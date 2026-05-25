Labdarúgás: vereséggel zárta a Négy Nemzet-tornát az U15-ös válogatott

Két döntetlen, a Szlovákia elleni 2–2-es és a Lengyelország elleni 1–1-es eredmény után a magyar U15-ös labdarúgó-válogatott a finnekkel találkozott a Lengyelországban rendezett Négy Nemzet-torna harmadik, egyben utolsó fordulójában.

A mieink a meccs előtt még a tornagyőzelemben is reménykedhettek, igaz, ehhez az (is) kellett volna, hogy megverjék a finneket. Az MLSZ beszámolója szerint ez azonban nem jött össze, tulajdonképpen már az első félidőben eldőlt a meccs, ugyanis a szünetig három gólt rúgott az ellenfél. A szlovákok és a lengyelek ellen is hátrányba kerültek a magyar fiúk, mindkétszer döntetlenre tudták menteni a mérkőzést, harmadszorra azonban már nem, Finnország a második játékrészben megőrizte az elsőben szerzett előnyét, és 3–0-ra nyert.

„Jól kezdtük a mérkőzést, voltak lehetőségeink, nyomást tudtunk helyezni a finnekre, de a tizenötödik percben a szögletünk után lekontráztak minket, és megszerezték a vezetést – kezdte értékelését az mlsz.hu-nak Szabados József szövetségi edző. – Megint hátrányba kerültünk, de ettől nem törtünk meg, továbbra is nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, igaz, ez azzal járt, hogy hátul kissé fellazultunk, amit egy újabb kontrából kihasznált Finnország. Sajnos jött a harmadik gól is, ezért is cseréltünk többet a szünetben.

Mentünk előre becsülettel, ám a játékunkból ezúttal hiányzott a gól. Több egyéni hibát is elkövettünk, sok párharcot elveszítettünk, pedig ez nem jellemző ránk.

Ahogyan a győzelemből és a döntetlenből, a vereségből is lehet tanulni – és kell is. Az egyéni fejlődés szempontjából is fontos, hogy minél több ilyen mérkőzésen lépjenek pályára a srácok. Mi most egy kiválasztási folyamatban vagyunk, ki kell alakítanunk azt a magot, amelyre majd hosszabb távon lehet építeni. Ennélfogva minden nemzetközi meccs roppant hasznos a csapatnak, ez a torna is az volt."

Magyarország–Finnország 0–3 (0–3)

Magyarország: Rózsa Barnabás – Mester Tamás, Onwughalu Obi (Umathum Roland, 41.), Jónás Attila, Farkas Váradi Soma (Farkas Milán, 41.) – Sitku Zoárd (Sarok Levente, 41.), Kányássy Gergely (Szilágyi Nimród, 41.), Bodó Bence (Dobó Bence, 63.) – Fodor Félix (Deák Olivér, 55.), Malomsoki Milán (Kurucz Márton, 41.), Bugledits Barnabás (Csillag Dominik, 41.)

Gólszerző: Musete 2, Tahkola

