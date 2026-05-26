Kajak-kenu: jó formát mutattak az ifik az évad első válogatóján

Dübörög a korosztályos kajak-kenusok új évada, az U23-asok után immár az ifjúságiak is akcióba lendültek. Az idősebbek az elmúlt hetekben a szemszögükből eredményes felnőttválogató után két világkupán is bizonyíthattak, előbb Szegeden, majd Brandenburgban is több dobogós helyet, sőt győzelmet ünnepelhettek.

Május első felében az ifjúságiak megtartották az első erőfelmérőjüket a szolnoki tájékoztató versenyen, a múlt hét végén pedig szintén a város adott otthont korosztályos válogatónak, amelyen a tét már a nyári világversenyeken induló csapatokba való bekerülés volt.

Az eseményen többen is remek formát mutattak, a legeredményesebb versenyző pedig a tájékoztatón is jól szereplő rácalmási kenus, Poszpischil Luca lett, aki négy aranyérmet szerzett, C1 és C2 500 méteren, illetve szintén egyesben és kettesben 200-on is diadalmaskodott.

Poszpischil Luca Forrás: MKKSZ

„Voltak nagyon meggyőző győzelmek, számos jó teljesítményt figyelhettünk, így bizakodva várhatjuk a világversenyeket,

az utánpótlás-válogatottunk a szokásoknak megfelelően várhatóan ismét magas színvonalat mutat majd.

Lucát természetesen ki lehet emelni, mind a négy számát megnyerte, amiben elindult, de minden nyertest dicséret illet, szép produkciók voltak ezek. Nagy meglepetés nem született, néhány helycsere történt a tájékoztatóhoz képest. A csúcsformát várhatóan mindenki a második állomásra időzíti majd: két hét múlva jön a második válogató, Szegeden, ahol már bizonyos versenyszámokban a legjobb serdülők is megmérethetik majd magukat. Az első felvonás győztesei valamilyen egységbe biztosan bekerülnek majd a vébé- vagy az Eb-csapatba” – mondta a honlapunknak az esemény kapcsán Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány.

Július elsején kezdődik a korosztályos világbajnokság, aminek Kanada ad otthont, bő három héttel később pedig Szegeden tartják az U23-asok és az ifik Európa-bajnokságát, a magyar fiatalok tehát hazai környezetben bizonyíthatnak majd.

(Kiemelt képünk forrása: MKKSZ)