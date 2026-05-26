Az ETO FC végleg megszerezte a válogatott szélsőt
Schön Szabolcs tavaly szeptemberben tért vissza az NB I-be, miután az egykor szebb napok látott, az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderers kölcsönadta egy idényre a győri ETO FC-nek. Néhány hónap kellett a beilleszkedéshez, de amint stabil kezdőjátékos lett, és Borbély Balázs kizárólag balszélsőként számított rá (többször is játszott balhátvédet és jobbszélsőt), újra válogatott formába lendült.
Tavasszal vissza is került a Marco Rossi irányította nemzeti csapatba, és Szlovénia ellen győztes gólt szerzett. A remekül sikerült 2025–2026-os idény végén Schön lapunk osztályzatai alapján többször is a mérkőzés, sőt, a forduló játékosa volt, a Kisvárda elleni összecsapáson az ő átadásából szerzett bajnoki címet érő gólt Nadir Benbuali – írtuk Schönről az évad NB I-es csapatát bemutató keddi cikkünkben.
Az elismerések a győrieknél is megtalálták, mint a klub honlapja beszámol róla közleményében, februárban Schönt választották meg az ETO szurkolói a hónap játékosának.
„Sebessége és agilitása a továbbiakban is nagy erősséggé teheti a csapatunkban. Schön Szabolcs 2028-ig érvényes szerződést kötött klubunkkal” – írja az eto.hu közleménye.
Schön az elmúlt idényben 27 bajnokin 6 gólja mellett 6 gólpasszt jegyzett, négy Magyar Kupa-meccsen egy gólt szerzett.
A június elején esedékes két válogatott felkészülési mérkőzésre – Finnország és Kazahsztán ellen – is meghívót kapott Marco Rossitól, ám röviddel végleges szerződtetése előtt érkezett a hír, hogy sérülése miatt elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Farkas Balázs (BVSC), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton)
Távozók: Deian Boldor (román, Honvéd – szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (DAC – Szlovákia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)