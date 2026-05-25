„Nem így akartam nyerni” – Antonelli önkritikusan értékelt a győzelem után
Noha George Russell egyértelműen előrelépett Kanadában, és a sprinteseményeken aratott sikerei után vezető helyről volt kénytelen feladni a küzdelmet, a győzelmet megöröklő Andrea Kimi Antonelli akkor is emelt fővel távozhatott volna Montrealból, ha csapattársa nyer vasárnap. Az olasz teljesítménye így is figyelmeztető lehetett Russell számára, hiszen egész hétvégén ott loholt a nyakában, folyamatos nyomás alatt tartotta, és az egyik kedvenc pályáján sem hagyta igazán fellélegezni.
A sorozatban aratott negyedik győzelem és a jelentős, 43 pontos előny így még tovább növelheti Russell frusztrációját, ugyanakkor kérdéses, a fiatal olasz miként kezeli a nyomást most, hogy már egyértelműen ő számít a fő esélyesnek. Antonelli ugyanis szinte mindenféle teher nélkül várhatta az idényt, hiszen a többség a rutinos csapattársától várta a dominanciát, és előzetesen Russellt tartották a bajnoki cím fő esélyesének, így minden pozitív eredmény inkább bónusznak számított az ő oldalán.
A montreali hétvége alakulása viszont teljesen új fejezetet nyithat a vb-küzdelemben: immár Antonelli számít a favoritnak, miközben Russellt akár fel is szabadíthatja a jelentős hátrány és a sok balszerencse, hiszen saját bevallása szerint sincs már veszítenivalója. Antonelli ugyanakkor igyekezett higgadtan kezelni a helyzetet, hangsúlyozta, hogy nem így szeretett volna nyerni, rámutatott, hogy többször is hibázott a hétvége során, és jelezte, egyszerűen csak azt csinálja majd a jövőben, amit eddig is.
„Őszintén szólva nem így szerettem volna nyerni. Kemény csatát vívtunk George-dzsal, nagyon intenzív volt, de érdekes lett volna látni, hogyan végződik, hiszen folyamatosan egymást támadtuk. Keményen nyomtuk, és szerintem mindketten sok hibát követtünk el. Ami engem illet, igen fontos pillanatban is rontottam: amikor visszavettem a vezetést, és kezdtem ellépni. Ez egy olyan hiba volt, amit jobb lett volna elkerülni” – mondta önkritikusan.
„Rendkívül kemény és intenzív párharc volt, és természetesen sajnálom George-ot, de elfogadom a győzelmet, és megyünk tovább. Egyszerűen folytatnom kell azt, amit eddig is csináltam. Persze, még magasabb szintre kell lépnem, mert George elképesztően gyors volt ezen a hétvégén is. Gyakorlatilag fej fej mellett haladtunk, szóval nekem is tovább kell fejlődnöm. Emellett a Ferrari, a Red Bull és a McLaren is egyre közelebb kerül hozzánk, így továbbra is nyomnunk kell.”
Antonelli úgy érzi, a soron következő, Monacói Nagydíj teljesen más képet mutathat az erőviszonyokban. „Monaco nagy kihívást jelenthet. de megpróbálunk mindenre felkészülni, és a tőlem telhető legjobb teljesítményt nyújtom majd. Úgy gondolom, elsősorban a Ferrarit kell legyőznünk, és érdekes lesz látni, mi hogyan teljesítünk. Egyértelműen a Ferrari a favorit, mindenesetre a hátsó szárnymegoldásuk rengeteg leszorítóerőt biztosít.”
KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|10.768 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|11.276 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|44.151 mp h.
|5.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1 kör h.
|6.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|7.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|8.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|10.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|11.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|2 kör h.
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|2 kör h.
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|2 kör h.
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|15.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|4 kör h.
|16.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|4 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|39
|feladta
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|38
|feladta
|George Russell
|brit
|Mercedes
|29
|feladta
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|23
|feladta
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|11
|feladta
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|0
|nem indult
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|4
|5
|8
|131
|2.
|George Russell
|1
|2
|7
|88
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|8
|75
|4.
|Lewis Hamilton
|–
|2
|8
|72
|5.
|Lando Norris
|–
|1
|6
|58
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|5
|48
|7.
|Max Verstappen
|–
|1
|6
|43
|8.
|Pierre Gasly
|–
|–
|5
|20
|9.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|4
|16
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|3
|15
|12.
|Isack Hadjar
|–
|–
|2
|14
|13.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|14.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|2
|5
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|219
|2.
|Ferrari
|147
|3.
|McLaren-Mercedes
|106
|4.
|Red Bull-Ford
|57
|5.
|Alpine-Mercedes
|35
|6.
|Racing Bulls-Ford
|21
|7.
|Haas-Ferrari
|19
|8.
|Williams-Mercedes
|7
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Antonelli 1:13.402
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:12.965
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Russell, 2. Norris, 3. Antonelli
|Időmérő
|1. Russell 1:12.578
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00