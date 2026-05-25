Nemzeti Sportrádió

„Mintha az égiek sem akarnák” – Russell úgy érzi, már nincs veszítenivalója

H. L.H. L.
2026.05.25. 11:25
Russell elégedett a teljesítményére, és nem tudja, mit tehetett volna még Kanadában (Fotó: AFP)
Címkék
verseny F1 George Russell Kandai Nagydíj Formula–1 Mercedes
A Formula–1-es Mercedes brit pilótája, George Russell idei egyik legerősebb teljesítményét nyújtotta a Kanadai Nagydíjon, ám menetelésének egy műszaki hiba vetett véget. A vezető helyről kieső versenyző úgy érzi, mintha az égiek sem akarnák, hogy harcoljon a bajnoki címért, ugyanakkor hangsúlyozta: már nincs veszítenivalója.

George Russell számára igazán keserű véget ért a Kanadai Nagydíj. A brit versenyző az elmúlt versenyhétvégék nehézségei és különösen a miami visszaesés után abban bízott, hogy Montrealban fordul a kocka: újra formába lendülhet, visszavághat, és megerősítheti a csapaton belüli pozícióját is. Bár a sprinteseményeken rajtelsőséget és győzelmet szerzett, megnyerte az első komoly csatát a csapattársával szemben, majd a szombati időmérőn a semmiből húzta elő az újabb rajtelsőséget, vasárnap minden összeomlott körülötte: a 30. körben, vezető helyen haladva lassult le a Mercedese.

A meghibásodás egy pillanat alatt semmisítette meg Russell reményeit: nemcsak az Andrea Kimi Antonellivel folytatott kőkemény összecsapásnak vetett véget, hanem a versenyének is. A brit kiesése és a csapattárs sorozatban aratott negyedik sikere következtében hátránya 43 pontra duzzadt az egyéni világbajnoki összetettben.

A pilóta nem is próbálta leplezni a csalódottságát a drámai kiesés után: dühében kihajította fejtámaszát a pilótafülkéből, és az autó orrára is rácsapott, amit a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) egyáltalán nem nézett jó szemmel, így a sportfelügyelők elé idézték. Russell végül bocsánatot kért a viselkedéséért, és elismerte, hogy nem mutatott jó példát, ezért 5000 eurós, felfüggesztett pénzbírságot kapott. Az összeget abban az esetben kell ténylegesen kifizetnie, ha a következő 12 hónapban ismét felelőtlen magatartást tanúsít.

„Egyszerűen nem akartam elhinni – felelte Russell arra a kérdésre, mit érzett az akkumulátor meghibásodása után. – Olyan, mintha valaki nem akarná, hogy harcoljak ezért a világbajnoki címért. Az elmúlt öt futamból háromszor történt valami, ami keresztülhúzta a számításainkat. Most egyszerűen nehezen találom a szavakat – mondta az F1 TV kamerái előtt, majd a Sky Sportsnak nyilatkozva a kiesés pillanatait is felidézte. – Hirtelen minden elsötétült. Befordultam a kanyarba, leállt motor, nem volt elektronika és rendes fékhatás sem.”

Russell ugyanakkor igyekezett a pozitívumokba is kapaszkodni:

Őszintén szólva büszke vagyok a hétvégémre. Pole pozíciót szereztem a sprintidőmérőn, megnyertem a sprintfutamot, majd a kvalifikáción újra az élre kerültem. Vezettem a versenyt, amikor kiestem, és élveztem a Kimivel vívott csatát is. Úgy érzem, ennél többet nem igazán tehettem volna ezen a hétvégén, így ebből a szempontból elégedetten távozom. Persze baromira frusztrál, ami történt, de mit tehettem volna még?

A kiesés ellenére Russell szemmel láthatóan élvezte a hétvége egyik fő történetszálát, vagyis az Antonellivel vívott csatát. „Szerintem nagyszerű volt, őszintén imádtam, nagyon élveztem. A gokartos időket idézte fel bennem. Nem értünk össze, kemény, szoros csata volt. Imádtam. Erről szól a versenyzés. Elégedett vagyok azzal, ahogyan kezeltem a helyzetet, ahogyan vezettem, és összességében nagyon örülök a hétvégémnek a saját teljesítményem szempontjából.”

