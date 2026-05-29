Jégkorong: Halász Béni Fehérvárra igazolt – hivatalos

2026.05.29. 10:47
Halász Béni (Fotó: jegkorongblog.hu)
osztrák jégkorongliga Hydro Fehérvár AV19 jégkorong Halász Béni
A kapus Halász Béni az osztrák jégkorongligában érdekelt Hydro Fehérvár AV19-ben folytatja pályafutását.

A 24 éves, kétszeres válogatott Halász 2017 óta külföldön játszott, eleinte az osztrák Linznél, majd 2020-tól a tengerentúlon, ahol az egyetemi ligában, illetve a felnőtt harmadosztályban (ECHL) is szerepelt.

A Fehérvártól az idény végén távozott Horváth Dominik, így Halász lesz a finn Rasmus Reijola társa a kapusposzton.

 

