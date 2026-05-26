Nemzeti Sportrádió

Tóth Balázs: Minden egyes meccs előtt ki kell érdemelnem, hogy első számú kapus lehessek

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
2026.05.26. 16:39
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
Telki Magyarország Szendrei Norbert magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztató magyar válogatott Tóth Balázs
A Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott kedden megkezdte a közös munkát a telki edzőközpontban, ahol az első edzés előtt Tóth Balázs és Szendrei Norbert válaszolt az újságírók kérdéseire.

 

„Jó idényt tudhatok magam mögött, bár nem vagyok teljesen elégedett, főleg a Blackburnben nyújtott teljesítményemmel. Bízom benne, hogy a jövőben tudok javulni” – fogalmazott Tóth Balázs, akit Marco Rossi a kerethirdetés során a válogatott első számú kapusának nevezett.

„Nagyon megtisztelőek Marco Rossi szavai. Már korábban is elmondtam, sosem fogok biztos pozícióként tekinteni a helyemre, minden egyes meccs előtt az elvégzett munkámmal ki kell érdemelnem.”

A Blackburn kapusa fiatal társairól is szót ejtett.

„Yaakobishvili Áron és Pécsi Ármin személyében két óriási kapustehetség van még a keretben. Utóbbival dolgoztam már együtt a Puskás Akadémiában is. Elvárásom nincs feléjük, nekem van feladatom az ő irányukba: az, hogy minél jobban úgy illeszkedjenek be, hogy fejlődjenek. Sosem tekintettem úgy a kapuskollégákra, mint riválisokra. Mindig kőkeményen dolgoztam. Bíztam saját magamban és a munkában, amit elvégeztem.”

Az újonc Szendrei Norbert remekül érzi magát Telkiben.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Jó közegbe csöppenek bele. A szövetségi kapitánnyal még nem beszéltem az elvárásokról, de magamtól azt várom, hogy felszabadultan dolgozzak az edzéseken, és a legjobban teljesítsek. Nagyon pozitív élményekkel gazdagodtam az elmúlt pár órában, régi ismerősökkel találkoztam, és új embereket ismertem meg.”

„A ZTE-vel elvesztett kupadöntő negatív élmény volt, de ha az idény előtt valaki azt mondja, hogy a hatodik helynél előbb végzünk, és még kupadöntőt is játszunk, akkor aláírom. Úgyhogy már úgy érkeztem ide, hogy nincs bennem semmilyen tüske.”

 

A MAGYAR VÁLOGATOTT 29 FŐS BŐ KERETE
Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
JÚNIUS 5., PÉNTEK
19.45: Magyarország–Finnország, Budapest
JÚNIUS 9., KEDD
Magyarország–Kazahsztán, Debrecen

 

Telki Magyarország Szendrei Norbert magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztató magyar válogatott Tóth Balázs
Legfrissebb hírek

Válogatott: Schön Szabolcs nem játszik a júniusi felkészülési mérkőzéseken

Magyar válogatott
1 órája

Hétgólos vereséggel zárta a magyar hokiválogatott a vb-t

Jégkorong
3 órája

Erdély Csanád: Ilyen a hoki, van, amikor bejönnek a dolgok, máskor pedig megcsücsül a korong a gólvonalon

Jégkorong
22 órája

Majoross Gergely: Nagyon büszke vagyok arra, amit öt az öt ellen játszottunk

Jégkorong
22 órája

„Bennem van szégyenérzet, ha kihagyok egy helyzetet” – Varga Barnabás a hibák utáni kettőzött erőről

Légiósok
2026.05.24. 14:32

Markgráf Ákos: Az akaraterő legalább olyan fontos, mint a tehetség

Magyar válogatott
2026.05.24. 09:08

Majoross Gergely: Tisztességesen játszottunk, ebben nincs hiányérzetem, a koronggal való játékban van

Jégkorong
2026.05.22. 20:55

Stipsicz Bence: Nagyon gyorsak az átváltások ezen a szinten, ezekre jobban kell figyelnünk!

Jégkorong
2026.05.22. 19:40
Ezek is érdekelhetik