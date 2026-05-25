Lázár János távozik a teniszszövetség éléről

2026.05.25. 10:34
Lázár János átadja az elnöki posztot (Fotó: Földi Imre)
tenisz Lázár János Magyar Teniszszövetség
Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Teniszszövetség (MTSZ) elnöke.

Amint az MTSZ az MTI-nek megerősítette, a fideszes politikus levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-ei hatállyal távozik tisztségéből.

A korábbi közlekedési miniszter kifejtette, 2020 júliusa óta nem a múlt eltörlésére vállalkozott, hanem a jelen kihívásainak a lehető leghatékonyabb kezelésére, ezáltal pedig a jövő megvédésére. Közölte, nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta a feladatot, aki a válság elhárítását követően átadja az elnöki posztot másnak. 

Hozzátette, a szövetség átmeneti vezetőjeként sikerült megteremtenie a feltételeit annak, hogy megtörténjen a szervezet konszolidációja, átlátható és észszerű legyen annak működése, így például szakítson a méregdrága, nemzetközi versenyekre épülő, felelőtlen gyakorlattal, ám nagyobb figyelem és több erőforrás jusson az utánpótlásra és az amatőr teniszsportra.

Az MTSZ pénteki rendes közgyűlését követően így tisztújító közgyűlés összehívására kerül sor.

 

