Nemzeti Sportrádió

Jégkorong-vb: becsusszant a nyolc közé a címvédő USA, továbbjutott Svédország is

H. Á.H. Á.
2026.05.26. 19:25
null
Matt Tkachuk (19) a lettek és a mieink után sorozatban a harmadik vb-meccsén is betalált (Fotó: Getty Images)
Címkék
jégkorong svéd jégkorong-válogatott amerikai jégkorong-válogatott jégkorong-vb
A csoportkör keddi zárásán a címvédő amerikai, valamint a svéd válogatott jutott be a negyeddöntőbe a Svájcban zajló jégkorong-világbajnokságon.

A magyar érdekeltségű zürichi nyolcasban a két „ellentétes irányú” szereplést felmutató válogatott találkozott egymással délután: az első öt meccsén háromszor kapituláló Egyesült Államok a három győzelemmel kezdő, majd háromszor vereséget szenvedő Ausztriával mérkőzött meg az egyetlen kiadó helyért. Miután az első harmadban a tengerentúli gárda 45 másodperc alatt kétszer is betalált, a hetedik percben már 2–0-ra vezetett. A második harmad feléig újabb két amerikai gól következett, majd az osztrák szépítés már későn érkezett, főleg, mivel a harmadik felvonásban már nem esett újabb találat. Így 4–1-re győzött az Egyesült Államok, amivel megszerezte a csoport negyedik helyét – a csütörtöki folytatásban jöhet az ősi rivális Kanada elleni negyeddöntő!

A másik csoportban, Fribourg-ban is ki-ki meccset vívtak délután: a svédek és a szlovákok csaptak össze a csoport negyedik továbbjutó helyéért. A nagy csatát a skandinávok nyerték meg 4–2-re, méghozzá úgy, hogy az első harmad ötödik percében a szlovákok szereztek vezetést. Svédország az első szünetre kiegyenlített, a második felvonásban pedig vezetést is szerzett, és az előnyt már nem engedte ki a kezéből. Este tehát a három koronások figyelhetik, ahogy a másik csoport két hibátlanja, Svájc és Finnország eldönti egymás között a csoport első helyének a kérdését – a győztes lesz a svédek ellenfele a nyolc között.

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
7. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Lettország–Magyarország 8–1
Egyesült Államok–Ausztria 4–1
KÉSŐBB
20.20: Finnország–Svájc

A-CSOPORTMGYHGYHVVL-KGK P
1. Svájc6635–5+30 18
2. Finnország6629–6+23 18
3. Lettország74324–17+7 12
4. Egyesült Államok731325–22+3 11
5. Németország731323–22+1 10
6. Ausztria73416–29–13 9
7. Magyarország71614–38–24 3
8. Nagy-Britannia778–35–27 0

B-CSOPORT (FRIBOURG)
Norvégia–Dánia 4–3 – hosszabbításban
Svédország–Szlovákia 4–2
KÉSŐBB
20.20: Kanada–Csehország

B-CSOPORTMGYHGYHVVL-KGK P
1. Kanada65130–11+19 17
2. Norvégia7411125–14+11 15
3. Csehország641117–14+3 13
4. Svédország74327–16+11 12
5. Szlovákia731321–19+2 11
6. Dánia7111415–26–11 6
7. Szlovénia7111413–25–12 6
8. Olaszország7165–28–23 1

 

 

jégkorong svéd jégkorong-válogatott amerikai jégkorong-válogatott jégkorong-vb
Legfrissebb hírek

Értékelje a magyar férfi jégkorong-válogatott vb-n nyújtott teljesítményét!

Jégkorong
4 órája

Szongoth Domán: Van még hová fejlődni, nem vagyok teljesen elégedett

Jégkorong
5 órája

Majoross Gergely: Ahogy elkezdett elmenni az erő, úgy maradtunk le egy-egy ütemmel

Jégkorong
5 órája

Hétgólos vereséggel zárta a magyar hokiválogatott a vb-t

Jégkorong
6 órája

NHL: ismét hosszabbítás után nyert, előnyben a Hurricanes a keleti döntőben

Amerikai sportok
13 órája

Jégkorong-vb: vezettek Szlovénia ellen, végül kiestek az olaszok

Jégkorong
22 órája

Erdély Csanád: Ilyen a hoki, van, amikor bejönnek a dolgok, máskor pedig megcsücsül a korong a gólvonalon

Jégkorong
Tegnap, 20:04

Majoross Gergely: Nagyon büszke vagyok arra, amit öt az öt ellen játszottunk

Jégkorong
Tegnap, 19:44
Ezek is érdekelhetik