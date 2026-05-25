„Nem így akartam nyerni” – Antonelli önkritikusan értékelt a győzelem után

2026.05.25. 13:04
Russell szerint Antonelli innen már csak veszíthet: hogyan kezeli az olasz az esélyesség terhét? (Fotó: AFP)
verseny F1 Andrea Kimi Antonelli Formula–1 Kanadai Nagydíj Mercedes
A Formula–1-es Mercedes olasz versenyzője, Andrea Kimi Antonelli a Kanadai Nagydíjon aratott győzelme után elismerte, nem ilyen módon szeretett volna nyerni, mivel végig komoly csatát vívott csapattársával, George Russell-lel. A Mercedes fiatal pilótája szerint mindketten a határon autóztak, és több hibát is elkövettek – ő maga döntő pillanatban is rontott. Az olasz pontosan ezért hangsúlyozta: a győzelem és a megnövelt bajnoki előny ellenére még tovább kell fejlődnie.

Noha George Russell egyértelműen előrelépett Kanadában, és a sprinteseményeken aratott sikerei után vezető helyről volt kénytelen feladni a küzdelmet, a győzelmet megöröklő Andrea Kimi Antonelli akkor is emelt fővel távozhatott volna Montrealból, ha csapattársa nyer vasárnap. Az olasz teljesítménye így is figyelmeztető lehetett Russell számára, hiszen egész hétvégén ott loholt a nyakában, folyamatos nyomás alatt tartotta, és az egyik kedvenc pályáján sem hagyta igazán fellélegezni.

A sorozatban aratott negyedik győzelem és a jelentős, 43 pontos előny így még tovább növelheti Russell frusztrációját, ugyanakkor kérdéses, a fiatal olasz miként kezeli a nyomást most, hogy már egyértelműen ő számít a fő esélyesnek. Antonelli ugyanis szinte mindenféle teher nélkül várhatta az idényt, hiszen a többség a rutinos csapattársától várta a dominanciát, és előzetesen Russellt tartották a bajnoki cím fő esélyesének, így minden pozitív eredmény inkább bónusznak számított az ő oldalán.

„Mintha az égiek sem akarnák” – Russell úgy érzi, már nincs veszítenivalója

„Persze baromira frusztrál, ami történt, de mit tehettem volna még?”

 

A montreali hétvége alakulása viszont teljesen új fejezetet nyithat a vb-küzdelemben: immár Antonelli számít a favoritnak, miközben Russellt akár fel is szabadíthatja a jelentős hátrány és a sok balszerencse, hiszen saját bevallása szerint sincs már veszítenivalója. Antonelli ugyanakkor igyekezett higgadtan kezelni a helyzetet, hangsúlyozta, hogy nem így szeretett volna nyerni, rámutatott, hogy többször is hibázott a hétvége során, és jelezte, egyszerűen csak azt csinálja majd a jövőben, amit eddig is.

„Őszintén szólva nem így szerettem volna nyerni. Kemény csatát vívtunk George-dzsal, nagyon intenzív volt, de érdekes lett volna látni, hogyan végződik, hiszen folyamatosan egymást támadtuk. Keményen nyomtuk, és szerintem mindketten sok hibát követtünk el. Ami engem illet, igen fontos pillanatban is rontottam: amikor visszavettem a vezetést, és kezdtem ellépni. Ez egy olyan hiba volt, amit jobb lett volna elkerülni” – mondta önkritikusan.

„Rendkívül kemény és intenzív párharc volt, és természetesen sajnálom George-ot, de elfogadom a győzelmet, és megyünk tovább. Egyszerűen folytatnom kell azt, amit eddig is csináltam. Persze, még magasabb szintre kell lépnem, mert George elképesztően gyors volt ezen a hétvégén is. Gyakorlatilag fej fej mellett haladtunk, szóval nekem is tovább kell fejlődnöm. Emellett a Ferrari, a Red Bull és a McLaren is egyre közelebb kerül hozzánk, így továbbra is nyomnunk kell.”

Antonelli úgy érzi, a soron következő, Monacói Nagydíj teljesen más képet mutathat az erőviszonyokban. „Monaco nagy kihívást jelenthet. de megpróbálunk mindenre felkészülni, és a tőlem telhető legjobb teljesítményt nyújtom majd. Úgy gondolom, elsősorban a Ferrarit kell legyőznünk, és érdekes lesz látni, mi hogyan teljesítünk. Egyértelműen a Ferrari a favorit, mindenesetre a hátsó szárnymegoldásuk rengeteg leszorítóerőt biztosít.”

A Mercedesek addig küzdenek, amíg csak egy marad – a Kanadai Nagydíj sajtóvisszhangja

A zseniális tinédzsernek már negyvenhárom pont az előnye a világbajnoki pontversenyben.

KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lewis HamiltonbritFerrari10.768 mp h. 
3.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford11.276 mp h. 
4.Charles LeclercmonacóiFerrari44.151 mp h. 
5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1 kör h. 
6.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1 kör h. 
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1 kör h. 
8.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1 kör h. 
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1 kör h. 
10.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
11.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes2 kör h. 
12.Nico HülkenbergnémetAudi2 kör h. 
13.Gabriel BortoletobrazilAudi2 kör h. 
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari2 kör h. 
15.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda4 kör h. 
16.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari4 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari39feladta
 Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes38feladta
 George RussellbritMercedes29feladta
 Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda23feladta
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes11feladta
 Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford0nem indult

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli458131
2. George Russell12788
3. Charles Leclerc2875
4. Lewis Hamilton2872
5. Lando Norris1658
6. Oscar Piastri2548
7. Max Verstappen1643
8. Pierre Gasly520
9. Oliver Bearman418
10. Liam Lawson416
11. Franco Colapinto315
12. Isack Hadjar214
13. Carlos Sainz36
14. Arvid Lindblad25
15. Gabriel Bortoleto12
16. Esteban Ocon11
17. Alexander Albon11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes219
2. Ferrari147
3. McLaren-Mercedes106
4. Red Bull-Ford57
5. Alpine-Mercedes35
6. Racing Bulls-Ford21
7. Haas-Ferrari19
8. Williams-Mercedes7
9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0
55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
Időmérő1. Russell 1:12.578
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00


 

