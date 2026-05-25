„Mintha az égiek sem akarnák” – Russell úgy érzi, már nincs veszítenivalója

George Russell számára igazán keserű véget ért a Kanadai Nagydíj. A brit versenyző az elmúlt versenyhétvégék nehézségei és különösen a miami visszaesés után abban bízott, hogy Montrealban fordul a kocka: újra formába lendülhet, visszavághat, és megerősítheti a csapaton belüli pozícióját is. Bár a sprinteseményeken rajtelsőséget és győzelmet szerzett, megnyerte az első komoly csatát a csapattársával szemben, majd a szombati időmérőn a semmiből húzta elő az újabb rajtelsőséget, vasárnap minden összeomlott körülötte: a 30. körben, vezető helyen haladva lassult le a Mercedese.

A meghibásodás egy pillanat alatt semmisítette meg Russell reményeit: nemcsak az Andrea Kimi Antonellivel folytatott kőkemény összecsapásnak vetett véget, hanem a versenyének is. A brit kiesése és a csapattárs sorozatban aratott negyedik sikere következtében hátránya 43 pontra duzzadt az egyéni világbajnoki összetettben.

A pilóta nem is próbálta leplezni a csalódottságát a drámai kiesés után: dühében kihajította fejtámaszát a pilótafülkéből, és az autó orrára is rácsapott, amit a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) egyáltalán nem nézett jó szemmel, így a sportfelügyelők elé idézték. Russell végül bocsánatot kért a viselkedéséért, és elismerte, hogy nem mutatott jó példát, ezért 5000 eurós, felfüggesztett pénzbírságot kapott. Az összeget abban az esetben kell ténylegesen kifizetnie, ha a következő 12 hónapban ismét felelőtlen magatartást tanúsít.

„Egyszerűen nem akartam elhinni – felelte Russell arra a kérdésre, mit érzett az akkumulátor meghibásodása után. – Olyan, mintha valaki nem akarná, hogy harcoljak ezért a világbajnoki címért. Az elmúlt öt futamból háromszor történt valami, ami keresztülhúzta a számításainkat. Most egyszerűen nehezen találom a szavakat – mondta az F1 TV kamerái előtt, majd a Sky Sportsnak nyilatkozva a kiesés pillanatait is felidézte. – Hirtelen minden elsötétült. Befordultam a kanyarba, leállt motor, nem volt elektronika és rendes fékhatás sem.”

Russell ugyanakkor igyekezett a pozitívumokba is kapaszkodni:

Őszintén szólva büszke vagyok a hétvégémre. Pole pozíciót szereztem a sprintidőmérőn, megnyertem a sprintfutamot, majd a kvalifikáción újra az élre kerültem. Vezettem a versenyt, amikor kiestem, és élveztem a Kimivel vívott csatát is. Úgy érzem, ennél többet nem igazán tehettem volna ezen a hétvégén, így ebből a szempontból elégedetten távozom. Persze baromira frusztrál, ami történt, de mit tehettem volna még?

A kiesés ellenére Russell szemmel láthatóan élvezte a hétvége egyik fő történetszálát, vagyis az Antonellivel vívott csatát. „Szerintem nagyszerű volt, őszintén imádtam, nagyon élveztem. A gokartos időket idézte fel bennem. Nem értünk össze, kemény, szoros csata volt. Imádtam. Erről szól a versenyzés. Elégedett vagyok azzal, ahogyan kezeltem a helyzetet, ahogyan vezettem, és összességében nagyon örülök a hétvégémnek a saját teljesítményem szempontjából.”

„Miami után sok volt a kétkedő hang, sok szó esett rólam, de én tudom, mire vagyok képes. Pole a sprintidőmérőn, sprintgyőzelem, rajtelsőség a kvalifikáción, vezettem a versenyt. Kemény csaták voltak, és tényleg imádtam az egészet. Szívesen folytattam volna még 30 körön át, kíváncsi lettem volna, hova fut ki a párharc, de végül így alakult” – reflektált, majd kiemelte, a mostani eset után úgy érzi, lekerült róla a nyomás, és most már Antonelli az, aki veszíthet.

Most már nincs rajtam nyomás. Innentől csak élvezni szeretném a versenyeket, és megpróbálok minden futamot megnyerni. Már nincs vesztenivalóm. Nem így szeretnék itt állni, mert nyilván frusztráló, hiszen én is részese akarok lenni a bajnoki csatának. Bízom benne, hogy fordul a szerencse. Most már ő (Antonelli) az, aki veszíthet. Jelentős előnye van, és úgy érzem, mintha az égiek nem akarnák, hogy ott legyek ebben a küzdelemben. Elég csak a szuzukai biztonsági autós szakasz időzítésére, a kínai Q3-as meghibásodásra, amikor a pole-ért küzdöttem, vagy a mostani, élről történt kiesésemre gondolni.

Russell hiába talált magára Montrealban, a technika ismét közbeszólt, ami könnyen lehet, hogy teljesen új fejezetet nyit meg a bajnoki csatában.

KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Lewis Hamilton brit Ferrari 10.768 mp h. 3. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 11.276 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 44.151 mp h. 5. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1 kör h. 6. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1 kör h. 7. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1 kör h. 8. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1 kör h. 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1 kör h. 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 11. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 2 kör h. 12. Nico Hülkenberg német Audi 2 kör h. 13. Gabriel Bortoleto brazil Audi 2 kör h. 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 2 kör h. 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 4 kör h. 16. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 4 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 39 feladta Lando Norris brit McLaren-Mercedes 38 feladta George Russell brit Mercedes 29 feladta Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 23 feladta Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 11 feladta Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 0 nem indult

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 4 5 8 131 2. George Russell 1 2 7 88 3. Charles Leclerc – 2 8 75 4. Lewis Hamilton – 2 8 72 5. Lando Norris – 1 6 58 6. Oscar Piastri – 2 5 48 7. Max Verstappen – 1 6 43 8. Pierre Gasly – – 5 20 9. Oliver Bearman – – 4 18 10. Liam Lawson – – 4 16 11. Franco Colapinto – – 3 15 12. Isack Hadjar – – 2 14 13. Carlos Sainz – – 3 6 14. Arvid Lindblad – – 2 5 15. Gabriel Bortoleto – – 1 2 16. Esteban Ocon – – 1 1 17. Alexander Albon – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 219 2. Ferrari 147 3. McLaren-Mercedes 106 4. Red Bull-Ford 57 5. Alpine-Mercedes 35 6. Racing Bulls-Ford 21 7. Haas-Ferrari 19 8. Williams-Mercedes 7 9. Audi 2 10. Cadillac-Ferrari 0 11. Aston Martin-Honda 0



