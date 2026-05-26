Jannik Sinner magabiztos győzelemmel kezdte a Roland Garrost

VARGA BALÁZS
2026.05.26. 22:45
Jannik Sinner nem veszített szettet a nyitó körben (Fotó: Getty Images)
A világelső Jannik Sinner 6:1, 6:3, 6:4-as sikerrel kezdett a francia nyílt teniszbajnokságon (Roland Garros), az első fordulóban a szabadkártyás Clément Taburt búcsúztatta 2 óra 11 perc alatt.

Az idei Roland Garros legfőbb esélyese olyan teniszezővel találkozott a nyitó körben, akinek eddig csupán egy mérkőzés volt a háta mögött Grand Slam-tornán. A francia Clément Tabur tavaly épp itt, Párizsban játszotta az első meccsét GS-versenyen, akkor honfitársa, Corentin Moutet győzte őt le három szettben. A 26 éves teniszező akkor a selejtezőből küzdötte fel magát a főtáblára, ezúttal szabadkártyát kapott – és a lehető legnehezebb ellenfelet.

A 24 esztendős Jannik Sinner egyből brékkel kezdett, és mindössze 31 perc alatt behúzta az első játszmát. A folytatásban 2:1-es vezetésénél vette el ellenfele adogatójátékát a világelső, s az egyetlen bréklabdáját kihasználva ezt a szettet is megnyerte, de itt már Tabur jobban teniszezett, mint a találkozó elején. A világranglistán 171. játékos a harmadik játszmában már végképp helytállt, de a szettnyerésre így sem volt esélye, hiszen bréklabdához sem jutott. A dél-tiroli klasszis ismét korán brékelőnybe került, majd már 5:3-nál lezárhatta volna a mérkőzést, ám riválisa három meccslabdát is hárított (igazából a világranglisa-vezető rontott mindhárom alkalommal). Tabur aztán a negyedik mérkőzéslabdáját is hárította (fogadóként ütött tenyeres nyerőt), utána viszont már hibázott, a négyszeres Grand Slam-győztes 6:4-re nyerte meg az utolsó játszmát.

Sinner a következő körben az argentin Juan Manuel Cerúndolóval mérkőzik meg.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
1. FORDULÓ
FÉRFI EGYES
Sinner (olasz, 1.)–Tabur (francia) 6:1, 6:3, 6:4

