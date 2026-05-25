„Mintha az égiek sem akarnák” – Russell úgy érzi, már nincs veszítenivalója
George Russell számára igazán keserű véget ért a Kanadai Nagydíj. A brit versenyző az elmúlt versenyhétvégék nehézségei és különösen a miami visszaesés után abban bízott, hogy Montrealban fordul a kocka: újra formába lendülhet, visszavághat, és megerősítheti a csapaton belüli pozícióját is. Bár a sprinteseményeken rajtelsőséget és győzelmet szerzett, megnyerte az első komoly csatát a csapattársával szemben, majd a szombati időmérőn a semmiből húzta elő az újabb rajtelsőséget, vasárnap minden összeomlott körülötte: a 30. körben, vezető helyen haladva lassult le a Mercedese.
A meghibásodás egy pillanat alatt semmisítette meg Russell reményeit: nemcsak az Andrea Kimi Antonellivel folytatott kőkemény összecsapásnak vetett véget, hanem a versenyének is. A brit kiesése és a csapattárs sorozatban aratott negyedik sikere következtében hátránya 43 pontra duzzadt az egyéni világbajnoki összetettben.
A pilóta nem is próbálta leplezni a csalódottságát a drámai kiesés után: dühében kihajította fejtámaszát a pilótafülkéből, és az autó orrára is rácsapott, amit a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) egyáltalán nem nézett jó szemmel, így a sportfelügyelők elé idézték. Russell végül bocsánatot kért a viselkedéséért, és elismerte, hogy nem mutatott jó példát, ezért 5000 eurós, felfüggesztett pénzbírságot kapott. Az összeget abban az esetben kell ténylegesen kifizetnie, ha a következő 12 hónapban ismét felelőtlen magatartást tanúsít.
„Egyszerűen nem akartam elhinni – felelte Russell arra a kérdésre, mit érzett az akkumulátor meghibásodása után. – Olyan, mintha valaki nem akarná, hogy harcoljak ezért a világbajnoki címért. Az elmúlt öt futamból háromszor történt valami, ami keresztülhúzta a számításainkat. Most egyszerűen nehezen találom a szavakat – mondta az F1 TV kamerái előtt, majd a Sky Sportsnak nyilatkozva a kiesés pillanatait is felidézte. – Hirtelen minden elsötétült. Befordultam a kanyarba, leállt motor, nem volt elektronika és rendes fékhatás sem.”
Russell ugyanakkor igyekezett a pozitívumokba is kapaszkodni:
Őszintén szólva büszke vagyok a hétvégémre. Pole pozíciót szereztem a sprintidőmérőn, megnyertem a sprintfutamot, majd a kvalifikáción újra az élre kerültem. Vezettem a versenyt, amikor kiestem, és élveztem a Kimivel vívott csatát is. Úgy érzem, ennél többet nem igazán tehettem volna ezen a hétvégén, így ebből a szempontból elégedetten távozom. Persze baromira frusztrál, ami történt, de mit tehettem volna még?
A kiesés ellenére Russell szemmel láthatóan élvezte a hétvége egyik fő történetszálát, vagyis az Antonellivel vívott csatát. „Szerintem nagyszerű volt, őszintén imádtam, nagyon élveztem. A gokartos időket idézte fel bennem. Nem értünk össze, kemény, szoros csata volt. Imádtam. Erről szól a versenyzés. Elégedett vagyok azzal, ahogyan kezeltem a helyzetet, ahogyan vezettem, és összességében nagyon örülök a hétvégémnek a saját teljesítményem szempontjából.”
„Miami után sok volt a kétkedő hang, sok szó esett rólam, de én tudom, mire vagyok képes. Pole a sprintidőmérőn, sprintgyőzelem, rajtelsőség a kvalifikáción, vezettem a versenyt. Kemény csaták voltak, és tényleg imádtam az egészet. Szívesen folytattam volna még 30 körön át, kíváncsi lettem volna, hova fut ki a párharc, de végül így alakult” – reflektált, majd kiemelte, a mostani eset után úgy érzi, lekerült róla a nyomás, és most már Antonelli az, aki veszíthet.
Most már nincs rajtam nyomás. Innentől csak élvezni szeretném a versenyeket, és megpróbálok minden futamot megnyerni. Már nincs vesztenivalóm. Nem így szeretnék itt állni, mert nyilván frusztráló, hiszen én is részese akarok lenni a bajnoki csatának. Bízom benne, hogy fordul a szerencse. Most már ő (Antonelli) az, aki veszíthet. Jelentős előnye van, és úgy érzem, mintha az égiek nem akarnák, hogy ott legyek ebben a küzdelemben. Elég csak a szuzukai biztonsági autós szakasz időzítésére, a kínai Q3-as meghibásodásra, amikor a pole-ért küzdöttem, vagy a mostani, élről történt kiesésemre gondolni.
Russell hiába talált magára Montrealban, a technika ismét közbeszólt, ami könnyen lehet, hogy teljesen új fejezetet nyit meg a bajnoki csatában.
KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|10.768 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|11.276 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|44.151 mp h.
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1 kör h.
|6.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|7.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|8.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|10.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|11.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|2 kör h.
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|2 kör h.
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2 kör h.
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|15.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|4 kör h.
|16.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|4 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|39
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|38
|feladta
|George Russell
|brit
|Mercedes
|29
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|23
|feladta
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|11
|feladta
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|0
|nem indult
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|4
|5
|8
|131
|2.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|2
|8
|72
|5.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|5
|48
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|6
|43
|8.
|Pierre Gasly
|–
|–
|5
|20
|9.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|4
|16
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|3
|15
|12.
|Isack Hadjar
|–
|–
|2
|14
|13.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|14.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|2
|5
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|219
|2.
|Ferrari
|147
|3.
|McLaren-Mercedes
|106
|4.
|Red Bull-Ford
|57
|5.
|Alpine-Mercedes
|35
|6.
|Racing Bulls-Ford
|21
|7.
|Haas-Ferrari
|19
|8.
|Williams-Mercedes
|7
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Antonelli 1:13.402
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:12.965
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
|Időmérő
|1. Russell 1:12.578
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00