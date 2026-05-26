Már csütörtökön kezdetét veszi a futsal NB I döntője – elkészült a menetrend

Hétfőn kiderült, hogy új bajnokot avatnak az élvonalban, mivel a Nyíregyháza és az Újpest is története során először jutott be a fináléba. A lila-fehérek első helyen zárták rájátszást, így a párharc első és harmadik – szükség esetén még az ötödik – mérkőzésére is a fővárosi csapat otthonában kerülne sor, de a nagyobb befogadóképesség és a kedvezőbb közvetítési feltételek miatt a Sterbinszky Amália Sportcsarnokban rendezik meg ezeket a találkozókat.

A döntő csütörtökön kezdődik, aztán hétfőn jön a második mérkőzés Nyíregyházán, s a folytatás is csütörtök-hétfő ritmusban zajlik majd. A finálé összecsapásait az M4 Sport élőben közvetíti – közölte az MLSZ a honlapján.