Több tízezer jegy nélküli szurkoló érkezik a budapesti BL-döntőre

Ugyanakkor a repülőtérre vezető gyorsforgalmi út szombaton csak közösségi közlekedéssel használható, a rendőrségi bejelentővonalon, a 112-őn pedig angol és francia nyelven beszélő kollégáik is fogadják a hívásokat – tette hozzá a vezérőrnagy.

Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó-szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója arról számolt be, hogy a Hősök terén kialakított szurkolói zóna, a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítottak ki a két csapat rajongói számára. Az Arsenal-drukkereknek a Városligetben a Napozóréten, a PSG-t támogatók számára pedig az MTK Sportparkban.

A mérkőzés és a hozzá kapcsolódó események lebonyolítása során mindvégig együttműködnek az UEFA-val – mondta.

Valentínyi Katalin, a Budapest Airport Zrt. vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese közölte, hogy péntektől vasárnapig mintegy kétezer gépmozgással és 250 ezer utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. Ezért ideiglenesen megnyitják a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I-es terminálját is. Utóbbira érkezik az összes londoni járat, az összes Arsenal szurkoló, így a kereskedelmi járatok is.

Mint elmondta: közel egy éve készülnek a sporteseményre, amellyel kapcsolatban extrém terhelésre számít a reptér. Ezért egy speciális irányítóközpontot fognak működtetni a forgalom, a napi mintegy 700 gépmozgás és 80-85 ezer utas kezelése érdekében. A kereskedelmi járatok mellett ugyanis chartergépeket és privát repülőgépeket is fogadniuk kell. Mivel ennyi gép parkolását másképp nem tudják megoldani, ezért szombaton lezárják az 1-es kifutópályát és a várakozó gépek ott parkolhatnak.

Ugyanakkor arra kérnek minden utast, hogy ebben az időszakban a járatuk indulása előtt legalább két és fél órával érkezzenek meg a repülőtérre és indulás előtt tájékozódjanak a repülőtérre történő kijutás körülményeiről és idejéről.

Végül hangsúlyozta, hogy rendelkeznek elég kerozinnal, minden tankerük a maximális kapacitással dolgozik majd. Hozzátette, hogy egész nyáron lesz elég kerozin.

Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szóvivője hangsúlyozta, hogy a repülőtérre közlekedő buszjáratok sűrítése mellett buszjáratot indítanak a reptér I-es termináljára is, illetve Champions League Express jelöléssel külön charter-buszjáratok szállítják az utasokat a szurkolói zónákba. A meccsre szóló jeggyel a teljes budapesti tömegközlekedés használható.

Tájékoztatása szerint a szokásoshoz képest plusz száz autóbuszt állítanak forgalomba péntektől vasárnapig és tartalék buszokkal is készülnek. A reptéri járatok, illetve a metrószerelvények 2-3 percenként követik majd egymást, illetve az 1-es villamos is sűrítve közlekedik. A szurkolókat útbaigazító úgynevezett totemoszlopot a város 30 pontján helyeznek el és valamennyi utaskoordinátor szolgálatban lesz, köztük olyanok is akik idegen nyelveken beszélnek.

Kérdésre válaszolva Kovács Bendegúz közölte, hogy a taxisok fokozott ellenőrzésre számíthatnak.

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!