Vb 2026: három újonc került be a csehek szűkítés előtt álló keretébe

A szövetségi kapitány egyelőre 29 játékos nevét hozta nyilvánosságra, de a világbajnokságra majd csak 26-an utazhatnak el, így hárman a jelenlegi listából nem lesznek ott a tornán – a kimaradókról később születik döntés.

A bő keretbe három újonc kapott meghívót: Hugo Sochúrek (Sparta Praha), Alexander Sojka (Viktória Plzen) és Christoph Kabong (Mladá Boleslav). Helyet kapott a keretben a jelenlegi csapat rekorderének számító Tomás Soucek is, aki a Koszovó elleni felkészülési mérkőzésen 90. alkalommal öltheti magára a címeres mezt, ha pályára küldi a szövetségi kapitány. A Hoffenheim csatára, Adam Hlozek – aki legutóbb tavaly júniusban viselte a válogatott mezét Montenegró ellen –, szintén szerepel a bő keretben.

A csehek május 28-án Prágában kezdik meg a felkészülést a világbajnokságra, majd három nappal később egy Koszovó elleni felkészülési mérkőzéssel búcsúznak a szurkolóktól, mielőtt elutaznának Dallasba, ahol a főhadiszállásuk lesz a torna alatt. A csoportkörben egyébként Dél-Afrikával, Dél-Koreával és a társrendező Mexikóval találkozik Csehország.

A CSEH VÁLOGATOTT BŐ KERETE A VILÁGBAJNOKSÁGRA

Kapusok: Lukas Hornícek (Braga – Portugália), Matej Kovár (PSV – Hollandia), Jindrich Stanék (Slavia Praha)

Védők: Vladimír Coufal (Hoffenheim – Németország), David Doudéra (Slavia Praha), Tomás Holes (Slavia Praha), Robin Hranác (Hoffenheim – Németország), Stepan Chaloupek (Slavia Praha), David Jurásek (Slavia Praha), Ladislav Krejcí (Wolverhampton – Anglia), Jaroslav Zeleny (Sparta Praha), David Zima (Slavia Praha)

Középpályások: Pavel Bucha (FC Cincinnati – Egyesült Államok), Lukás Cerv (Viktória Plzen), Vladimír Darida (Hradec Kralové), Tomás Ladra (Viktória Plzen), Lukás Provod (Slavia Praha), Michal Sadílek (Slavia Praha), Hugo Sochúrek (Sparta Praha), Alexandr Sojka (Viktória Plzen), Tomás Soucek (West Ham – Anglia), Pavel Sulc (Lyon – Franciaország), Denis Visinsky (Viktória Plzen)

Támadók: Adám Hlozek (Hoffenheim – Németország), Tomás Chory (Slavia Praha), Mojmír Chytil (Slavia Praha), Christophe Kabongo (Mladá Boleslav), Jan Kuchta (Sparta Praha), Patrik Schick (Leverkusen – Németország)