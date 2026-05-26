Kevés helyzet után gól nélküli döntetlen a francia osztályozó odavágóján

A tízszeres francia bajnok St.-Étienne egy év kihagyás után szeretne visszajutni az élvonalba, ehhez a Nice-t kellett felülmúlnia, amely legutóbb a 2001–2002-es idényben szerepelt a másodosztályban.

Az odavágó nem sok izgalmat tartogatott, az első félidőben egy tizenegyesgyanús helyzetet vizsgált a VAR, de a hazaiak nem kaptak büntetőt. A második félidőben Augustine Boakye kapáslövése ment kapu fölé. A két csapat összesen 11-szer kísérletezett a meccsen, de a kapusoknak egyszer sem kellett közbeavatkozniuk, így gól nélküli döntetlennel zárult az első felvonás. Visszavágó 29-én, pénteken Nizzában.

FRANCIA LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS

St.-Étienne (II.)–Nice 0–0