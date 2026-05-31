Női kézi NB I: megkapta aranyérmeit az ETO; Szucsánszki, Cvijics és Hornyák Dóra is elbúcsúzott

A Győri Audi ETO KC veretlenül nyerte meg az NB I-et, miután simán, 42–24-re legyőzte a NEKA-t, s a bajnoknál újra pályára lépett a szülés után visszatérő Győri-Lukács Viktória (egyszer be is talált), aki a gyermekáldást követően februárban állt edzésbe. Az idény végén visszavonuló Nathalie Hagman és Anna Lagerquist is a pályafutása utolsó bajnokiját játszotta – előbbi három, uóbbi két gólt szerzett.

A GYŐRI MÉRKŐZÉS VÉGE

MAGASBA EMELTE A BAJNOKI SERLEGET AZ ETO

Az ezüstérmes FTC szorosabb első félidő után nyert magabiztosan, 39–22-re a Szombathely ellen. Az utolsó percben a vendégek odaadták Janurik Kingának a labdát, majd hagyták, hogy Dragana Cvijics végigmenjen, s gólt dobjon (a nyolcadik találatát szerezte a meccsen), akit a lefújás után a csapattársai feldobáltak a magasba. A ferencvárosi klub a mérkőzést követően elbúcsúztatta az idény végén távozó játékosait, Darja Dmitrijevát, Janurik Kingát, Laura Glausert, Orlane Kanort, valamint a pályafutását befejező Dragana Cvijicset is, s a szurkolók is pályára mehettek, hogy elköszönjenek kedvenceiktől.

AZ FTC UTOLSÓ TÁMADÁSA ÉS A LEFÚJÁST KÖVETŐ ÜNNEPLÉS

A bronzérmes DVSC Kozármislenyben nyert könnyedén, 39–22-re, s ez a mérkőzés volt Hornyák Dóra pályafutása utolsó meccse – őt a legutóbbi bajnokin, hazai pályán búcsúztatták –, s három góllal zárt. Szucsánszki Zita is elköszönt a profi kézilabdától, aki szintén győztes csapat tagja volt – a negyedik helyezett Esztergom a Vasas vendégeként diadalmaskodott 37–23-ra.

Már korábban eldőlt, hogy az NB I-ből kiesett a Kozármisleny és a Dunaújváros, míg a másodosztályból az MTK és az egri Eszterházy SC jutott fel az élvonalba.

NŐI KÉZILABDA NB I

26. (UTOLSÓ) FORDULÓ

GYŐRI AUDI ETO KC–NEKA 42–24 (21–8)

Győr, 2659 néző. V: Kovács T., Mándli

GYŐR: SAKO – HOVDEN 5, V. Kristiansen 5, K. JÖRGENSEN 6 (2), Dulfer 4, ELVER 5, VAN WETERING 5. Csere: Sandra Toft (kapus), Lagerquist 2, Breistöl 3, Fodor Cs. 3, Hagman 3, Győri-Lukács 1. Edző: Per Johanson

NEKA: Németh Zs. – Kiss Cs., Török Fanni 3, KORONCZAI 7 (1), ALAXAI 4, Utasi 2, Berei. Csere: Hornyák A., Csapó Kincső (kapusok), Panyi 1, Nagy-Hajdu 1, Mózsi 3 (2), Seres 2, Kollár, Szőke M. 1. Edző: Bakó Botond

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–2. 12. p.: 9–4. 20. p.: 13–6. 22. p.: 16–6. 29. p.: 20–7. 34. p.: 26–10. 41. p.: 32–12. 44. p.: 32–15. 55. p.: 40–20

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Per Johanson: – Arra vagyok a legbüszkébb, hogy lényegében a teljes bajnoki idényben jól teljesített a csapat. Jól játszottak a búcsúzóink is, a második félidőben pedig kifejezetten élvezetes, szórakoztató volt a mérkőzés.

Bakó Botond: – Bajnokhoz méltóan játszott a Győr, igyekeztünk mi is a lehetőségeinkhez képest a legjobbat nyújtani. Miután már bent maradtunk az NB I-ben, öröm volt a világ legjobbjai ellen befejezni a bajnokságot.

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–SZOMBATHELYI KKA 39–22 (16–13)

Budapest, Elek Gyula Aréna, 650 néző. V: Kiu G., Kiu T.

