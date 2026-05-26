Tóth Balázs: Minden egyes meccs előtt ki kell érdemelnem, hogy első számú kapus lehessek

„Jó idényt tudhatok magam mögött, bár nem vagyok teljesen elégedett, főleg a Blackburnben nyújtott teljesítményemmel. Bízom benne, hogy a jövőben tudok javulni” – fogalmazott Tóth Balázs, akit Marco Rossi a kerethirdetés során a válogatott első számú kapusának nevezett.

„Nagyon megtisztelőek Marco Rossi szavai. Már korábban is elmondtam, sosem fogok biztos pozícióként tekinteni a helyemre, minden egyes meccs előtt az elvégzett munkámmal ki kell érdemelnem.”

A Blackburn kapusa fiatal társairól is szót ejtett.

„Yaakobishvili Áron és Pécsi Ármin személyében két óriási kapustehetség van még a keretben. Utóbbival dolgoztam már együtt a Puskás Akadémiában is. Elvárásom nincs feléjük, nekem van feladatom az ő irányukba: az, hogy minél jobban úgy illeszkedjenek be, hogy fejlődjenek. Sosem tekintettem úgy a kapuskollégákra, mint riválisokra. Mindig kőkeményen dolgoztam. Bíztam saját magamban és a munkában, amit elvégeztem.”

Az újonc Szendrei Norbert remekül érzi magát Telkiben.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Jó közegbe csöppenek bele. A szövetségi kapitánnyal még nem beszéltem az elvárásokról, de magamtól azt várom, hogy felszabadultan dolgozzak az edzéseken, és a legjobban teljesítsek. Nagyon pozitív élményekkel gazdagodtam az elmúlt pár órában, régi ismerősökkel találkoztam, és új embereket ismertem meg.”

„A ZTE-vel elvesztett kupadöntő negatív élmény volt, de ha az idény előtt valaki azt mondja, hogy a hatodik helynél előbb végzünk, és még kupadöntőt is játszunk, akkor aláírom. Úgyhogy már úgy érkeztem ide, hogy nincs bennem semmilyen tüske.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT 29 FŐS BŐ KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

JÚNIUS 5., PÉNTEK

19.45: Magyarország–Finnország, Budapest

JÚNIUS 9., KEDD

Magyarország–Kazahsztán, Debrecen