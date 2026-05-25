Száztízezer kilométer egyetlen klubért, avagy a magyar, aki nélkül idén nem kezdődött Inter-meccs

2026.05.25. 09:53
Séra Attila ebben az idényben minde Inter-mérkőzésen ott volt (Fotó: NSO Tv)
labdarúgás Séra Attila Seria A Inter
Véget ért az olasz labdarúgó-bajnokság, vagyis a Serie A, ezzel együtt pedig véget ért az Inter egyik legnagyobb honi szurkolójának kilenc hónapos, száztízezer kilométeres utazása. Séra Attila kalandjai az augusztus végi Inter–Torinoval kezdődtek, és szombaton, az idénybeli ötvennegyedik tétmeccsen, Bolognában értek véget.

Ogni Volta. Vagyis ott lenni mindenhol. A magyar utazásszervező, futball-, és Inter-rajongó ezt vállalta a 2025-26-os futballidényre. Teljesítményére pedig természetesen Milánóban, az Internér is felfigyeltek, nem véletlenül harangozta be Séra Attilával a klub a városi derbit.

Attila 1998 óta jár Olaszországba mérkőzésekre, és már az első alkalommal megfogadta, hogy sok honfitársának segít, hogy átélhesse az élményt. 2006-ban létre jött az Inter Club Ungheria, mely idén tehát már húszesztendős, és az idei bajnoki cím elhódításának napján, a Parma elleni meccs előtt ebből az alkalomból egy húszas számú Inter-mezt vehettek át Séráék.

A lényeg azonban, hogy Attila nemcsak vállalta, de teljesítette is az Ogni Voltát! Szeretett klubja, az Inter pedig mindezt egy duplázással „hálálta” meg.  A történetbe az NSO Tv stábja is bepillanthatott, még május elején, amikor a cél, vagyis az ötvennegyedik mérkőzés már nagyon közel volt.

