Cziczlavicz Dávid válogatott röplabdázó a cseh élvonalba igazolt

Cziczlavicz Dávid válogatott röplabdázó távozott a Vegyész RC Kazincbarcikától és a cseh élvonalban szereplő VK Benátky nad Jizerou csapatához igazolt.
A magyar szövetség közösségi oldalának keddi tájékoztatása szerint a 11-szeres válogatott center az elmúlt három szezonban stabil kezdőjátékos volt a nevelőegyesületében, pedig még csak idén nyáron lesz húszéves.
Két héttel ezelőtt jelentették be, hogy a kaposvári születésű válogatott liberó, Kiss Máté négy kazincbarcikai idény után szintén a VK Benátky nad Jizerouhoz szerződik.
A cseh csapat a bajnokságban nem jutott negyeddöntőbe és a 11. helyen végzett a legutóbbi idényben.
