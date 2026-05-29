„Mikel Arteta futballja az Arsene Wenger-féle stílus korszerű továbbfejlesztése” – a brit nagykövet az NS-nek

CSISZTU ZSUZSA
2026.05.29. 09:48
Őexcellenciája Justin McKenzie Smith Úr – Nagy-Britannia magyarországi nagykövete
Hazánk történetének egyik legnagyobb nemzetközi figyelmet kiváltó sporteseménye, a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője természetesen nem csak a futballról szól: az érintett klubok országai több napon át tartó kulturális bemutatkozásokkal is készülnek a magyar fővárosban. Érthető tehát, hogy a Nemzeti Sport a finálé előtt a budapesti francia és brit nagykövetséget vezető diplomaták véleményére is kíváncsi volt. A francia nagykövet játékérzékeny véleményét már megtekinthették nálunk, most a szintén nagy futballrajongónak számító brit nagykövettel, Őexcellenciája Justin McKenzie Smith úrral készült interjúnkat olvashatják, aki természetesen a másik két európai trófea után a legértékesebb BL-serleget is angol csapatnál látná szívesen.

Nagykövet úr, személyesen Önnek mit jelent, hogy az Arsenal húsz év után ismét Bajnokok Ligája-döntőt játszhat, ráadásul Budapesten?
– Futballrajongóként számomra ezek az alkalmak mindig különlegesek: egyszerre szólnak hagyományról és izgalomról. Az Arsenal neve szorosan összefonódik a brit futball történetével, és az, hogy húsz év után újra BL-döntőt játszhatnak, valóban fontos mérföldkő. De ami számomra talán még fontosabb: őszintén örülök annak, hogy mindez Budapesten történik. Ez a város komoly sportmúlttal rendelkezik, és igazán méltó helyszíne egy ilyen rangos európai döntőnek.

– Egy ilyen jelentőségű esemény idején milyen többletfeladatokat jelent a brit nagykövetség számára a döntő? Diplomáciai, biztonsági vagy akár protokollszempontból is különleges időszak ez?
Egy ekkora esemény természetesen több feladatot is jelent számunkra. Sok brit állampolgár érkezik ilyenkor, így a konzuli szolgáltatásaink iránti igény is megnő. Szorosan együtt dolgozunk a magyar hatóságokkal, hogy mindenki biztonságban legyen, megfelelő tájékoztatást kapjon, és az esemény zökkenőmentesen valósuljon meg. Nagyon meggyőzőek az előkészületek, és külön szeretném hangsúlyozni, mennyire hálásak vagyunk a támogatásért és a vendégszeretetért, amely az Arsenal szurkolóit fogadja majd.

– Körülbelül hány brit szurkoló, sportdiplomata, üzletember vagy közéleti szereplő érkezésére számítanak Budapesten az Arsenal döntője kapcsán?
Közel 25 ezer brit látogató érkezésére számítunk. Egy ilyen esemény rengeteg szurkolót vonz, emellett hivatalos delegációk, szponzorok és médiaképviselők is jelen lesznek. Budapest egyébként is nagyon népszerű a brit utazók körében, jók a légi összeköttetések, de most hétvégén a városban még hangsúlyosabb és élénkebb lesz a brit jelenlét.

– Angliában mennyire számít nemzeti ügynek egy angol klub Bajnokok Ligája-szereplése, annak fényében, hogy a PL-trófea mennyire fontos a szurkolóknak? Az Arsenal sikere túlmutat ma már magán a klubon?
Szerintem mindenképp túlmutat. A klubhűség nyilván meghatározó az angol futballban, de amikor egy angol csapat jól szerepel Európában, az sokszor szélesebb körben is figyelmet kap. Az például, hogy ebben a szezonban angol klubok mindhárom nagy európai kupasorozat döntőjébe eljutottak – és kettőt már meg is nyertek! –, kifejezetten büszkeségre ad okot.  Ez egyben a nyári világbajnokság egyik legjobb felvezetése is.

– Az Arsenal 2006-ban játszott legutóbb BL-döntőt, akkor még Arsene Wenger vezetésével. Mennyire él még ma is az ő öröksége a klubnál és az angol futballban?
Arsene Wenger öröksége ma is rendkívül fontos. Nemcsak az Arsenalt alakította át gyökeresen, hanem szélesebb értelemben az angol futball egészére is tartós hatással volt, különösen a professzionalizmus, a felkészülés és a játékstílus terén. A 2006-os döntő – az Arsenal első ilyen szereplése – ma is fontos hivatkozási pont a klub közelmúltjában.

– Arsene Wenger a közelmúltban nyilvánosan is gratulált Mikel Arteta csapatának. Ön szerint mennyiben tekinthető a mostani Arsenal Wenger futballfilozófiája modern folytatásának?
Egyfajta folytonosság mindenképpen érzékelhető, különösen a technikai minőségre és a támadófutballra helyezett hangsúly tekintetében. Ugyanakkor Mikel Arteta az elmúlt hat év során saját megközelítést is kialakított, amelyben nagyobb hangsúlyt kap a taktikai rugalmasság és a szervezettség. Inkább egy korszerű továbbfejlődésről beszélhetünk, mintsem közvetlen folytatásról.