FERENCVÁROS: Böde-Bíró – MALESTEIN 5, SIMON P. 6 (2), Tranborg 2, CVIJICS 8, Vogel 4, Hársfalvi 3. Csere: JANURIK (kapus), Szeibert 3, Bordás R., Klujber 1, Balázs B. 3, Márton G. 4. Edző: Jesper Jensen

SZOMBATHELY: Szimics – Szemes 1, SMETKOVÁ 4, Pásztor N. 3, Tolnai 4, Szeberényi 4 (3), Sallai 2. Csere: Győri A., Korsós A. (kapusok), Dzsatevszka 2, Varga N., Bősze 2, Csizmazia, Sass. Megbízott edző: Vincze Tamás

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–2. 7. p.: 4–2. 13. p.: 8–5. 22. p.: 11–11. 37. p.: 21–15. 44. p.: 27–17. 49. p: 31–20. 53. p.: 35–20

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/3

KOZÁRMISLENY KA–DVSC SCHAEFFLER 22–39 (11–18)

Kozármisleny, 350 néző. V: Bóna, Földesi

KOZÁRMISLENY: Wichmann – Rácz 1, Brettner 2, Kelemen D. 1, LENGYEL L. 5, SCHAFFER 7 (5), Friedszám 1. Csere: SZABÓ LUCA (kapu), Hónig, Szatmári, Palotás 1, Bursac, FODOR V. 3, Kecskés 1, Bernhardt. Edző: Kovács Tamás

DEBRECEN: RYDE – TOUBLANC 10 (1), Hámori 3, THORLEIFSDÓTTIR 6, Tóvizi 1, Csernyánszki 1, PETRUS 4. Csere: PLACZEK (kapus), Sercien-Ugolin 2, Juhász Kata 1, HORNYÁK D. 3 (1), Ivancok-Soltic 5, VÁMOS M. 3. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–2. 12. p.: 7–6. 20. p.: 9–11. 27. p.: 11–16. 35. p.: 12–21. 47. p.: 16–29. 55. p.: 19–35

Kiállítások: 4, ill. 4

Hétméteresek: 7/5, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Kovács Tamás: – Köszönünk mindent, NB I! Reméljük, hamarosan visszatérünk ebbe a közegbe, amelyben nagyon jó volt játszani.

Szilágyi Zoltán: – Aki a magyar bajnokságban harmadik lesz, nagyon büszke lehet a teljesítményére, ez nem lehet a véletlen műve, nagyon meg kellett érte dolgozni. Mindenkinek hála érte a csapatban, a szakmai stábban, a klubnál is. A távozó játékosok nagyon fognak hiányozni mindenkinek.

VASAS SC–MOL ESZTERGOM 23–37 (11–22)

Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 500 néző. V: Fekete T., Hajdu T.

VASAS: Mészáros V. – Arany, Varjas 1, ROMÁN 4 (1), Vilovszki 2, Szilovics 4, Oláh K. Csere: Tóth Nikolett, HARGITAI (kapusok), NAGY NÓRA 6 (2), Kekezovics 3, Mihály P. 1, Csire, Bordás B. 2, Fekete M., Gáspár D. Edző: Konkoly Csaba

ESZTERGOM: BUKOVSZKY – KOVÁCS ANETT 6, Majoros K., Szmolek 2, Faragó Lea 4, Horváth F. 2, Hajtai 2. Csere: Herczeg L. (kapus), Ballai B. 1, VARGA EMÍLIA 5 (1), SZUCSÁNSZKI, Teplán 3, Schatzl Natalie 2, Kisfaludy 3, JACQUES 6, Ballai A. 1. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 8. perc: 1–5. 14. p.: 2–11. 23. p.: 7–19. 36. p.: 13–26. 44. p.: 16–27. 54. p.: 20–30

Kiállítások: –, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Konkoly Csaba: – Az Esztergom a játék minden elemében jobb volt, amit mi elterveztünk, azt a rivális végrehajtotta... Örülök, hogy a szurkolók végig kitartottak a csapat mellett, ősztől megpróbáljuk jobban folytatni.

Elek Gábor: – Jól védekeztünk, jó volt a kapusteljesítmény és a gyorsaságunk is. Tudtuk, hogy a Vasasnak vannak nagy hiányzói. Az első félidőt szépen megoldottuk, a második lazábbra sikerült.

KISVÁRDA MASTER GOOD SE–MOYRA-BUDAÖRS 29–24 (9–12)

Kisvárda, 450 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos

KISVÁRDA: Christe – Gém 2, KARNIK SZ., E. Novak 3, Gyimesi K., KOVALCSIK B. 3, Mérai 2. Csere: Pásztor B. (kapus), L. Markovic 3 (3), Győri V. 1, AGÓCS 10, Roszoha 1, SZABÓ LILI 4, Poczetnyik L. Edző: Józsa Krisztián

BUDAÖRS: Mátéfi D. – VÁRTOK T. 9, Schneider 2, Bardi, Debreczeni-Klivinyi 3, KÁRMÁN 4, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: Zsigmond P. (kapus), Hudák, Uhrin, Kovalcsik J., Marincsák 3 (1), Sztankovics K. Edző: Buday Dániel

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–4. 12. p.: 4–7. 20. p.: 4–11. 22. p.: 5–12. 34. p.: 12–12. 40. p.: 15–14. 47. p.: 20–20. 52. p.: 22–20. 54. p.: 25–21

Kiállítások: 8, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Józsa Krisztián: – Az első félidőre rányomta a bélyegét a búcsúzkodás hangulata. Sikerült azonban átlendülnünk ezen, és ismét csapatként küzdve, minden labdáért harcolva szereztük meg a két pontot.

