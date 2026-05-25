NB I: a bajnoktól igazolt védőt az újonc Honvéd
Boldor a Honvéd közleménye szerint két évre szóló szerződést kötött a Honvéddal.
A rutinos 31 éves korábbi román utánpótlás-válogatott védő a bajnokságot megnyerő ETO FC-től érkezik a Bozsik Arénába. A győri zöld-fehérekhez 2023-ban érkezett az egyébként az AS Roma utánpótlásában nevelkedett Boldor, aki karrierje során megfordult a Bologna, a Hellas Verona, a Foggia, a kanadai CF Montreál, az albán Partizani, a román FC Arges és Chindia csapatainál – utóbbitól került Győrbe.
Az ETO-nál az elmúlt három idényben 22 NB II-es, 23 NB I-es bajnokin lépett pályára, valamint 8 Magyar Kupa és három Konferencialiga-selejtezőn szerepelt, az összesen 56 győri meccsén 4 gólt szerzett.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HONVÉDNÁL
Érkezők: Deian Boldor (román, ingyen, ETO FC)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: ?
Távozók: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tomás Tujvel (szlovák-magyar, lejár a szerződése)