– Mikel Artetát ma Európa egyik legmodernebb edzőjeként emlegetik. Angliában miben látják az ő legnagyobb szakmai érdemét?
Legnagyobb érdemének az Arsenal elmúlt évekbeli átalakítását tartják. Újjáépítette a klub belső kultúráját, újra szoros kapcsolatot teremtett a csapat és kivételes szurkolói között, és ezt komoly, pályán elért sikerekkel is alátámasztotta. Ez a hosszú távú építkezés és az egyértelmű eredmények együttese nemcsak Angliában és Európában, hanem világszerte elismerést váltott ki. 

Justin McKenzie Smith szerint Mikel Arteta munkáját nemcsak Anghliában, hanem világszerte elismerik (Fotó: AFP)

– A Premier League továbbra is a világ legerősebb bajnokságának számít. Ön szerint mi adja ma az angol klubfutball legnagyobb erejét: a tempó, a gazdasági háttér, az infrastruktúra vagy a szakmai innováció?
Valójában ezek együtt adják az erejét. A játék tempója és intenzitása, a jelentős befektetések, a világszínvonalú infrastruktúra és az állandó innováció mind hozzájárulnak. Talán a legfontosabb mégis, hogy rendkívül kiegyenlített a mezőny – szinte nincs is igazán könnyű meccs.

– Az angol klubfutballban ma már magyar játékosok is komoly szerepet kapnak. Szoboszlai Dominik kiemelkedően sok és Kerkez Milos is számos elismerést szerzett Angliában. Mennyire figyelnek fel a brit szurkolók és a futballszakma a magyar játékosokra?
A magyar játékosokra egyre inkább felfigyelnek, és nagyra is értékelik őket Angliában. Szoboszlai Dominik a Liverpool meghatározó játékosa lett a Premier League-ben, góljai és gólpasszai révén komoly hatást gyakorol a csapat játékára. Kerkez Milos pedig fiatal kora ellenére már most megállja a helyét a világ egyik legkeményebb bajnokságában. Ez egyszerre mutatja az egyéni kvalitásokat és a magyar futball fejlődését.

– A fiatal magyar játékosok, például Pécsi Ármin vagy a Bournemouthban szereplő Tóth Alex megjelenése mutathatja-e azt, hogy a Premier League klubjai egyre tudatosabban figyelik a közép-európai tehetségeket?
Igen, ez egyértelmű tendencia. A játékosmegfigyelés ma már sokkal inkább nemzetközi, és egyre tudatosabban követi a feltörekvő tehetségeket Európa-szerte. Közép-Európa, így Magyarország is része ennek a figyelemnek, és a klubok egyre nyitottabbak arra, hogy bárhol megtalálják az ígéretes játékosokat.

– Az Arsenal idei PL-trófeája és az esetleges Bajnokok Ligája-sikere mekkora önbizalmat adhat az angol válogatottnak a közelgő világbajnokság előtt?
A klubszintű sikerek mindenképpen pozitív hatással lehetnek, különösen azoknál a játékosoknál, akik a válogatottban is szerepelnek. Az Aston Villa Európa-liga-győzelme és a Crystal Palace Konferencialiga-sikere már most is jelentős lendületet adott. Emellett az is fontos, hogy ezen a nyáron Anglia és Skócia is ott lesz a világbajnokságon, és az Egyesült Királyságban már most is érezhető a nagy várakozás.

– Az Arsenal szurkolói kultúrája különleges helyet foglal el az angol futballban. Mire számíthat Budapest az Arsenal-drukkerek részéről?
Az Arsenal szurkolói szenvedélyesek és rendkívül büszkék a klubjukra. Erős a kötődésük az észak-londoni közösséghez, ugyanakkor világszerte is egyre növekszik a szurkolótáboruk. Biztos vagyok benne, hogy sok energiát és színt visznek majd a városba, és hozzájárulnak a futball és a sport közös ünnepéhez.

– Mit gondol, Budapest és Magyarország milyen képet mutathat most Nagy-Britannia felé egy ilyen rangos sportesemény megrendezésével?
Ez kiváló alkalom arra, hogy Magyarország megmutassa a maga erősségeit: a gazdag kultúrát, a vendégszeretetet és a magas színvonalú szervezőkészséget. Budapest különleges város, és egy ilyen esemény megrendezése biztosan erős, pozitív benyomást hagy a látogatókban.

– A sportdiplomácia szempontjából mennyire fontosak az ilyen események a brit–magyar kapcsolatokban?
Az ilyen események kifejezetten fontosak. A sport képes arra, hogy embereket hozzon össze, közös élményeket teremtsen, és kapcsolatokat építsen a hagyományos diplomácia keretein túl is. Az Egyesült Királyságot és Magyarországot is összeköti a sport, különösen a futball iránti szeretet. Meggyőződésem, hogy ez a kapcsolódás a jövőben is fontos szerepet játszhat.

– Ha az Arsenal végül megnyeri a Bajnokok Ligáját, Ön szerint hol helyezkedne el ez a siker a klub történetében?
Kétségtelenül történelmi jelentőségű lenne. Az Arsenal eddig még nem nyerte meg ezt a sorozatot, így egy ilyen győzelem – ráadásul egy Premier League-címmel ugyanabban az idényben – a klub történetének egyik legnagyobb sikere lenne, és egy régóta kitűzött cél beteljesülését jelentené. Hajrá, Arsenal!

