Jégkorong-vb: becsusszant a nyolc közé a címvédő USA, továbbjutott Svédország is
A magyar érdekeltségű zürichi nyolcasban a két „ellentétes irányú” szereplést felmutató válogatott találkozott egymással délután: az első öt meccsén háromszor kapituláló Egyesült Államok a három győzelemmel kezdő, majd háromszor vereséget szenvedő Ausztriával mérkőzött meg az egyetlen kiadó helyért. Miután az első harmadban a tengerentúli gárda 45 másodperc alatt kétszer is betalált, a hetedik percben már 2–0-ra vezetett. A második harmad feléig újabb két amerikai gól következett, majd az osztrák szépítés már későn érkezett, főleg, mivel a harmadik felvonásban már nem esett újabb találat. Így 4–1-re győzött az Egyesült Államok, amivel megszerezte a csoport negyedik helyét – a csütörtöki folytatásban jöhet az ősi rivális Kanada elleni negyeddöntő!
A másik csoportban, Fribourg-ban is ki-ki meccset vívtak délután: a svédek és a szlovákok csaptak össze a csoport negyedik továbbjutó helyéért. A nagy csatát a skandinávok nyerték meg 4–2-re, méghozzá úgy, hogy az első harmad ötödik percében a szlovákok szereztek vezetést. Svédország az első szünetre kiegyenlített, a második felvonásban pedig vezetést is szerzett, és az előnyt már nem engedte ki a kezéből. Este tehát a három koronások figyelhetik, ahogy a másik csoport két hibátlanja, Svájc és Finnország eldönti egymás között a csoport első helyének a kérdését – a győztes lesz a svédek ellenfele a nyolc között.
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
7. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Lettország–Magyarország 8–1
Egyesült Államok–Ausztria 4–1
KÉSŐBB
20.20: Finnország–Svájc
|A-CSOPORT
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L-K
|GK
|P
|1. Svájc
|6
|6
|–
|–
|–
|35–5
|+30
|18
|2. Finnország
|6
|6
|–
|–
|–
|29–6
|+23
|18
|3. Lettország
|7
|4
|–
|–
|3
|24–17
|+7
|12
|4. Egyesült Államok
|7
|3
|1
|–
|3
|25–22
|+3
|11
|5. Németország
|7
|3
|–
|1
|3
|23–22
|+1
|10
|6. Ausztria
|7
|3
|–
|–
|4
|16–29
|–13
|9
|7. Magyarország
|7
|1
|–
|–
|6
|14–38
|–24
|3
|8. Nagy-Britannia
|7
|–
|–
|–
|7
|8–35
|–27
|0
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Norvégia–Dánia 4–3 – hosszabbításban
Svédország–Szlovákia 4–2
KÉSŐBB
20.20: Kanada–Csehország
|B-CSOPORT
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L-K
|GK
|P
|1. Kanada
|6
|5
|1
|–
|–
|30–11
|+19
|17
|2. Norvégia
|7
|4
|1
|1
|1
|25–14
|+11
|15
|3. Csehország
|6
|4
|–
|1
|1
|17–14
|+3
|13
|4. Svédország
|7
|4
|–
|–
|3
|27–16
|+11
|12
|5. Szlovákia
|7
|3
|1
|–
|3
|21–19
|+2
|11
|6. Dánia
|7
|1
|1
|1
|4
|15–26
|–11
|6
|7. Szlovénia
|7
|1
|1
|1
|4
|13–25
|–12
|6
|8. Olaszország
|7
|–
|–
|1
|6
|5–28
|–23
|1