„Miami után sok volt a kétkedő hang,  sok szó esett rólam, de én tudom, mire vagyok képes. Pole a sprintidőmérőn, sprintgyőzelem, rajtelsőség a kvalifikáción, vezettem a versenyt. Kemény csaták voltak, és tényleg imádtam az egészet. Szívesen folytattam volna még 30 körön át, kíváncsi lettem volna, hova fut ki a párharc, de végül így alakult” – reflektált, majd kiemelte, a mostani eset után úgy érzi, lekerült róla a nyomás, és most már Antonelli az, aki veszíthet.

Most már nincs rajtam nyomás. Innentől csak élvezni szeretném a versenyeket, és megpróbálok minden futamot megnyerni. Már nincs vesztenivalóm. Nem így szeretnék itt állni, mert nyilván frusztráló, hiszen én is részese akarok lenni a bajnoki csatának. Bízom benne, hogy fordul a szerencse. Most már ő (Antonelli) az, aki veszíthet. Jelentős előnye van, és úgy érzem, mintha az égiek nem akarnák, hogy ott legyek ebben a küzdelemben. Elég csak a szuzukai biztonsági autós szakasz időzítésére, a kínai Q3-as meghibásodásra, amikor a pole-ért küzdöttem,  vagy a mostani, élről történt kiesésemre gondolni.

 

Russell hiába talált magára Montrealban, a technika ismét közbeszólt, ami könnyen lehet, hogy teljesen új fejezetet nyit meg a bajnoki csatában. 

KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lewis HamiltonbritFerrari10.768 mp h. 
3.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford11.276 mp h. 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari44.151 mp h. 
5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1 kör h. 
6.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
8.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1 kör h. 
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
11.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes2 kör h. 
12.Nico HülkenbergnémetAudi2 kör h. 
13.Gabriel BortoletobrazilAudi2 kör h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
15.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda4 kör h. 
16.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari4 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari39feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes38feladta
 George RussellbritMercedes29feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda23feladta
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes11feladta
 Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford0nem indult

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli458131
2. George Russell12788
3. Charles Leclerc2875
4. Lewis Hamilton2872
5. Lando Norris1658
6. Oscar Piastri2548
7. Max Verstappen1643
8. Pierre Gasly520
9. Oliver Bearman418
10. Liam Lawson416
11. Franco Colapinto315
12. Isack Hadjar214
13. Carlos Sainz36
14. Arvid Lindblad25
15. Gabriel Bortoleto12
16. Esteban Ocon11
17. Alexander Albon11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes219
2. Ferrari147
3. McLaren-Mercedes106
4. Red Bull-Ford57
5. Alpine-Mercedes35
6. Racing Bulls-Ford21
7. Haas-Ferrari19
8. Williams-Mercedes7
9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0
55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
Időmérő1. Russell 1:12.578
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00


 

verseny F1 George Russell Kandai Nagydíj Formula–1 Mercedes
Legfrissebb hírek

A Mercedesek addig küzdenek, amíg csak egy marad – a Kanadai Nagydíj sajtóvisszhangja

F1
58 perce

Antonelli-győzelem, Russell-dráma és Hamilton-dobogó az eseménydús montreali versenyen

F1
13 órája

A túlélésről szólhat a montreali futam – retteg az esőtől az F1 mezőnye

F1
19 órája

Hamilton magára talált, Leclerc teljesen elveszett Montrealban

F1
20 órája

„Harcosok vagyunk” – a Mercedes-pilóták tisztázták a konfliktust, de jön az esős visszavágó

F1
23 órája

Verstappen kemény üzenetet küldött az F1-nek: változás nélkül nincs maradás

F1
Tegnap, 11:34

A Mercedes újra kibérelte az első sort: Russell a végén lopta el a show-t

F1
2026.05.23. 23:10

„Leszorítottak” – Antonelli sportszerűtlennek érezte Russellt

F1
2026.05.23. 20:08
Ezek is érdekelhetik