Lékai Máté kézközépcsonttörést szenvedett, már meg is műtötték

2026.05.25. 09:14
Lékai Máté (Fotó: Koncz Márton, archív)
férfi kézilabda NB I FTC férfi kézilabda FTC férfi kézilabda Lékai Máté
Lékai Máté kézközépcsonttörést szenvedett a Szeged ellen. Az FTC kézilabdázóját már meg is műtötték.

A Ferencváros 37–27-re kikapott a Szeged otthonában a férfi kézilabda NB I 26. fordulójában. Az FTC így 32 ponttal a negyedik helyen zárta a bajnokságot.

A Szeged elleni mérkőzésen súlyosan megsérült Lékai Máté, aki a Kézilab podcast adásában már felkötött karral jelent meg. „Szerdán, a Szeged elleni bajnoki mérkőzésen kézközépcsonttörésem lett. Sajnos a csont az el is mozdult, megrövidült, szilánkosra morzsolódott. Úgyhogy meg kellett műteni, összecsavaroztak, összelemezeztek. Tegnap volt a műtét, most itt vagyok aztán megyek pihenni tovább” – mondta Lékai Máté.

Korábban megírtuk, hogy sajtóhírek szerint a Ferencváros vezetősége jelentős költségcsökkentést tervez a 2026–2027-es idény előtt a férfi kézilabdacsapatnál. A beszámoló alapján a cél az, hogy egyáltalán képesek legyenek végigfinanszírozni a következő évadot, ennek érdekében pedig jelentős bércsökkentések jöhetnek. A forrás úgy tudja, hogy a játékosok, az edzők és az egyéb alkalmazottak átlagbére nem haladhatja meg a fejenkénti 300 ezer forintot.

A klub erre így reagált: „Az FTC továbbra is szeretné, hogy férfi kézilabdacsapata az élvonalban versenyezzen, az ehhez szükséges feltételek megteremtésén a klub és a szakosztály együttes erővel dolgozik. A pontos pénzügyi tervezést egyelőre számos bizonytalan tényező nehezíti. Az FTC férfi kézilabdacsapatánál az NB I-es szereplés a prioritás, klubunk vizsgálja a nemzetközi kupaindulás lehetőségét is.”
 

