Jégkorong-vb: becsusszant a nyolc közé a címvédő USA, továbbjutott Svédország is

A magyar érdekeltségű zürichi nyolcasban a két „ellentétes irányú” szereplést felmutató válogatott találkozott egymással délután: az első öt meccsén háromszor kapituláló Egyesült Államok a három győzelemmel kezdő, majd háromszor vereséget szenvedő Ausztriával mérkőzött meg az egyetlen kiadó helyért. Miután az első harmadban a tengerentúli gárda 45 másodperc alatt kétszer is betalált, a hetedik percben már 2–0-ra vezetett. A második harmad feléig újabb két amerikai gól következett, majd az osztrák szépítés már későn érkezett, főleg, mivel a harmadik felvonásban már nem esett újabb találat. Így 4–1-re győzött az Egyesült Államok, amivel megszerezte a csoport negyedik helyét – a csütörtöki folytatásban jöhet az ősi rivális Kanada elleni negyeddöntő!

A másik csoportban, Fribourg-ban is ki-ki meccset vívtak délután: a svédek és a szlovákok csaptak össze a csoport negyedik továbbjutó helyéért. A nagy csatát a skandinávok nyerték meg 4–2-re, méghozzá úgy, hogy az első harmad ötödik percében a szlovákok szereztek vezetést. Svédország az első szünetre kiegyenlített, a második felvonásban pedig vezetést is szerzett, és az előnyt már nem engedte ki a kezéből. Este tehát a három koronások figyelhetik, ahogy a másik csoport két hibátlanja, Svájc és Finnország eldönti egymás között a csoport első helyének a kérdését – a győztes lesz a svédek ellenfele a nyolc között.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

7. FORDULÓ

A-CSOPORT (ZÜRICH)

Lettország–Magyarország 8–1

Egyesült Államok–Ausztria 4–1

KÉSŐBB

20.20: Finnország–Svájc

A-CSOPORT M GY HGY HV V L-K GK P 1. Svájc 6 6 – – – 35–5 +30 18 2. Finnország 6 6 – – – 29–6 +23 18 3. Lettország 7 4 – – 3 24–17 +7 12 4. Egyesült Államok 7 3 1 – 3 25–22 +3 11 5. Németország 7 3 – 1 3 23–22 +1 10 6. Ausztria 7 3 – – 4 16–29 –13 9 7. Magyarország 7 1 – – 6 14–38 –24 3 8. Nagy-Britannia 7 – – – 7 8–35 –27 0

B-CSOPORT (FRIBOURG)

Norvégia–Dánia 4–3 – hosszabbításban

Svédország–Szlovákia 4–2

KÉSŐBB

20.20: Kanada–Csehország