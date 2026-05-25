A Mercedesek addig küzdenek, amíg csak egy marad – a Kanadai Nagydíj sajtóvisszhangja

2026.05.25. 11:49
Kimi Antonelli George Russell Formula-1 Kanadai Nagydíj sajtóvisszhang Mercedes
A nemzetközi sajtó a 19 éves Kimi Antonellit ünnepli a Forma-1-es Kanadai Nagydíj másnapján, miután a Mercedes olasz pilótája sorozatban negyedik futamgyőzelmét aratta Montrealban.

Sorozatban negyedszer is diadalmaskodni tudott Kimi Antonelli, aki ezúttal Montréalban száguldott át elsőként a célvonalon. A Formula1 olasz csodagyerekének az összetettben már 43 pontos az előnye csapattársa, a brit George Russell előtt, aki műszaki hiba miatt feladni kényszerült a vasárnapi versenyt. Nem csoda hát, hogy a nemzetközi sajtó továbbra is a zseniális tinédzser bűvöletében él.

Kanada
La Tribune: „A bosszú hidegen tálalva a legjobb – tartja a mondás. Egy nappal azután, hogy mercedeses csapattársa feltartóztatta a sprintversenyen, Kimi Antonelli kihasználta, hogy George Russell a 30. körben feladta a versenyt, és biztos győzelmet aratott a Kanadai Nagydíjon.”
Toronto Star: „A vb-címért küzdő Mercedes-pilóták 30 körön át izgalmas párharcot vívtak, felváltva vezettek és többször veszélyesen közel kerültek egymáshoz, mígnem Russell műszaki hiba miatt feladta. Ez megnyitotta az utat Antonelli győzelme előtt. A Ferrari pilótája, Lewis Hamilton hat körrel a vége előtt egy izgalmas párharcban megelőzte a Red Bullt vezető Max Verstappent, és bebiztosította a második helyet.”

Nagy-Britannia
Guardian: „Micsoda szenzációs, drámai futam!”
Daily Mail: „Dühös George.”
The Sun: „Kimi Antonelli viharos tempóban hódítja meg ezt a szezont, és nehéz elképzelni, hogy bárki is megelőzhetné, pedig még csak az idény elején járunk.”
Independent: „George Russell dühösen állt a pálya szélén, mert kénytelen volt feladni a Kanadai Nagydíjat, miután nagyszerű párharcot vívott Kimi Antonellivel. Addig a pontig izgalmas volt a csata, hol egyikük, hol másikuk vezetett.”

Olaszország
Gazzetta dello Sport: „Szenzáció a kanadai GP 30. körében: Russell Mercedese műszaki hibája miatt feladni kényszerült a viadalt. A pilóta láthatóan dühösen szállt ki az autóból, miközben csapattársa, Kimi Antonelli megnyerte a versenyt.”
Tuttosport: „George Russellnek el kell felejtenie ezt a versenyt, mert bár a pole pozícióból indulhatott, egy technikai probléma miatt a futam felénél szertefoszlottak a győzelemről szőtt álmai. A feladás az összetett pontversenyre is jelentős hatással van.”
Corriere dello Sport: „Ismét Antonelli diadalmaskodott! Az őrült és izgalmas sprintfutam után a Grand Prix is látványos küzdelmet hozott.”

Spanyolország
Mundo Deportivo: Russell katasztrófája. Montréal a teljes káosz színtere volt a Forma-1-ben. A Mercedes fiatal pilótája, Kimi Antonelli ismét a dobogó legfelső fokán. Ez volt sorozatban a negyedik sikere és ezzel az első versenyző az F1 történetében, aki az első négy győzelmét egymás után aratta.”
Marca: „Kimi Antonelliben megvan minden, ami ahhoz kell, hogy bajnokká és legendás pilótává váljon. Van sebessége, képes fejlődni egy hétvége során, és már most ott lobog benne az a tűz, amely más legendás pilótákra emlékeztet. Talán a leginkább Max Verstappenre hasonlít, Kimi a holland első verziójának másolata. Vulkanikus, igen. Talán egy kicsit túlzó, de kivételes, és készen áll arra, hogy magasabb szintre lépjen.”
As: „A Mercedesek addig küzdenek, amíg csak egy marad.”
Sport: „Antonelli gyilkos formában nyert Kanadában.”

Svájc
Blick: „Műszaki hiba döntötte el az izgalmas Mercedes-párharcot Montrealban. A Kanadai Nagydíj sok történetet hozott. Az egyik a gumikáosz a rajtnál, a másik George Russell kiesése. Az összetettben vezető Kimi Antonelli így sorozatban negyedszer győzött.”

Ausztria
Kronenzeitung: „Tinédzserszenzáció. Megszakítás nélkül a negyedik siker! Antonelli mindenkit lehagyott.”

Hollandia
AD: „A két Mercedes izgalmas párviadala túl korán véget ért George Russell defektjével. Így Kimi Antonelli jelentősen növelte az előnyét az összetett pontverseny élén, de Max Verstappen is profitált az idei első dobogójával, még ha az utolsó pillanatban át is kellett adnia a második helyet Lewis Hamiltonnak.”
De Telegraaf: „Antonelli (19) sorozatban negyedik győzelmével kiváló helyzetbe hozta magát a világbajnoki címért folytatott küzdelemben.”

Franciaország
Le Parisien: „Micsoda teljesítmény! A Mercedes fiatal pilótája, Kimi Antonelli sorozatban a negyedik F1-es győzelmét aratta Kanadában, mögötte Lewis Hamilton és Max Verstappen végzett még a dobogón. A 19 éves olasz sikeréhez az is kellett, hogy csapattársa, George Russell technikai probléma miatt kiesett.”
L'Equipe: „Antonelli nyert, Russell sokat veszített.”

F1
13 órája

Antonelli-győzelem, Russell-dráma és Hamilton-dobogó az eseménydús montreali versenyen

A két Mercedes ádáz csatát vívott egymással egészen Russell kieséséig. Hamilton a legjobb ferraris eredményét érte el. Verstappen idén először pódiumon.

KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lewis HamiltonbritFerrari10.768 mp h. 
3.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford11.276 mp h. 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari44.151 mp h. 
5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1 kör h. 
6.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
8.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1 kör h. 
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
11.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes2 kör h. 
12.Nico HülkenbergnémetAudi2 kör h. 
13.Gabriel BortoletobrazilAudi2 kör h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
15.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda4 kör h. 
16.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari4 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari39feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes38feladta
 George RussellbritMercedes29feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda23feladta
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes11feladta
 Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford0nem indult

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli458131
2. George Russell12788
3. Charles Leclerc2875
4. Lewis Hamilton2872
5. Lando Norris1658
6. Oscar Piastri2548
7. Max Verstappen1643
8. Pierre Gasly520
9. Oliver Bearman418
10. Liam Lawson416
11. Franco Colapinto315
12. Isack Hadjar214
13. Carlos Sainz36
14. Arvid Lindblad25
15. Gabriel Bortoleto12
16. Esteban Ocon11
17. Alexander Albon11

 

 

„Mintha az égiek sem akarnák” – Russell úgy érzi, már nincs veszítenivalója

