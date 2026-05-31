Felkészülés: Japán egygólos győzelemmel hangolt a vb-re

2026.05.31. 14:30
A rutinos Nagatomo Juto is pályára lépett (Fotó: Getty Images)
A japán labdarúgó-válogatott magyar idő szerint vasárnap délután lejátszotta egyetlen felkészülési mérkőzését a világbajnokságot megelőzően.

A jó formában lévő, márciusban az angolokat is legyőző Japán az izlandi válogatottat győzte le 1–0-ra Ogava Koki góljával.

Morijaszu Hadzsime szövetségi kapitány a második félidőben szinte teljes sorcserét hajtott végre, így sok játékosát kipróbálhatta még a torna előtt.

A japán válogatott Hollandiával, Tunéziával és Svédországgal találkozik a június 11. és július 19. közötti világbajnokságon.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Japán–Izland 1–0 (Ogava 81.)

A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), Szuzuki ​Zion (Parma – Olaszország)
Védők: Itakura Ko (Ajax – Hollandia), Ito Hiroki (Bayern München – Németország), Nagatomo Juto (FC Tokio), Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)
Középpályások:Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), Endo Vataru (Liverpool FC – Anglia), ​Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), Nakamura Keito (Reims – Franciaország), Szano Kaisu (Mainz – Németország), Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)
Támadók: Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), Maeda Daizen (Celtic – Skócia), ​Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)
Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime

Június 14., vasárnap, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Hollandia–Japán 
Június 15., hétfő, 4.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Svédország–Tunézia 
Június 20., szombat, 19.00
Houston, Houston Stadion		Hollandia–Svédország 
Június 21., vasárnap, 6.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Tunézia–Japán 
Június 26., péntek, 1.00
Dallas, Dallas Stadion		Japán–Svédország 
Június 26., péntek, 1.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Tunézia–Hollandia 
F-CSOPORT

 

 

Ezek is érdekelhetik