„Nem így akartam nyerni” – Antonelli önkritikusan értékelt a győzelem után

A montreali hétvége alakulása viszont teljesen új fejezetet nyithat a vb-küzdelemben: immár Antonelli számít a favoritnak, miközben Russellt akár fel is szabadíthatja a jelentős hátrány és a sok balszerencse, hiszen saját bevallása szerint sincs már veszítenivalója. Antonelli ugyanakkor igyekezett higgadtan kezelni a helyzetet, hangsúlyozta, hogy nem így szeretett volna nyerni, rámutatott, hogy többször is hibázott a hétvége során, és jelezte, egyszerűen csak azt csinálja majd a jövőben, amit eddig is.

„Őszintén szólva nem így szerettem volna nyerni. Kemény csatát vívtunk George-dzsal, nagyon intenzív volt, de érdekes lett volna látni, hogyan végződik, hiszen folyamatosan egymást támadtuk. Keményen nyomtuk, és szerintem mindketten sok hibát követtünk el. Ami engem illet, igen fontos pillanatban is rontottam: amikor visszavettem a vezetést, és kezdtem ellépni. Ez egy olyan hiba volt, amit jobb lett volna elkerülni” – mondta önkritikusan.

„Rendkívül kemény és intenzív párharc volt, és természetesen sajnálom George-ot, de elfogadom a győzelmet, és megyünk tovább. Egyszerűen folytatnom kell azt, amit eddig is csináltam. Persze, még magasabb szintre kell lépnem, mert George elképesztően gyors volt ezen a hétvégén is. Gyakorlatilag fej fej mellett haladtunk, szóval nekem is tovább kell fejlődnöm. Emellett a Ferrari, a Red Bull és a McLaren is egyre közelebb kerül hozzánk, így továbbra is nyomnunk kell.”

Antonelli úgy érzi, a soron következő, Monacói Nagydíj teljesen más képet mutathat az erőviszonyokban. „Monaco nagy kihívást jelenthet. de megpróbálunk mindenre felkészülni, és a tőlem telhető legjobb teljesítményt nyújtom majd. Úgy gondolom, elsősorban a Ferrarit kell legyőznünk, és érdekes lesz látni, mi hogyan teljesítünk. Egyértelműen a Ferrari a favorit, mindenesetre a hátsó szárnymegoldásuk rengeteg leszorítóerőt biztosít.”