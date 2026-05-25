Az Európai Taekwondo Szövetség (ETU) három bizottságát is magyar szakember vezeti

2026.05.25. 12:41
Patakfaly Miklós (Fotó: Kovács Péter)
Az ETU friss döntéséről a hazai sportági szövetség számolt be a honlapján. Az újonnan megalakult testületek közül Patakfalvy Miklós, a magyar szövetség tiszteletbeli elnöke vezeti az intézményes kapcsolatok bizottságát.

„A terveink között szerepel, hogy olyan intézményekkel, mint például az egyetemek, felvegyük a kapcsolatot, és rajtuk keresztül is segítsük a sportág népszerűsítését a most először felállított grémiumunk segítségével. Az első európai olimpiai bajnok, valamint egy kétszeres olimpiai érmes is a bizottság tagja, mellettük kiváló sportdiplomaták alkotják a bizottságunkat. A meglévő nemzeti és nemzetközi kapcsolatokkal jó esélyt látok arra, hogy érdemben hozzá tudunk járulni az európai tekvondó fejlődéséhez” – idézte a honlap Patakfalvy Miklóst.

További sportdiplomáciai siker, hogy még két magyarnak is bizalmat szavazott az ETU: Szarka Tünde került a védelem és integritás bizottság élére, míg Márton Zsolt Krisztián, a hazai szövetség első embere a kultúra és örökség bizottságban tölt be vezető szerepet.

 

