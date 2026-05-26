Nem akarok mindig e mögé bújni, de... – Marozsán Fábián

– Egyet aludva a vasárnapi elvesztett egyesmérkőzésre, levonták már a tanulságokat a csapattal?

– Beszéltünk a meccsről, valamilyen szinten belementünk a részletekbe, de ezt nem szívesen taglalnám, mert szerintem leginkább azért játszottam elég rosszul, mert a múlt heti betegségem miatt kevesebb edzés volt bennem. Nem akarok mindig e mögé bújni, de ez most elég erősen közrejátszott a vereségemben. Próbálunk változtatni, nem mostantól, már elkezdtük korábban, tudjuk, hogy sok ki nem kényszerített hibám volt, nem volt jó a szervaszázalékom, és így tovább, ezek mind-mind látszódnak a statisztikában.

– Hogyan értékelné összességében a salakos szezont?

– Elég közepesnek. Voltak sikerek és fájó vereségek, játszottam egy elődöntőt a legelső salakos versenyemen, ami pozitív, viszont nem feltétlenül sikerült mindenhol megvédeni a pontjaimat és előrefelé menni a világranglistán. A nagy egészet nézve az a fontos, hogy az év végén legyek közel ahhoz a pozícióhoz, amit szeretnék. Most jön a fű, nem kimondottan a kedvencem, de sosem lehet tudni, mit tartogat, remélem, néhány győzelmet össze tudok szedni, jólesne a lelkemnek, mert az utóbbi néhány hétben nem tudtam túl sok mérkőzést játszani és nyerni.

– Sokáig azt mondta, a salak a kedvence, de kemény pályán összességében valahogyan jobban ki szokott jönni a lépés. Mi lehet ennek az oka?

– Elég sokszor beszéltünk arról, hogy az év elejét nem szoktam olyan jól kezdeni, bár az idei kezdés jól sikerült, sőt, tavaly is nyertem két kört az Australian Openen, valamint a nyolc közé jutottam Hongkongban. Utána viszont a február-március nem igazán jött össze, mindez kicsit a sorsolás és a szerencse függvénye is. Ettől függetlenül a salakot jobban szeretem, kicsivel komfortosabb a mozgás ott a csúszások miatt, de nem vagyok igazán jó salakos játékos, mint azok a dél-amerikaiak, spanyolok, akik hatalmasakat csúsznak és óriásiakat pörgetnek. Amikor van jó eredmény salakon, jobban preferálom, amikor nincs, mennék inkább kemény pályára, de ott is jöhet jó széria vagy egymás után több vereség egyaránt. Csinálom a dolgomat, ha kijön az eredmény, örülök, ha nem, akkor menni kell tovább!