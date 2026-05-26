Az ETO FC végleg megszerezte a válogatott szélsőt

Az elismerések a győrieknél is megtalálták, mint a klub honlapja beszámol róla közleményében, februárban Schönt választották meg az ETO szurkolói a hónap játékosának.

„Sebessége és agilitása a továbbiakban is nagy erősséggé teheti a csapatunkban. Schön Szabolcs 2028-ig érvényes szerződést kötött klubunkkal” – írja az eto.hu közleménye.

Schön az elmúlt idényben 27 bajnokin 6 gólja mellett 6 gólpasszt jegyzett, négy Magyar Kupa-meccsen egy gólt szerzett.

A június elején esedékes két válogatott felkészülési mérkőzésre – Finnország és Kazahsztán ellen – is meghívót kapott Marco Rossitól, ám röviddel végleges szerződtetése előtt érkezett a hír, hogy sérülése miatt elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Farkas Balázs (BVSC), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton)

Távozók: Deian Boldor (román, Honvéd – szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (DAC – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)