Felkészülés: Japán egygólos győzelemmel hangolt a vb-re
A jó formában lévő, márciusban az angolokat is legyőző Japán az izlandi válogatottat győzte le 1–0-ra Ogava Koki góljával.
Morijaszu Hadzsime szövetségi kapitány a második félidőben szinte teljes sorcserét hajtott végre, így sok játékosát kipróbálhatta még a torna előtt.
A japán válogatott Hollandiával, Tunéziával és Svédországgal találkozik a június 11. és július 19. közötti világbajnokságon.
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Japán–Izland 1–0 (Ogava 81.)
A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), Szuzuki Zion (Parma – Olaszország)
Védők: Itakura Ko (Ajax – Hollandia), Ito Hiroki (Bayern München – Németország), Nagatomo Juto (FC Tokio), Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)
Középpályások: Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), Endo Vataru (Liverpool FC – Anglia), Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), Nakamura Keito (Reims – Franciaország), Szano Kaisu (Mainz – Németország), Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)
Támadók: Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), Maeda Daizen (Celtic – Skócia), Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)
Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime
|Június 14., vasárnap, 22.00
Dallas, Dallas Stadion
|Hollandia–Japán
|Június 15., hétfő, 4.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Svédország–Tunézia
|Június 20., szombat, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Hollandia–Svédország
|Június 21., vasárnap, 6.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Tunézia–Japán
|Június 26., péntek, 1.00
Dallas, Dallas Stadion
|Japán–Svédország
|Június 26., péntek, 1.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Tunézia–Hollandia