Keretet hirdetett az Azerbajdzsán és Andorra elleni mérkőzésekre Szarvas Alexandra

V. H. L.V. H. L.
2026.05.26. 16:16
Fotó: MLSZ
magyar női labdarúgó-válogatott Szarvas Alexandra kerethirdetés
Azerbajdzsán és Andorra ellen zárja a csoportmérkőzéseit a világbajnoki labdarúgó-selejtezősorozatban a női A-válogatott, a júniusi találkozókra 23 fős keretet hirdetett Szarvas Alexandra szövetségi kapitány.

Négy mérkőzést követően három győzelemmel és egy döntetlennel vezeti világbajnoki selejtezőcsoportját a magyar női labdarúgó-válogatott, amely június 5-én a 9 ponttal csoportmásodik Azerbajdzsán vendégeként lép pályára, majd négy nappal később Andorrát fogadja az Illovszky Rudolf Stadionban.

Minden mérkőzésre ugyanazzal az elszántsággal és fegyelmezettséggel készülünk. Tisztában vagyunk vele, mekkora jelentősége van ennek a két összecsapásnak, ezért mindent megteszünk azért, hogy elérjük a kitűzött célunkat – mondta Szarvas Alexandra szövetségi kapitány az mlsz.hu-nak. – A keret kialakítása mindig összetett folyamat, amelyet a szakmai stábbal közösen, több szempont figyelembevételével hozunk meg. Különösen fontos, hogy a játékosok klubjaikban rendszeresen pályára lépjenek és megfelelő formában legyenek, a másik pedig az, hogy az edzőtábor során lássuk rajtuk az elhivatottságot és a bizonyítási vágyat. Aki nem teljesít megfelelően, könnyen kikerülhet a keretből, míg azok, akik mindent megtesznek a címeres mezért, gyorsan kivívhatják a helyüket a csapatban. Sajnos ezúttal sem lehet teljes a keretünk, ugyanis a kiváló formában lévő Mayer Zsófiára nem számíthatunk. Egy balszerencsés szituáció következtében, egy bajnoki mérkőzésen megsérült, így hosszabb kihagyás vár rá.”

A női labdarúgó-válogatott kerete
Kapusok: Bíró Barbara (ETO FC), Lauren Brzykcy (Bristol City FC – Anglia), Terestyényi Anna (Újpest FC)
Mezőnyjátékosok: Csányi Diána (FTC-Telekom), Csiki Anna (AS Roma – Olaszország), Csiszár Henrietta (FC Internazionale Milano – Olaszország), Fenyvesi Evelin (FTC-Telekom), Fördős Beatrix (1. FC Nürnberg – Németország), Kaján Zsanett (Parma Calcio 1913 – Olaszország), Kovács Laura (ETO FC Győr), Nagy Fanni (SKN ST. Pölten – Ausztria), Nagy Lili (Puskás Akadémia FC), Nagy Vanessza (FTC-Telekom), Nagy Viktória (FTC-Telekom), Nagy Virág (OH Leuven – Belgium), Németh Hanna (SV Werder Bremen – Németország), Palakovics Laura (Puskás Akadémia FC), Pataki Georgina (MTK Budapest FC), Pápai Emőke (1. FC Nürnberg), Pusztai Sára (OH Leuven – Belgium), Savanya Csilla (ETO FC Győr), Vincze Borbála (FC Zürich – Svájc), Zeller Dóra (1. FC Köln – Németország)

 

