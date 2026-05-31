Felkészülés: Japán egygólos győzelemmel hangolt a vb-re

A jó formában lévő, márciusban az angolokat is legyőző Japán az izlandi válogatottat győzte le 1–0-ra Ogava Koki góljával.

Morijaszu Hadzsime szövetségi kapitány a második félidőben szinte teljes sorcserét hajtott végre, így sok játékosát kipróbálhatta még a torna előtt.

A japán válogatott Hollandiával, Tunéziával és Svédországgal találkozik a június 11. és július 19. közötti világbajnokságon.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Japán–Izland 1–0 (Ogava 81.)

A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország)

Védők: Itakura Ko (Ajax – Hollandia), Ito Hiroki (Bayern München – Németország), Nagatomo Juto (FC Tokio), Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)

Középpályások: ⁠Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), Endo Vataru (Liverpool FC – Anglia), ​Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), Nakamura Keito (Reims – Franciaország), Szano Kaisu (Mainz – Németország), Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)

Támadók: Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), Maeda Daizen (Celtic – Skócia), ​Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime