Száztízezer kilométer egyetlen klubért, avagy a magyar, aki nélkül idén nem kezdődött Inter-meccs

Ogni Volta. Vagyis ott lenni mindenhol. A magyar utazásszervező, futball-, és Inter-rajongó ezt vállalta a 2025-26-os futballidényre. Teljesítményére pedig természetesen Milánóban, az Internér is felfigyeltek, nem véletlenül harangozta be Séra Attilával a klub a városi derbit.

Attila 1998 óta jár Olaszországba mérkőzésekre, és már az első alkalommal megfogadta, hogy sok honfitársának segít, hogy átélhesse az élményt. 2006-ban létre jött az Inter Club Ungheria, mely idén tehát már húszesztendős, és az idei bajnoki cím elhódításának napján, a Parma elleni meccs előtt ebből az alkalomból egy húszas számú Inter-mezt vehettek át Séráék.

A lényeg azonban, hogy Attila nemcsak vállalta, de teljesítette is az Ogni Voltát! Szeretett klubja, az Inter pedig mindezt egy duplázással „hálálta” meg. A történetbe az NSO Tv stábja is bepillanthatott, még május elején, amikor a cél, vagyis az ötvennegyedik mérkőzés már nagyon közel volt.