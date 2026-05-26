Nemzeti Sportrádió

Kevés helyzet után gól nélküli döntetlen a francia osztályozó odavágóján

B. A. P.B. A. P.
2026.05.26. 23:01
null
Nem hozott sok izgalmat a francia osztályozó első felvonása (Fotó: AFP)
Címkék
Ligue 1 francia labdarúgás Nice St.-Étienne
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) osztályozójának első mérkőzésén a St.-Étienne odahaza gól nélküli döntetlent játszott a Nice ellen.

A tízszeres francia bajnok St.-Étienne egy év kihagyás után szeretne visszajutni az élvonalba, ehhez a Nice-t kellett felülmúlnia, amely legutóbb a 2001–2002-es idényben szerepelt a másodosztályban.

Az odavágó nem sok izgalmat tartogatott, az első félidőben egy tizenegyesgyanús helyzetet vizsgált a VAR, de a hazaiak nem kaptak büntetőt. A második félidőben Augustine Boakye kapáslövése ment kapu fölé. A két csapat összesen 11-szer kísérletezett a meccsen, de a kapusoknak egyszer sem kellett közbeavatkozniuk, így gól nélküli döntetlennel zárult az első felvonás. Visszavágó 29-én, pénteken Nizzában.

FRANCIA LIGUE 1
OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS
St.-Étienne (II.)–Nice 0–0

 

Ligue 1 francia labdarúgás Nice St.-Étienne
Legfrissebb hírek

Története során először Francia Kupa-győztes a Lens

Francia labdarúgás
2026.05.22. 23:08

Súlyos incidens Párizsban, a kupadöntőre érkező nizzai drukkerek közül sokakat őrizetbe vettek

Francia labdarúgás
2026.05.22. 10:48

Hírt adott Dembélé állapotáról a PSG – nem tűnik súlyosnak az aranylabdás támadó sérülése

Francia labdarúgás
2026.05.18. 18:13

Csata a berohanó ultrákkal – nem így képzelte a búcsút a Nantes klublegendája

Francia labdarúgás
2026.05.18. 11:09

Ligue 1: kikapott a városi vetélytárstól a PSG, Dembélé megsérült

Francia labdarúgás
2026.05.17. 23:16

Tizenegyesek döntöttek, a patinás Saint-Étienne egy lépésre került a Ligue 1-től

Francia labdarúgás
2026.05.15. 22:49

A PSG megszerezte története 14. bajnoki címét a francia élvonalban

Francia labdarúgás
2026.05.13. 22:58

A Rodez lépett tovább a Ligue 1 osztályozójának első köréből

Francia labdarúgás
2026.05.12. 22:34
Ezek is érdekelhetik