIDEÓ ITT!

Egy afrikai válogatott legyőzte a címvédőt a nyitányon – mintha csak 1990-ben járnánk, amikor Kamerun tett hasonlót Argentínával! De erről majd később…

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 21.: SZENEGÁL–HOLLANDIA 0–2. Maradjunk a szenegáliaknál! Az afrikai csapat a leghíresebb játékosa, a Bayern Münchenben megsérülő Sadio Mané nélkül volt kénytelen részt venni a világbajnokságon, és a gólvágó szerepkörébe nem akadt bravúros beugró. Nem úgy a hollandoknak! Az élete első vb-meccsén pályára lépő Cody Gakpo gólt fejelt a sokáig 0–0-ra álló meccs 84. percében, míg az óriás termetű kapus, Andries Noppert néhány szép védéssel tette emlékezetessé, hogy karrierje során először (!), éppen egy vb-n (!), válogatott meccsen játszhatott. Davy Klaessen a hosszabbításban tette biztossá a holland győzelmet. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)