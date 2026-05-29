Cafu és a Bajnokok Ligája-trófea mindenkit elvarázsolt Budapesten
RAJONGÓK HADA állt sorba Cafu aláírásáért. A Bajnokok Ligája budapesti döntője alkalmából a Hősök terén felállított szurkolói zóna megnyitójára érkező kétszeres világbajnok brazil klasszist valósággal megrohanták a drukkerek, ám ő mosolyogva állta a sarat. Közös kép egy kisfiúval itt, aláírás egy brazil válogatott mezt szorongató idősebb úrral ott, de akadt a tömegben szignóra váró vörös-fekete Milan-dresszt lóbáló hölgy, a médiamunkások némelyike pedig jobb híján a sajtóigazolványa hátoldalát tartotta oda a legendás jobbhátvéd vastagon fogó fekete filctolla alá.
Mindezt fél órával a Champions Festival (Bajnokok fesztiválja) hivatalos megnyitója előtt.
Cafu megtehette volna, hogy a BL hivatalos szponzorának egyik pihenőhelyére húzódva békésen kávét kortyolgat, ő azonban inkább a szurkolókkal találkozott. Sokat nem beszélt, lapunk is hiába próbálta tőle megtudakolni, hogy az Arsenalt vagy a PSG-t tartja-e a döntő esélyesének, csak mosolyogva rázta a fejét, és már sétált is tovább.
Eközben a szurkolói zóna központi színpadán Vasovski Norbert szolgáltatta a DJ-pultból a zenét, az interaktív feladatokkal is szolgáló különböző standokat pedig birtokba vették a gyerekek. Csütörtök délelőtt ugyanis leginkább ők voltak a főszereplők. Az Magyar Labdarúgó-szövetség szervezésében a fesztivál keretében bonyolították le a Bozsik tanévzáró fesztivált és a Fair Play Cup döntőjét. Több száz általános és középiskolás gyerek mérte össze tudását, a műfüves futballpályát pedig a délutáni díjátadóig csak a megnyitó idejére engedték át a felnőtteknek.
Az ünnepség érdekes részét képezte a bevonulás. A Bajnokok Ligája trófeája gurulós fémládában érkezett meg a Hősök terére, a Szépművészeti Múzeum oldalától induló menet kíséretében. A sor elején Cafu haladt, akit fotósok, videósok hada vett körbe, de időnként így is készségesen megállt az újabb szelfikhez, és osztogatta az aláírásokat bárkinek, aki barátságosan megközelítette. A brazilt fúvós katonazenekar kísérte, labdazsonglőrrel és gólyalábakon lépkedő fiatalokkal a nyomában. A vidám társaság lassan haladt, úgy negyedórába telt, mire a műfüves pályához értek, ahol előbb elhelyezték a Bajnokok Ligája hivatalos trófeáját, majd a megnyitót felkonferáló Szanyi Roland bemutatta és meginterjúvolta a díszvendégeket: Cafu mellett Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét, valamint a BL-döntő magyar nagykövetét, Juhász Rolandot.
„Megtisztelő, hogy itt lehetek ebben a gyönyörű városban, ezen az eseményen – kezdte Cafu, aki 2007-ben a Milannal nyerte meg a Bajnokok Ligáját. – Jó érzéssel töltött el, hogy ismét a kezemben tarthattam a trófeát. A világbajnoki győzelem mellett a BL-diadal a futballisták egyik legnagyobb vágya. Nekem különösen sokat jelentett, mivel hosszú ideig hiába próbálkoztam a megszerzésével. Ez volt az egyik utolsó trófea, amelyet sikerült elhódítanom pályafutásom során.”
A magyar válogatottban 95 mérkőzésen pályára lépő, a 2016-os Európa-bajnokságon is szereplő Juhász Roland leginkább a péntek délutáni Legendák tornájáról beszélt. A Papp László Budapest Sportarénában esedékes eseményen aranylabdás és BL-győztes játékosok mellett neves hazai és nemzetközi sztárok futballoznak. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) már korábban bejelentette, hogy Juhász Roland mellett Cafu, Luís Figo és Ivan Rakitic lesz a csapatok kapitánya.
„Hatalmas élmény lesz magyar együttes tagjaként szerepelni a tornán és világsztárok ellen pályára lépni – mondta Juhász Roland. – A színvonalra remélhetőleg nem lesz panasz, a pálya mérete ebben a korban már kedvezőbb a jó játékhoz.”
