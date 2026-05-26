Kevés helyzet után gól nélküli döntetlen a francia osztályozó odavágóján
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) osztályozójának első mérkőzésén a St.-Étienne odahaza gól nélküli döntetlent játszott a Nice ellen.
A tízszeres francia bajnok St.-Étienne egy év kihagyás után szeretne visszajutni az élvonalba, ehhez a Nice-t kellett felülmúlnia, amely legutóbb a 2001–2002-es idényben szerepelt a másodosztályban.
Az odavágó nem sok izgalmat tartogatott, az első félidőben egy tizenegyesgyanús helyzetet vizsgált a VAR, de a hazaiak nem kaptak büntetőt. A második félidőben Augustine Boakye kapáslövése ment kapu fölé. A két csapat összesen 11-szer kísérletezett a meccsen, de a kapusoknak egyszer sem kellett közbeavatkozniuk, így gól nélküli döntetlennel zárult az első felvonás. Visszavágó 29-én, pénteken Nizzában.
FRANCIA LIGUE 1
OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS
St.-Étienne (II.)–Nice 0–0
