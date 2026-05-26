Kajak-kenu Eb: Balogh Gergely és Hodován Dávid is indulhat

2026.05.26. 19:49
Hodován Dávid (Fotó: Dömötör Csaba)
A kajakozó Balogh Gergely és a kenus Hodován Dávid is indulhat a portugáliai Montemor-o-Velhóban bő két hét múlva kezdődő Európa-bajnokságon.

A magyar szövetség (MKKSZ) honlapjának beszámolója szerint férfi K-1 200 méteren szétlövést, C-1 200 méteren pedig pótválogatót rendeztek kedden a Holt-Tiszán. Előbbi számban Balogh, utóbbiban pedig Hodován örülhetett, így őket jelölik a szövetségi kapitányok a kontinensviadalra utazó csapatba.

A kajakozóknál az volt a kérdés, hogy a tavaly Milánóban világbajnoki aranyérmet szerzett Csizmadia Kolos, vagy az idei szegedi világkupán másodikként zárt Balogh Gergely harcolja ki az Eb-csapattagságot. Bár a szegedi válogatót és a brandenburgi világkupát is Tótka Sándor nyerte, az Európa-bajnokságon a sprintszám elő- és középfutamai csak kevéssel előzik meg az 500 négyesét, ezért az olimpiai bajnok a kvótaszerzés szempontjából fontosabb csapathajóra helyezi a hangsúlyt.

A válogatón Csizmadia harmadik, Balogh ötödik lett, míg a szegedi vk-versenyen Balogh ezüstérmet szerzett, Csizmadia pedig ötödikként zárt, ezért volt szükség a szétlövésre Szolnokon, ahol előbbi végül csak célfotóval nyert.

A kenusoknál a két májusi vk-állomáson Hodován egyaránt tizedik lett, Szegeden a másik magyar indulót, Kurczina Mátét is maga mögé utasította. Ifj. Foltán László szövetségi kapitány folyamatos fejlődést látott a paksi versenyző teljesítményében, mégis úgy érezte, másoknak is megadná a lehetőséget a bizonyításra. A pótválogatót Hodován „egy dekknyivel" nyerte a második helyezett Kollár Kristóf előtt.

Az Európa-bajnoki csapatról szóló kapitányi előterjesztéseket szerdán előbb az MKKSZ versenysport bizottsága, majd az elnöksége is tárgyalja.

 

