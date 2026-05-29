Birkózás: lemondott Németh Szilárd, az MBSZ elnöke

Az ülés után a sportvezető állománygyűlésen búcsúzott el a szövetség munkatársaitól, valamint a sportág megjelent nagy bajnokaitól, legendáitól, versenyzőitől és mestereiktől. Utódjáról a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd.

„Hatalmas megtiszteltetés, különleges élmény volt több mint tizenegy éven át vezetni a magyar birkózócsaládot. Sikerült összefogást és békét teremteni, átlátható és követhető működést biztosítani a szőnyegen és gazdálkodásban egyaránt, folyamatos szakmai eredményesség mellett. Azért döntöttem a távozás mellett, mert a megváltozott körülmények között már nem tudnám olyan hatékonyan képviselni a magyar birkózócsalád érdekeit, mint korábban tettem. Az biztos, hogy meg kell őrizni értékeinket, köztük elsősorban a jövőnk zálogának számító akadémiát, a KIMBA-t, amely nélkül nem létezik sikeres magyar birkózás” – mondta a volt elnök.

Azt is hangsúlyozta, hogy a Los-Angeles-i olimpiai felkészülés félidejénél tartunk, amihez nyugodt, békés körülmények kellenek. A feltételek adottak, az MBSZ sportszakmai, pénzügyi és humánerőforrás-helyzete stabil, amit az áprilisban elfogadott és auditált 2025-ös beszámoló és a 2026-os szakmai, pénzügyi terv is bizonyít.

„Az MBSZ-t ereje teljében, elvégzett munkámért és döntéseimért sportszakmai, erkölcsi és törvényességi felelősséget is vállalva adom át” – mondta Németh Szilárd.

Németh Szilárdot 2015. január 31-én választotta meg az MBSZ közgyűlése a szervezet élére, s azóta még kétszer erősítette meg pozíciójában egyhangú szavazattal, mandátuma 2029-ig szólt. A politikus-sportvezető egységet teremtett a negyedik legeredményesebb magyar olimpiai sportágban, megőrizve sikerességet: vezetése alatt összesen 368 világversenyes érmet szereztek a magyar birkózók a különböző korosztályokban, egy olimpiai, 13 világ- és 61 Európa-bajnoki címmel. Jelenleg hazánk az Európai Unió legeredményesebb országa, a szerzett érmek szerinti kontinentális rangsorban 42 ország közül a 6., a világranglistán 168 ország közül a 12. helyen áll.

Korábban soha nem látott sportinfrastruktúra-fejlesztés valósult meg Németh Szilárd elnöki időszaka alatt: 14 új birkózócsarnok megépítése és 24 teljes felújítása mellett sikerült megépíteni a magyar birkózás „szentélyét”, az államilag elismert sportakadémiai rangot szerző Kozma István Magyar Birkózó Akadémia, a KIMBA csepeli többfunkciós csarnokát.