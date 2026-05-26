Nemzeti Sportrádió

Cziczlavicz Dávid válogatott röplabdázó a cseh élvonalba igazolt

2026.05.26. 18:31
Cziczlavicz Dávid Csehországba igazol (Fotó: Árvai Károly)
Cziczlavicz Dávid röplabda röplabda átigazolás
Cziczlavicz Dávid válogatott röplabdázó távozott a Vegyész RC Kazincbarcikától és a cseh élvonalban szereplő VK Benátky nad Jizerou csapatához igazolt.

A magyar szövetség közösségi oldalának keddi tájékoztatása szerint a 11-szeres válogatott center az elmúlt három szezonban stabil kezdőjátékos volt a nevelőegyesületében, pedig még csak idén nyáron lesz húszéves.

Két héttel ezelőtt jelentették be, hogy a kaposvári születésű válogatott liberó, Kiss Máté négy kazincbarcikai idény után szintén a VK Benátky nad Jizerouhoz szerződik.

A cseh csapat a bajnokságban nem jutott negyeddöntőbe és a 11. helyen végzett a legutóbbi idényben.

 

