V4 kerékpárverseny: Pannonhalmáról indul, és ott is zárul a magyar szakasz

2026.05.26. 18:07
2026-ban is megrendezik a V4 kerékpárversenyt
Az elmúlt évekhez hasonlóan Pannonhalmán ér véget, ám idén onnan is indul a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakasza.

A szervezők keddi tájékoztatása emlékeztetett: a rajtnak az elmúlt években rendre Budapest adott otthont, ezúttal viszont körpályát teljesítenek majd a bringások. A 165 kilométeres táv Pannonhalmáról indul, majd a mezőny Nyalka, Táp, Győrasszonyfa, Tarjánpuszta és Ravazd érintésével tesz meg hét nagy kört, ezeket két kis kör követi Pannonhalmán, mindegyikben megmászva az Apátsághoz vezető, helyenként 15 százalékos meredekségű emelkedőt.

A kommüniké felidézte, a versenyt 2013-ban lengyel kezdeményezésre hívták életre, a Visegrádi Csoport tagországai  – Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia  –, és azóta a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) versenynaptárába tartozó, 1.2 besorolású egynapos versenyt rendeznek. Idén június 6-án a cseh viadal lesz az első, majd másnap Lengyelországban rendeznek etapot. A magyar, illetve a záró szlovák futamra július 11-én és 12-én kerül majd sor.

 

