Jégkorong: Halász Béni Fehérvárra igazolt – hivatalos

A kapus Halász Béni az osztrák jégkorongligában érdekelt Hydro Fehérvár AV19-ben folytatja pályafutását.
A 24 éves, kétszeres válogatott Halász 2017 óta külföldön játszott, eleinte az osztrák Linznél, majd 2020-tól a tengerentúlon, ahol az egyetemi ligában, illetve a felnőtt harmadosztályban (ECHL) is szerepelt.
A Fehérvártól az idény végén távozott Horváth Dominik, így Halász lesz a finn Rasmus Reijola társa a kapusposzton.
