Serif lefegyverezte Gálfi Dalmát – két szettben búcsúzott a magyar játékos a Roland Garrostól

Két éve Wimbledonban csak három játékot engedélyezett neki, és ebben a szellemben kezdett most a Roland Garroson is Gálfi Dalma az egyiptomi Majar Serif ellen, 3:0-val. A 30 éves, a selejtezőből érkező teniszező ezután nyerte meg első, egyébként nagyon szoros játékát. Ahogy Gálfi a Nemzeti Sportnak a múlt héten elmondta, nem salakspecifikus kérdés, hogy a párizsi Grand Slamen korábban nem nyert főtáblás mérkőzést, mert akadtak már jó eredményei ezen a borításon is. Ennek megfelelően agresszív volt, és meglehetősen pontos, az első szettben érvényesült az akarata a pályán, egészen öt kettőig. Serif hatalmasakat nyögött, de bizonyára nem emiatt hibázott sokat Gálfi, mikor próbálta kiszerválni a játszmát, nem érezte a távolságot, cserben hagyta az addig jól szuperáló tenyerese. Serif ki is tudott aztán egyenlíteni, mi több, 40:15-ről újabb szervagémet bukott honfitársunk, 5:2-ről 5:7, igazi hideg zuhany volt ez a hőségben.

Sorozatban hét játékot veszített el Gálfi, ez azt is jelentette, hogy brékhátrányba került a második játszma elején. Ekkor a gödör mélyéről elkezdett visszakapaszkodni, legalábbis két fogadóesélyt hárítva hozta a saját szerváját. A mérkőzés menetében ez a tett sajnos nem hozott semmiféle változást, Serif ellépett 4:2-re.

Az afrikai játékstílusa a szemnek nemigen volt tetszetős, ez feltehetően Gálfit is bosszantotta, egy ízben olyan magasra pattant Serif visszaemelt labdája, hogy lehetetlen volt megütni. Négy öt, semmi harmincnál, Serif adogatása során Gálfin már érezni lehetett a frusztráltságot, pláne a következő pontnál, amikor megint visszaüthetetlenül magasra pattant a labda – tehetetlenségében dühösen üvöltött játékosunk. Nagyon fájt ez a meccs, az meg főleg, hogy mind az öt magyar játékos elbúcsúzott a Garrostól a nyitó fordulóban.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ

Majar Serif (egyiptomi)–Gálfi Dalma 7:5, 6:4