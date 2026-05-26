Nemzeti Sportrádió

Az ETO FC végleg megszerezte a válogatott szélsőt

H. Á.H. Á.
2026.05.26. 21:44
null
Schön Szabolcs 27 bajnokin szerepelt az idényben (Fotó: Török Attila)
Címkék
ETO FC átigazolás Schön Szabolcs
Kedd este hivatalos honlapján közölte az NB I-es bajnokságot megnyerő győri ETO FC, hogy érvényesítette a csapatnál tavaly szeptember óta kölcsönben futballozó Schön Szabolcs szerződésében foglalt opciós vásárlási jogát, és végleg megszerezte az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wandererstől a 25 éves játékost.

Schön Szabolcs tavaly szeptemberben tért vissza az NB I-be, miután az egykor szebb napok látott, az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderers kölcsönadta egy idényre a győri ETO FC-nek. Néhány hónap kellett a beilleszkedéshez, de amint stabil kezdőjátékos lett, és Borbély Balázs kizárólag balszélsőként számított rá (többször is játszott balhátvédet és jobbszélsőt), újra válogatott formába lendült.

Tavasszal vissza is került a Marco Rossi irányította nemzeti csapatba, és Szlovénia ellen győztes gólt szerzett. A remekül sikerült 2025–2026-os idény végén Schön lapunk osztályzatai alapján többször is a mérkőzés, sőt, a forduló játékosa volt, a Kisvárda elleni összecsapáson az ő átadásából szerzett bajnoki címet érő gólt Nadir Benbuali – írtuk Schönről az évad NB I-es csapatát bemutató keddi cikkünkben.

Kapcsolódó tartalom

Válogatott: Schön Szabolcs nem játszik a júniusi felkészülési mérkőzéseken

A kerettagok kedden (ma) kezdték el az edzéseket, és jövő hétfőtől edzőtáboroznak együtt.

Semmi meglepetés: az aranyérmes ETO-ból hat játékos is az idény csapatában!

A legjobb tizenegyben találhatunk még egy-egy felcsútit, debrecenit, zalaegerszegit és ferencvárosit, míg Osváth Attila még paksiként kezdte el az idényt, majd februárban az FTC-be szerződött.

Az elismerések a győrieknél is megtalálták, mint a klub honlapja beszámol róla közleményében, februárban Schönt választották meg az ETO szurkolói a hónap játékosának.

„Sebessége és agilitása a továbbiakban is nagy erősséggé teheti a csapatunkban. Schön Szabolcs 2028-ig érvényes szerződést kötött klubunkkal” – írja az eto.hu közleménye.

Schön az elmúlt idényben 27 bajnokin 6 gólja mellett 6 gólpasszt jegyzett, négy Magyar Kupa-meccsen egy gólt szerzett.

A június elején esedékes két válogatott felkészülési mérkőzésre – Finnország és Kazahsztán ellen – is meghívót kapott Marco Rossitól, ám röviddel végleges szerződtetése előtt érkezett a hír, hogy sérülése miatt elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Farkas Balázs (BVSC), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton) 
Távozók: Deian Boldor (román, Honvéd – szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből  visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (DAC – Szlovákia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)

 

ETO FC átigazolás Schön Szabolcs
Legfrissebb hírek

Válogatott: Schön Szabolcs nem játszik a júniusi felkészülési mérkőzéseken

Magyar válogatott
6 órája

ETO: Borbély Balázsnak van kivásárlási ára, de nem jött írásos ajánlat – NS-infó

Labdarúgó NB I
9 órája

NB I: a bajnoktól igazolt védőt az újonc Honvéd

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:43

BL- és El-selejtezők: az ETO a Klaksvíkkal, a Fradi a Zsolnával is találkozhat

Bajnokok Ligája
2026.05.24. 15:00

Gyász: elhunyt az ETO 1963-as bajnokcsapatának labdarúgója

Labdarúgó NB I
2026.05.23. 19:46

NB III: győri vereséggel zárta az idényt a Sopron

Labdarúgó NB II
2026.05.22. 18:15

Borbély Balázs megerősítette, marad az ETO FC-nél

Labdarúgó NB I
2026.05.22. 15:12

Megvan az első nyári érkező az ETO-nál, a Puskástól igazoltak a győriek

Labdarúgó NB I
2026.05.22. 14:52
Ezek is érdekelhetik