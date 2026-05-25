Bondár és Udvardy javított, Marozsán és Fucsovics rontott a tenisz-világranglistán

2026.05.25. 10:01
Továbbra is Bondár Anna a legjobb magyar (Fotó: Nemzeti Sport)
tenisz tenisz világranglista Fucsovics Márton Bondár Anna Marozsán Fábián Udvardy Pana
Bondár Anna és Udvardy Panna javított, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton viszont rontott a helyezésén a teniszezők világranglistáján.

A nőknél változatlanul Bondár a legjobb magyar, egyet előrelépve jelenleg az 57., míg a múlt héten, Rabatban elődöntős Udvardy kilencet javítva az 59. helyen áll. Gálfi Dalma is ugrott előre, mégpedig két helyet és most a 115.

A férfiaknál a Roland Garroson vasárnap már az első fordulóban kiesett Marozsán kettőt rontva az 54., Fucsovics pedig – aki hétfőn (ma) kezdi meg a szereplését Párizsban – hatot visszacsúszva a 65. A legjobb 200 harmadik magyarja, Piros Zsombor két helyet előrelépve a 173.

Az élen egyik nemnél sem történt változás: a nőknél a fehérorosz Arina Szabalenka vezet a kazah Jelena Ribakina és a lengyel Iga Swiatek előtt, míg a férfiaknál az olasz Jannik Sinner az első, a spanyol Carlos Alcaraz a második, a német Alexander Zverev pedig a harmadik.

 