Buday Dániel: – Vegyes érzelmek vannak bennem, mert nagyon szép félévet tudhatunk magunk mögött, ám a meccs második félideje ezt kissé beárnyékolja. Jól kezdtünk, a mi akaratunk érvényesült, utána azonban alig sikerült gólt szereznünk, ez pedig mentálisan megviselte a csapatot, így vereséggel zártunk.

ALBA FEHÉRVÁR KC–DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA 40–17 (21–5)

Székesfehérvár, 700 néző. V: Altmár, Horváth M.

SZÉKESFEHÉRVÁR: Hadfi 1 – PAPP D. 4, Moreno, Pavlovic 1, KOCSIS B. 3, Markovics 2, BOJTOS 8. Csere: Aalla (kapus), Zentai, Sulyok 1, LAZICS 9, Hajdu Gy 4, GERGÁLY 4, Kolonics 3. Edző: Szuzana Lazovics

DUNAÚJVÁROS: Krasznai – Horváth A., Sztanó 2 (1), Takács Sz. 1, KOVÁCS F. 5, Egejuru 1, SZŰCS Z. 5 (3). Csere: Angyali (kapus), Rigó, BARANYI 3, Dobos, Titscher. Edző: Zubai Gábor

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–0. 12. p.: 6–2. 18. p.: 12–3. 24. p.: 17–4. 28. p.: 20–5. 34. p.: 25–6. 40. p.: 28–7. 46. p.: 32–9. 52. p.: 36–11

Hétméteresek: –, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – Nagyon büszke vagyok a csapatomra, közel volt az ötödik helyhez. Az idény első felében megmutattuk a karakterünket, köszönet azoknak is, akik minden mérkőzésre elkísértek és a nehéz pillanatokban előrelendítettek bennünket.

Zubai Gábor: – Ez a hét hónap eléggé megterhelő volt pszichésen a lányoknak, az utolsó mérkőzés pedig teljesen úgy nézett ki, mint a teljes idényünk. Ettől függetlenül nagyon örülök, hogy a magyar kézilabda előre tud lépni olyan fiatalokkal, akik most pályára léptek mindkét csapatban. Az áldozat szerepe, amelyben voltunk, egy kicsit túllőtt már a célon, de reménykedünk a legjobbakban.

VÁCI NKSE–MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC 33–30 (15–18)

Vác, 660 néző. V: Nagy F., Túróczy

VÁC: Csizmadia – Pálffy A. 2, AFENTALER 5 (2), Kövér 2, CSÍKOS 13 (4), KELLERMANN 6, Pelczéder 1. Csere: Zaj (kapus), Varga Emőke, Kacsó 2, Kajdon 2 (1), Wald, Pálmai, Such, Kurucz. Edző: Horváth Roland

MOSONMAGYARÓVÁR: Arenhart – Falusi-Udvardi 2, Quist, Wolfs 3, TÓTH G. 7, Kukely A. 1, Stranigg Zs. 5 (1). Csere: Csatlós (kapus), HÁFRA N. 7, Tomova 5, Kazai. Edző: Stranigg Ferenc

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–2. 11. p.: 5–4. 18. p.: 10–9. 24. p.: 13–14. 29. p.: 14–16. 35. p.: 20–20. 39. p.: 21–22. 46. p.: 24–24. 53. p.: 28–27. 58. p.: 32–29

Kiállítások: 16, ill. 6 perc

Hétméteresek: 10/7, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Horváth Roland: – Örülök, hogy a klub visszatérhet a nemzetközi kupaporondra. Rendkívül büszke vagyok a játékosokra, különösen a fiatalok teljesítményére, keményen dolgoztunk, köszönöm, hogy kibírtak engem. Sok sikert kívánok nekik az életben!

Stranigg Ferenc: – A Vác nagyon stabil teljesítményt nyújtott az idényben. Vezettünk, de elbizonytalanodtunk, és védekezésben és támadásban sem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amit szerettünk volna. Ezt ellenfelünk könyörtelenül kihasználta.