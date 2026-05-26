Bomba meglepetés a végletek meccsén: szabadkártyás ausztrál búcsúztatta Medvegyevet

Nem kezdődött jól Danyiil Medvegyev számára az Adam Walton elleni első forduló meccs Roland Garroson. A világranglistán a 97. helyen álló ausztrál ugyanis cseppet sem tisztelte a nála 89 pozícióval előrébb rangsorolt riválist, akit az első szettben rendkívül hatékony és összeszedett tenisszel lepett meg és kétszer is brékelt – 6:2-vel övé is lett a felvonás.

Mindennek az inverzét láttuk a második etapban, amikor az orosznak jött be minden, Walton pedig gyakorlatilag csak asszisztált a 6. kiemelt remekléséhez – Medvegyev szempontjából 6:1 lett a vége –, akit egyébként tavaly a Cincinnati kemény pályás tornán sikerült legyőznie 6:7, 6:4, 6:1-re.

Ám aki azt hitte, hogy Medvegyev magára talált, ellenfele pedig innentől összezuhan, nagyot tévedett: a 33 percig tartó harmadik játszmában a 27 éves „aussie” megint valósággal leütötte a pályáról a pocsékul ritörnöző riválist, akinek ő is csak egy gémet engedélyezett.

Az eddigiek után talán mondani sem kell, hogy a negyedik „menetben” megint Medvegyev került „döntő fölénybe”, Waltonnak öt bréklabdát kellett hárítania, de így is csak annyit tudott felmutatni, hogy nem nullára veszítette el a szettet, amelyben harmadik, s egyben utolsó adogatójátékát sikerült hoznia.

Az addigi „sorminta” alapján most megint Walton játszmája jött volna, első adogatójátékát hozta is az ausztrál, ám ezúttal mindkét fél úgy döntött: teniszezni fog. Igaz, Walton a második szervagémjét semmire veszítette el, de rajta is látszott: a Taylor Fritzet legyőző Nishesh Basvareddyhez hasonlóan nagy meglepetést akar okozni.

Az akaratot tett is követte, a nyolcadik szettben Walton ugyanis eltüntette Medvegyev brékelőnyét, majd nem kis nehézségek árán, de hozta a saját adogatását – az orosznak a meccsben maradásért kellett szerválnia. Ez azonban nem jött össze: Medvegyev 0:30-nál előbb kettős, majd közvetlenül után ki nem kényszerített hibát ütött, s az első körben búcsúzott Párizstól.

Nem született meglepetés a hölgyeknél Arina Szabalenka és Jessica Bouzas Maneiro mérkőzésén. A spanyol versenyző a mérkőzés elején kifejezetten jól tartotta magát, a világelső ellen, s úgy vesztette el az első játszmát, hogy csak kettővel csinált kevesebb pontot ellenfelénél. A második felvonásban aztán a fehérorosz rátett egy lapáttal, ez pedig ahhoz bőven elég volt, hogy három megnyert fogadójátékot produkálva 6:2-re megnyert második szettel lépett tovább a legjobb 64 közé.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

Egyes, 1. forduló

Férfiak

Walton (ausztrál)–Medvegyev (orosz, 6.) 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4

Kouamé (francia)–Cilic (horvát) 7:6 (7–4), 6:2, 6:1

Svajda (amerikai)–Popyrin (ausztrál) 6:3, 3:6, 7:6 (7–3), 7:5

Tabilo (chilei)–Majchrzak (lengyel) 6:1, 6:3, 6:4

Díaz Acosta (argentin)–Csang Csi-csen (kínai) 6:1, 6:4, 6:3

Vallejo (paraguayi)–Norrie (brit) 7:6 (9–7), 2:0 – feladta

Cicipasz (görög)–Müller (francia) 6:2, 3:0 – feladta

Nők

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Bouzas (spanyol) 6:4, 6:2

Jovic (amerikai, 17.)–Eala (Fülöp-szigeteki) 6:4, 6.2

Liu (amerikai)–Ucsudzsima (japán) 3:6, 6:0, 4:1 – feladta

Navarro (amerikai)–Tjen (indonéz) 6:4, 6:3

Vekic (horvát)–Tubello (francia) 6:3, 6:2

Szakkari (görög)–Nosková 7:5, 7:6 (7–3)

Li (amerikai, 30.)–Csang Su-aj (kínai) 6:4, 6.2