Kézi: hullámvölgy nélkül menetelt az U16-os bajnoki címig a Győri ETO

Már idén januárban megírtuk, hogy a korosztályos bajnokságok állása alapján a Győri ETO KC a korábbiaknál is eredményesebb évadot teljesíthet, a klub akadémiájának csapatai ugyanis egytől egyig jól álltak a bajnokságukban, a lendület pedig az idény végére sem fogyott el.

A hét végén négyes döntő vár az U20-as, az U18-as és az U15-ös együttesre, míg az U16-os gárda már a bajnoki címét bebiztosítva lépett pályára az utolsó fordulóban a biztosan második DVSC ellen, amelyet 31–30-ra legyőzött hazai pályán, és így

veretlenül szerezte meg az aranyérmet.

A csapat– amely a felsőházi küzdelmek során az összes mérkőzését megnyerte – ráadásul ebben az évadban az országos bajnokság mellett a négy kiemelt akadémia részvételével megrendezett akadémiai tornán is első lett.

Veretlenül lett bajnok a Győri ETO U16-os csapata

„Ezekkel a lányokkal a legutóbbi évadban az U15-ös bajnokságban harmadikként zártunk, ezt tudtuk túlszárnyalni idén – mondja a honlapunknak Bordásné Horváth Marianna, a csapat vezetőedzője. – Láttuk már rajtuk korábban is, hogy jól összerakott, szerkezetileg megfelelő gárda, a játékosoknak pedig elképesztő a munkamoráljuk, napról napra bizonyítani akartak. Meccsről meccsre készültünk, majd amikor már jobban átláttuk az erőviszonyokat, számítottunk rá, hogy a top háromba ismét bekerülhetünk. Szinte mindig harminc gól fölött lőttünk, a kapotton igyekszünk a folytatásban csökkenteni, ami viszont már-már ijesztő, hogy nem kerültünk hullámvölgybe az évad közben: tavaly júliusban elindultunk, és a lendület a végéig kitartott, most is olyan állapotban vannak a lányok, hogy

ha lenne még öt kulcsmeccs a szezonból, bátran várnánk azokat.

Jól osztottuk be az erejüket, a stáb remek munkát végzett, a kiegészítő foglalkozások hatékonyak voltak, a prevenció és a regeneráció működött.”

Az említett, DVSC elleni utolsó mérkőzést követően az érmeket is megkapták a fiatalok, kezdődhetett az ünneplés.

„Így, hogy már biztossá vált az első helyünk, ünnepi hangulatban telt a meccs, amit persze nem vettünk félvállról. Az NB I-es csapatunkhoz hasonlóan a játékosok bevonuló zenére érkeztek meg, volt bemutatás, remek hangulat, bevallom, még nekem is borsódzott a hátam. Ennyi ember előtt nem szoktunk játszani, amennyi összegyűlt azon a délutánon a csarnokunkban. Bízom benne, hogy ezen az úton haladunk tovább a lányokkal, évekre előre fel van építve a fejlesztési struktúra, amiben dolgozunk velük; a fejlődésüket figyelembe véve igyekszünk tartani az irányt.”