Budapest főpolgármestere hangsúlyozta, a város az elmúlt időszakban már számos kiemelt sportesemény megszervezésével bizonyított.
„A magyarok, a budapestiek szeretik a sportot, és úgy látszik, a sportok is szeretik Budapestet – fogalmazott Karácsony Gergely. – Remélem, mindenki otthon és jól érzi magát ebben a néhány napban a városban, és Budapest a gyönyörű épületeivel, megkapó hangulatával méltán kerül ismét a világsajtó figyelmének középpontjába. Az izgalmas mérkőzés mellett rengeteg program lesz, mindent megteszünk, hogy az ide látogatók jól érezzék magukat. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a városra!”
A főpolgármester az ünnepség végeztével készséggel állt a sajtó rendelkezésére, röviden lapunknak is nyilatkozott. Azt ugyanakkor nem árulta el, melyik csapatnak szurkol a döntőben.
„Budapestnek szurkolok, hogy helytálljon a szervezésben, és annak, hogy az a sok érzelem, amivel tele lesz a város, pozitívan csapódjon le az itt lévő szurkolókban – mondta Karácsony Gergely. – Ami a nemzetközi labdarúgást illeti, a Liverpoolt már félig-meddig magyarként tartjuk számon, így én is leginkább az ő eredményeit figyelem, de a magyar válogatottnak drukkolok elsősorban. Még nem dőlt el, hogy a szombati döntőn kinn leszek-e a stadionban, de mindenképpen figyelemmel követem az eseményeket.”
A Bajnokok Ligája trófeája az ünnepélyes megnyitót követően egy pódiumra került, balról a PSG hagyományos kék meze, jobbról az Arsenal jellegzetes piros dressze fogta közre, a résztvevők pedig lehetőséget kaptak, hogy fotózkodjanak vele. A helyszín előtt másodpercek alatt hatalmas sor alakult ki, a kivételes lehetőséget csak azok a gyerekek halasztották későbbre, akik az ünnepélyes megnyitó végeztével visszafoglalták a műfüves futballpályát.
A Bajnokok fesztiválja csütörtökön tehát elkezdődött, a rendezvény változatos standokkal és programokkal pénteken és szombaton is 10 és 22 óra között áll a szurkolók rendelkezésére. A Hősök terére a szombati döntő másnapján is ki lehet még menni, a szokásos délelőtti nyitást követően 18 órakor zárják a kapukat.
Juhász Roland, a BL-döntő nagykövete: Élmény nézni a PSG játékát, de az Arsenalt sem szabad leírni
– Furcsa a futball-labdáról kézilabdára váltani?
– Nagyon jó felvezető program volt ez a szombati döntő előtt. Látni lehetett, hogy mindenki komolyan vette, de egyben nagyon élvezte is. Ashley Cole az elejétől kezdve közvetlenül, barátságosan viselkedett, kifejezetten jól szórakozott. Ami engem illet, alapvetően minden labdajátékot szeretek, a foci mellett a kézilabdát, kosárlabdát is. Fiatalkoromban több mindennel próbálkoztam, barátságot kötöttem a labdával. Az elején úgy gondoltam, a kéziseknek kicsit talán nehezebb lesz a focilabdával, de Görbicz Anita rácáfolt erre.
– Pénteken a Legendák tornáján vesz részt a Papp László Budapest Sportarénában, mire számít az eseményen?
– Ez az egyik legfőbb rendezvény számunkra, már nagyon várjuk az egész csapattal. Több világsztár érkezik, és remélhetőleg nemcsak a szurkolóknak lesz hatalmas élmény nézni őket, hanem nekünk is pályára lépni ellenük. Alapvetően lazán állunk hozzá, de azért mindenkiben mocorog egy kis versenyszellem, ami a profi sportolókat jellemzi.
– Az Arsenal vagy a PSG győzelmét tartja valószínűbbnek a BL-döntőben?
– A PSG játéka kifejezetten tetszik, élmény nézni a csapatot. Látványos, nagyon meggyőző támadófutballra képes, és a tavalyi BL-győzelme óta sorozatban szállítja az eredményeket. Ugyanakkor az Arsenalt sem szabad leírni. Igen, lehet említeni a szögleteket és a bedobásokat, de erre azt mondom, fontos, hogy egy csapat felismerje, miben jó. Az Arsenalt is világklasszis játékosok alkotják, pontrúgásaik kifejezetten erősek, a védelmük pedig a legjobb a BL-ben.