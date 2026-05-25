A Mercedesek addig küzdenek, amíg csak egy marad – a Kanadai Nagydíj sajtóvisszhangja

Sorozatban negyedszer is diadalmaskodni tudott Kimi Antonelli, aki ezúttal Montréalban száguldott át elsőként a célvonalon. A Formula–1 olasz csodagyerekének az összetettben már 43 pontos az előnye csapattársa, a brit George Russell előtt, aki műszaki hiba miatt feladni kényszerült a vasárnapi versenyt. Nem csoda hát, hogy a nemzetközi sajtó továbbra is a zseniális tinédzser bűvöletében él.

Kanada

La Tribune: „A bosszú hidegen tálalva a legjobb – tartja a mondás. Egy nappal azután, hogy mercedeses csapattársa feltartóztatta a sprintversenyen, Kimi Antonelli kihasználta, hogy George Russell a 30. körben feladta a versenyt, és biztos győzelmet aratott a Kanadai Nagydíjon.”

Toronto Star: „A vb-címért küzdő Mercedes-pilóták 30 körön át izgalmas párharcot vívtak, felváltva vezettek és többször veszélyesen közel kerültek egymáshoz, mígnem Russell műszaki hiba miatt feladta. Ez megnyitotta az utat Antonelli győzelme előtt. A Ferrari pilótája, Lewis Hamilton hat körrel a vége előtt egy izgalmas párharcban megelőzte a Red Bullt vezető Max Verstappent, és bebiztosította a második helyet.”

Nagy-Britannia

Guardian: „Micsoda szenzációs, drámai futam!”

Daily Mail: „Dühös George.”

The Sun: „Kimi Antonelli viharos tempóban hódítja meg ezt a szezont, és nehéz elképzelni, hogy bárki is megelőzhetné, pedig még csak az idény elején járunk.”

Independent: „George Russell dühösen állt a pálya szélén, mert kénytelen volt feladni a Kanadai Nagydíjat, miután nagyszerű párharcot vívott Kimi Antonellivel. Addig a pontig izgalmas volt a csata, hol egyikük, hol másikuk vezetett.”

Olaszország

Gazzetta dello Sport: „Szenzáció a kanadai GP 30. körében: Russell Mercedese műszaki hibája miatt feladni kényszerült a viadalt. A pilóta láthatóan dühösen szállt ki az autóból, miközben csapattársa, Kimi Antonelli megnyerte a versenyt.”

Tuttosport: „George Russellnek el kell felejtenie ezt a versenyt, mert bár a pole pozícióból indulhatott, egy technikai probléma miatt a futam felénél szertefoszlottak a győzelemről szőtt álmai. A feladás az összetett pontversenyre is jelentős hatással van.”

Corriere dello Sport: „Ismét Antonelli diadalmaskodott! Az őrült és izgalmas sprintfutam után a Grand Prix is látványos küzdelmet hozott.”

Spanyolország

Mundo Deportivo: „Russell katasztrófája. Montréal a teljes káosz színtere volt a Forma-1-ben. A Mercedes fiatal pilótája, Kimi Antonelli ismét a dobogó legfelső fokán. Ez volt sorozatban a negyedik sikere és ezzel az első versenyző az F1 történetében, aki az első négy győzelmét egymás után aratta.”

Marca: „Kimi Antonelliben megvan minden, ami ahhoz kell, hogy bajnokká és legendás pilótává váljon. Van sebessége, képes fejlődni egy hétvége során, és már most ott lobog benne az a tűz, amely más legendás pilótákra emlékeztet. Talán a leginkább Max Verstappenre hasonlít, Kimi a holland első verziójának másolata. Vulkanikus, igen. Talán egy kicsit túlzó, de kivételes, és készen áll arra, hogy magasabb szintre lépjen.”

As: „A Mercedesek addig küzdenek, amíg csak egy marad.”

Sport: „Antonelli gyilkos formában nyert Kanadában.”

Svájc

Blick: „Műszaki hiba döntötte el az izgalmas Mercedes-párharcot Montrealban. A Kanadai Nagydíj sok történetet hozott. Az egyik a gumikáosz a rajtnál, a másik George Russell kiesése. Az összetettben vezető Kimi Antonelli így sorozatban negyedszer győzött.”

Ausztria

Kronenzeitung: „Tinédzserszenzáció. Megszakítás nélkül a negyedik siker! Antonelli mindenkit lehagyott.”

Hollandia

AD: „A két Mercedes izgalmas párviadala túl korán véget ért George Russell defektjével. Így Kimi Antonelli jelentősen növelte az előnyét az összetett pontverseny élén, de Max Verstappen is profitált az idei első dobogójával, még ha az utolsó pillanatban át is kellett adnia a második helyet Lewis Hamiltonnak.”

De Telegraaf: „Antonelli (19) sorozatban negyedik győzelmével kiváló helyzetbe hozta magát a világbajnoki címért folytatott küzdelemben.”

Franciaország

Le Parisien: „Micsoda teljesítmény! A Mercedes fiatal pilótája, Kimi Antonelli sorozatban a negyedik F1-es győzelmét aratta Kanadában, mögötte Lewis Hamilton és Max Verstappen végzett még a dobogón. A 19 éves olasz sikeréhez az is kellett, hogy csapattársa, George Russell technikai probléma miatt kiesett.”

L'Equipe: „Antonelli nyert, Russell sokat veszített.”