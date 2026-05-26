Már csütörtökön kezdetét veszi a futsal NB I döntője – elkészült a menetrend
Hétfőn kiderült, hogy új bajnokot avatnak az élvonalban, mivel a Nyíregyháza és az Újpest is története során először jutott be a fináléba. A lila-fehérek első helyen zárták rájátszást, így a párharc első és harmadik – szükség esetén még az ötödik – mérkőzésére is a fővárosi csapat otthonában kerülne sor, de a nagyobb befogadóképesség és a kedvezőbb közvetítési feltételek miatt a Sterbinszky Amália Sportcsarnokban rendezik meg ezeket a találkozókat.
A döntő csütörtökön kezdődik, aztán hétfőn jön a második mérkőzés Nyíregyházán, s a folytatás is csütörtök-hétfő ritmusban zajlik majd. A finálé összecsapásait az M4 Sport élőben közvetíti – közölte az MLSZ a honlapján.
A bronzéremért a tavalyi győztes Veszprém és a DEAC csap össze egymással. Ez a párharc is az egyik fél harmadik győzelméig tart majd, a címvédő lesz először a pályaválasztó pénteken, majd hétfőn Debrecenben mérkőzésnek meg a csapatok, jövő pénteken pedig visszatérnek Veszprémbe a felek.
FÉRFI FUTSAL NB I
DÖNTŐ
Május 28., csütörtök, 20.15: Újpest–Nyíregyháza, Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok
Június 1., hétfő, 20.00: Nyíregyháza–Újpest, Nyíregyháza, Continental Aréna
Június 4., csütörtök, 19.00: Újpest–Nyíregyháza, Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok
Június 8., hétfő, 20.00: Nyíregyháza–Újpest, Nyíregyháza, Continental Aréna (ha szükséges)
Június 11., csütörtök, 17.45: Újpest–Nyíregyháza, Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok (ha szükséges)
A 3. HELYÉRT
Május 29., péntek, 18.30: Veszprém–DEAC, Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok
Június 1., hétfő, 18.00: DEAC–Veszprém, Debrecen, DESOK Csarnok
Június 5., péntek, 18.30: Veszprém–DEAC, Veszprém, Március 15. úti Sportcsarnok
A további két mérkőzés időpontját nem közölte az MLSZ.