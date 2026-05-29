Cafu és a Bajnokok Ligája-trófea mindenkit elvarázsolt Budapesten

RAJONGÓK HADA állt sorba Cafu aláírásáért. A Bajnokok Ligája budapesti döntője alkalmából a Hősök terén felállított szurkolói zóna megnyitójára érkező kétszeres világbajnok brazil klasszist valósággal megrohanták a drukkerek, ám ő mosolyogva állta a sarat. Közös kép egy kisfiúval itt, aláírás egy brazil válogatott mezt szorongató idősebb úrral ott, de akadt a tömegben szignóra váró vörös-fekete Milan-dresszt lóbáló hölgy, a médiamunkások némelyike pedig jobb híján a sajtóigazolványa hátoldalát tartotta oda a legendás jobbhátvéd vastagon fogó fekete filctolla alá.

Mindezt fél órával a Champions Festival (Bajnokok fesztiválja) hivatalos megnyitója előtt.

Cafu megtehette volna, hogy a BL hivatalos szponzorának egyik pihenőhelyére húzódva békésen kávét kortyolgat, ő azonban inkább a szurkolókkal találkozott. Sokat nem beszélt, lapunk is hiába próbálta tőle megtudakolni, hogy az Arsenalt vagy a PSG-t tartja-e a döntő esélyesének, csak mosolyogva rázta a fejét, és már sétált is tovább.

Eközben a szurkolói zóna központi színpadán Vasovski Norbert szolgáltatta a DJ-pultból a zenét, az interaktív feladatokkal is szolgáló különböző standokat pedig birtokba vették a gyerekek. Csütörtök délelőtt ugyanis leginkább ők voltak a főszereplők. Az Magyar Labdarúgó-szövetség szervezésében a fesztivál keretében bonyolították le a Bozsik tanévzáró fesztivált és a Fair Play Cup döntőjét. Több száz általános és középiskolás gyerek mérte össze tudását, a műfüves futballpályát pedig a délutáni díjátadóig csak a megnyitó idejére engedték át a felnőtteknek.

Az ünnepség érdekes részét képezte a bevonulás. A Bajnokok Ligája trófeája gurulós fémládában érkezett meg a Hősök terére, a Szépművészeti Múzeum oldalától induló menet kíséretében. A sor elején Cafu haladt, akit fotósok, videósok hada vett körbe, de időnként így is készségesen megállt az újabb szelfikhez, és osztogatta az aláírásokat bárkinek, aki barátságosan megközelítette. A brazilt fúvós katonazenekar kísérte, labdazsonglőrrel és gólyalábakon lépkedő fiatalokkal a nyomában. A vidám társaság lassan haladt, úgy negyedórába telt, mire a műfüves pályához értek, ahol előbb elhelyezték a Bajnokok Ligája hivatalos trófeáját, majd a megnyitót felkonferáló Szanyi Roland bemutatta és meginterjúvolta a díszvendégeket: Cafu mellett Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét, valamint a BL-döntő magyar nagykövetét, Juhász Rolandot.

Cafu (balról a második), Karácsony Gergely (jobbról a harmadik) és Juhász Roland (jobbról a második) is izgatottan várja a budapesti hétvégét (Fotó: Árvai Károly)

„Megtisztelő, hogy itt lehetek ebben a gyönyörű városban, ezen az eseményen – kezdte Cafu, aki 2007-ben a Milannal nyerte meg a Bajnokok Ligáját. – Jó érzéssel töltött el, hogy ismét a kezemben tarthattam a trófeát. A világbajnoki győzelem mellett a BL-diadal a futballisták egyik legnagyobb vágya. Nekem különösen sokat jelentett, mivel hosszú ideig hiába próbálkoztam a megszerzésével. Ez volt az egyik utolsó trófea, amelyet sikerült elhódítanom pályafutásom során.”

A magyar válogatottban 95 mérkőzésen pályára lépő, a 2016-os Európa-bajnokságon is szereplő Juhász Roland leginkább a péntek délutáni Legendák tornájáról beszélt. A Papp László Budapest Sportarénában esedékes eseményen aranylabdás és BL-győztes játékosok mellett neves hazai és nemzetközi sztárok futballoznak. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) már korábban bejelentette, hogy Juhász Roland mellett Cafu, Luís Figo és Ivan Rakitic lesz a csapatok kapitánya.

„Hatalmas élmény lesz magyar együttes tagjaként szerepelni a tornán és világsztárok ellen pályára lépni – mondta Juhász Roland. – A színvonalra remélhetőleg nem lesz panasz, a pálya mérete ebben a korban már kedvezőbb a jó játékhoz.”

Budapest főpolgármestere hangsúlyozta, a város az elmúlt időszakban már számos kiemelt sportesemény megszervezésével bizonyított.

„A magyarok, a budapestiek szeretik a sportot, és úgy látszik, a sportok is szeretik Budapestet – fogalmazott Karácsony Gergely. – Remélem, mindenki otthon és jól érzi magát ebben a néhány napban a városban, és Budapest a gyönyörű épületeivel, megkapó hangulatával méltán kerül ismét a világsajtó figyelmének középpontjába. Az izgalmas mérkőzés mellett rengeteg program lesz, mindent megteszünk, hogy az ide látogatók jól érezzék magukat. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a városra!”

A brazil válogatottal kétszeres világbajnok Cafu a fiatalok és az idősebbek körében is nagyon népszerű (Fotó: a szerző felvétele)

A főpolgármester az ünnepség végeztével készséggel állt a sajtó rendelkezésére, röviden lapunknak is nyilatkozott. Azt ugyanakkor nem árulta el, melyik csapatnak szurkol a döntőben.

„Budapestnek szurkolok, hogy helytálljon a szervezésben, és annak, hogy az a sok érzelem, amivel tele lesz a város, pozitívan csapódjon le az itt lévő szurkolókban – mondta Karácsony Gergely. – Ami a nemzetközi labdarúgást illeti, a Liverpoolt már félig-meddig magyarként tartjuk számon, így én is leginkább az ő eredményeit figyelem, de a magyar válogatottnak drukkolok elsősorban. Még nem dőlt el, hogy a szombati döntőn kinn leszek-e a stadionban, de mindenképpen figyelemmel követem az eseményeket.”