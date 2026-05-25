Jens Lehmann tanácsa David Rayának: Ne állíttasd ki magad!

Már az utolsó forduló előtt eldőlt, hogy az Arsenal megnyeri a bajnoki címet, így a Crystal Palace elleni záró forduló tét nélküli volt az ágyúsok számára. Mikel Arteta csapata győzelemmel zárta a Premier League-et, hiszen 2–1-re nyert a Konferencialiga-döntős ellenfél otthonában.

Az Arsenal így már készülhet a Paris Saint-Germain elleni budapesti BL-döntőre, az ágyúsok 20 év után jutottak el ismét a legrangosabb európai klubtorna fináléjába. Akkor Jens Lehmann védte az angolo kapuját, aki ezen a mérkőzésen is ott volt, és a meccs után tanácsokkal is ellátta David Rayát.

„Tegyél nekünk egy szívességet, 90 percet töltsél a pályán, ne állíttasd ki magad! Ha megnyeritek a BL-t, azzal olyasmit adtok a szurkolóknak, amit mi nem tudtunk. Én nem nyertem BL-t az Arsenallal, mert kiállítottak” – utalt vissza Lehmann a 20 évvel ezelőtti Bajnokok Ligája-döntőre, ahol az első félidőben kiállította őt Terje Hauge játékvezető.

Raya a Sporting elleni döntetlen alkalmával 18. kapott gól nélküli meccsét hozta le Arsenal-kapusként a BL-ben, ezzel éppen Jens Lehmann csúcsát adta át a múltnak, majd az elődöntőben tovább javította a rekordját az Atlético Madrid elleni hazai 1–0 alkalmával.