Heti program: BL-döntő a Puskás Arénában, hoki-vb és férfi kézi NB I-finálé
MÁJUS 25., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NÉMET BUNDESLIGA
OSZTÁLYOZÓ
2. MÉRKŐZÉS
20.30: Paderborn–Wolfsburg (Tv: Arena4)
ANGLIA
NEGYEDOSZTÁLY, RÁJÁTSZÁS
DÖNTŐ
15.45: Notts County–Salford (Tv: Match4)
SKÓCIA
RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
20.45: St. Mirren–Partick Thistle (Tv: Match4)
U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
13.15: Horvátország–Belgium (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
20.00: Milwaukee Brewers–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 11. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (Zürich, Swiss Life Arena)
16.20: Egyesült Államok–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.20: Németország–Nagy-Britannia (Tv: Sport1)
B-CSOPORT (Fribourg, BCF Arena)
16.20: Csehország–Norvégia
20.20: Szlovénia–Olaszország
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
19.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A 3. HELYÉRT, 5. MÉRKŐZÉS
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE
NBA
RÁJÁTSZÁS, KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
Kedd, 2.00: Cleveland Cavaliers–New York Knicks (Tv: Sport1)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1078 (Tv: Sport2)
TENISZ
Roland Garros, Párizs
Férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
11.00: Fucsovics Márton–Matteo Berrettini (olasz)
12.40: Elina Szvitolina (ukrán, 7.)–Bondár Anna
13.50: Udvardy Panna–Viktorija Golubic (svájci)
MÁJUS 26., KEDD
FUTBALLPROGRAM
FRANCIA LIGUE 1
OSZTÁLYOZÓ, 1. MÉRKŐZÉS
20.45: St. Étienne–Nice
NÉMET 2. BUNDESLIGA
OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ
20.30: Fürth–Essen (Tv: Arena4)
U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
13.30: Olaszország–Franciaország (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
7. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
12.20: Lettország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.20: Egyesült Államok–Ausztria (Tv: Sport1)
20.20: Finnország–Svájc (Tv: Sport1)
B-CSOPORT (FRIBOURG)
12.20: Norvégia–Dánia
16.20: Svédország–Szlovákia
20.20: Kanada–Csehország
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 16. szakasz, Bellinzona–Cari, 113 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1079 (Tv: Sport2)
TENISZ
Roland Garros, Párizs
Férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
MÁJUS 27., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NŐI NB I
A 3. HELYÉRT, MÁSODIK MÉRKŐZÉS
17.30: ETO FC Győr–MTK Budapest
KONFERENCIALIGA, DÖNTŐ
21.00: Crystal Palace (angol)–Rayo Vallecano (spanyol), Lipcse (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Toronto Blue Jays–Miami Marlins (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 17. szakasz, Cassano d’Adda–Andalo, 202 km (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS (ha szükséges)
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NBA, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 2.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1080 (Tv: Sport2)
TENISZ
Roland Garros, Párizs
Férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
ÚSZÁS
Mare Nostrum-sorozat, 2. állomás, Canet-en-Roussillon
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.45: EPS-Honvéd–FTC-Telekom Waterpolo – élőben a Nemzeti Sportrádióban! – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budapesti-honved-sportegyesulet/)
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC
A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
20.00: One Eger–Semmelweis OSC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/egri-vizilabda-klub/)
ALSÓHÁZ
13.30: KSI SE–PVSK-Mecsek Füszért
NŐI OB I
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
19.00: UVSE-Helia D–BVSC-Manna ABC
MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NŐI NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Puskás Akadémia–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
13.30: Belgium–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
PREIMER LEAGUE
20.00: döntő, London (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC (ZÜRICH, FRIBOURG)
16.20 és 20.20: negyeddöntők (Tv: Sport1, Sport2)
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 18. szakasz, Fai della Paganella–Pieve di Soligo, 171 km (Tv: Eurosport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1081 (Tv: Sport2)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Európa-bajnokság, Várna
12.20: felnőtt egyéni verseny, selejtező (karika és labda)
19.30: junior egyéni verseny, döntő
TENISZ
Roland Garros, Párizs
Férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
ÚSZÁS
Mare Nostrum-sorozat, 2. állomás, Canet-en-Roussillon
MÁJUS 29., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
FRANCIA LIGUE 1
OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ
20.45: Nice–St. Étienne
U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
B-CSOPORT
13.30: Montenegró–Olaszország (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia–19. szakasz, Feltre–Alleghe, 151 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!!
FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: Eisenach–Füchse Berlin (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NBA, RÁJÁTSZÁS
KELETI FŐCSOPORT, DÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS
Szombat, 2.00: Cleveland Cavaliers–New York Knicks (Tv: Sport1)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Európa-bajnokság, Várna
17.50: felnőtt egyéni verseny, selejtező (buzogány és szalag)
TENISZ
Roland Garros, Párizs
Férfiak, egyes, 3. forduló; nők, egyes, 3. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ
18.30: DVSE-Master Good–KSI SE
18.30: Metalcom Szentes–PannErgy-Miskolci VLC
MÁJUS 30., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 1. forduló, Misano
Ralikrossz Európa-bajnokság, 2. forduló, Nyirád
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Vasárnap, 1.00: Cincinnati Reds–Atlanta Braves (Tv: Sport2)
BILIÁRD
20.00: 5. nap, UK Open (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, ZÜRICH
15.20 és 20.00: elődöntők (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 20. szakasz, Gemona del Friuli–Piancavallo, 200 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, FINAL FOUR
ELŐDÖNTŐ
12.15: Montpellier (francia)–THW Kiel (német) (Tv: Sport2)
15.15: Melsungen (német)–FLensburg (német) (Tv: Sport2)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Európa-bajnokság, Várna
10.00: egyéni összetett döntő (Tv: M4 Sport)
15.00: együttes kéziszercsapatok selejtezője
TENISZ
Roland Garros, Párizs
Férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
TRIATLON
16.30: Világbajnoki sorozat, 3. forduló, Alghero (Tv: M4 Sport)
ÚSZÁS
Mare Nostrum-sorozat, 3. állomás Barcelona
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa
A 7. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS (ha szükséges)
Semmelweis OSC-One Eger
ALSÓHÁZ
11.00: PVSK-Mecsek Füszért–UVSE
17.00: Kaposvári VK–ELTE BEAC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kaposvari-vizilabda-klub/)
MÁJUS 31., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
SZLOVÉN PRVA LIGA
OSZTÁLYOZÓ
17.00: Nafta–Primorje
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20.00: Gyémánt Liga-verseny, Rabat (Tv: M4 Sport)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 1. forduló, Misano
Ralikrossz Európa-bajnokság, 2. forduló, Nyirád
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, ZÜRICH
15.30: a 3. helyért (Tv: Sport1)
20.20: döntő (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 21. szakasz, Róma–Róma, 131 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
DÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
20.00: GRK Ohrid (északmacedón)–Mol Tatabánya KC (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI EURÓPA-LIGA, FINAL FOUR
14.45: a 3. helyért (Tv: Sport2)
17.15: döntő (Tv: Sport2)
NŐI NB I
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Szombathelyi KKA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/)
18.00: Vasas SC–Mol Esztergom
18.00: Győri Audi ETO KC–NEKA (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Kisvárda Master Good SE–Moyra-Budaörs
18.00: Kozármisleny KA–DVSC Schaeffler
18.00: Alba Fehérvár KC–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Váci NKSE–Motherson Mosonmagyaróvári KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dunakanyar-kezilabda-kft/)
MOTORSPORT
MOTOGP
OLASZ NAGYDÍJ, MUGELLO
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RALI
Japán-rali, a vb 7. futama, Tojota és környéke
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Európa-bajnokság, Várna
12.00: szerenkénti döntők (Tv: M4 Sport)
16.00: együttes kéziszercsapatok döntője
TENISZ
Roland Garros, Párizs
Férfiak, egyes, 4. forduló; nők, egyes, 4. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
ÚSZÁS
Mare Nostrum-sorozat, 3. állomás, Barcelona
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.30: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI OB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
16.15: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!