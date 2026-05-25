Két magyar kapus is utazik az RB Leipzig dél-afrikai túrájára

2026.05.25. 12:19
A német labdarúgó-bajnokságban szereplő RB Leipzig a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a dél-afrikai túrára utazó keretét, amelyben Gulácsi Péter és Willi Orbán mellett Kányai János is helyet kapott.
A 2024-es amerikai és a 2025-ös brazíliai túra után újabb hosszú utazásra indul az RB Leipzig, amely május 26. és 30. között Johannesburgban edzőtáborozik.

A klub közzétette az utazó keretet, amelyben természetesen Gulácsi Péter és Willi Orbán is megtalálható, de szintén utazhat Kányai János is.

A 17 éves kapus az első csapatban még nem mutatkozhatott be, jelenleg a lipcseiek utánpótlásában szerepel, igaz, ebben az idényben egy bokatörés hátráltatta, és hosszú időt kihagyott.

Kányai korábban részt vett a magyar U17-es és U18-as válogatott összetartásán is. 

A keretből hiányozik az a hat játékos, aki már biztosan ott lesz a vb-n: David Raum Németországot, Yan Diomandé Elefántcsontpartot, Antonio Nusa Norvégiát, Xaver Schlager, Christoph Baumgartner és Nicolas Seiwald pedig Ausztriát képviseli a tornán. Maarten Vandevoordt a belga, Koszta Nedeljkovics és Andrija Makszimovics a szerb válogatottnál van, míg Ridle Baku beteg, de ő később akár csatlakozhat is a társakhoz.

Az RB Leipzig május 29-én felkészülési meccset játszik a dél-afrikai Mamelodi Sundownsszal.

 

