Világbajnok megjegyzés: Nehogy már a Bajnokok Ligáját is angolok nyerjék meg!

A rendezvény díszvendége volt Giorgio Chiellini Európa-bajnok, kilencszeres olasz bajnok, kétszeres BL-döntős korábbi olasz védőklasszis, a világbajnok német Sami Khedira, aki a Real Madriddal győztes (2014), a Juventusszal vesztes (2017) BL-döntő szereplője volt, a női labdarúgás német legendája, Julia Simic, valamint a 97-szeres válogatott Gera Zoltán is.

„Óriási lehetőség Budapestnek és egész Magyarországnak, hogy itt rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball csúcsmérkőzése, és így egész Európa, sőt kis túlzással az egész világ futballrajongóinak figyelme most a magyar fővárosra irányul – mondta lapunknak Gera Zoltán. – A PSG ellen nem léptem pályára karrierem során, az Arsenal ellen viszont annál többször, amikor Angliában játszottam. Fantasztikus siker volt, amikor le tudtuk győzni, és csodás emlék ellene az utolsó összecsapás a régi Highburyben, hiszen Thierry Henry, Robert Pires és Patrick Vieira is szerepelt abban az együttesben.”

A döntő esélyeiről így fogalmazott: „Az Arsenalt várom győztesnek. Bár a PSG félelmetes, ellenfelének nagyon erős a védelme, a döntőkben sokszor ez számít. Igaz, az Arsenal fáradtabb lehet, mivel kemény mérkőzései voltak a Premier League hajrájában, míg a párizsiaknak könnyebb volt megnyerniük a ligát. De ha a második percben vezetést szerez a PSG, szerintem vége az izgalmaknak, simán nyer a címvédő.”

Bánfi János 25-szörös válogatott játékos is jelen volt a rendezvényen, kérdésünkre elmondta, egy barátja miatt az Arsenalnak szurkol, de a PSG-t erősebb csapatnak és a győzelemre esélyesebbnek tartja.

Megszólalt lapunknak Giorgio Chiellini is: „A Juventusszal a Ferencváros ellen pályára léptem már a Puskás Arénában, de akkor más körülmények voltak, a Covid miatt kevesen lehettek a stadionban. Örömmel hallom, milyen sok stadion épült Magyarországon, aminek azért is örülök, mert tradicionális futballnemzet a magyar. Tudom, hogy olasz szövetségi kapitánya van a magyar válogatottnak, Marco Rossi edzőként ugyan odahaza nem szerzett hírnevet, Magyarországon rendkívül sikeres. A szombati döntőben nyerjen az Arsenal, mert abban van olasz játékos, ráadásul egy védő, Riccardo Calafiori, szurkolok neki!”

Sami Khedira a döntő kérdését rövidre zárta: „Az Aston Villáé lett az Európa-liga, a Crystal Palace-é a Konferencialiga, nehogy már a BL-t is angolok nyerjék meg!”