„Mikel Arteta futballja az Arsene Wenger-féle stílus korszerű továbbfejlesztése” – a brit nagykövet az NS-nek

– Nagykövet úr, személyesen Önnek mit jelent, hogy az Arsenal húsz év után ismét Bajnokok Ligája-döntőt játszhat, ráadásul Budapesten?

– Futballrajongóként számomra ezek az alkalmak mindig különlegesek: egyszerre szólnak hagyományról és izgalomról. Az Arsenal neve szorosan összefonódik a brit futball történetével, és az, hogy húsz év után újra BL-döntőt játszhatnak, valóban fontos mérföldkő. De ami számomra talán még fontosabb: őszintén örülök annak, hogy mindez Budapesten történik. Ez a város komoly sportmúlttal rendelkezik, és igazán méltó helyszíne egy ilyen rangos európai döntőnek.

– Egy ilyen jelentőségű esemény idején milyen többletfeladatokat jelent a brit nagykövetség számára a döntő? Diplomáciai, biztonsági vagy akár protokollszempontból is különleges időszak ez?

– Egy ekkora esemény természetesen több feladatot is jelent számunkra. Sok brit állampolgár érkezik ilyenkor, így a konzuli szolgáltatásaink iránti igény is megnő. Szorosan együtt dolgozunk a magyar hatóságokkal, hogy mindenki biztonságban legyen, megfelelő tájékoztatást kapjon, és az esemény zökkenőmentesen valósuljon meg. Nagyon meggyőzőek az előkészületek, és külön szeretném hangsúlyozni, mennyire hálásak vagyunk a támogatásért és a vendégszeretetért, amely az Arsenal szurkolóit fogadja majd.

– Körülbelül hány brit szurkoló, sportdiplomata, üzletember vagy közéleti szereplő érkezésére számítanak Budapesten az Arsenal döntője kapcsán?

– Közel 25 ezer brit látogató érkezésére számítunk. Egy ilyen esemény rengeteg szurkolót vonz, emellett hivatalos delegációk, szponzorok és médiaképviselők is jelen lesznek. Budapest egyébként is nagyon népszerű a brit utazók körében, jók a légi összeköttetések, de most hétvégén a városban még hangsúlyosabb és élénkebb lesz a brit jelenlét.

– Angliában mennyire számít nemzeti ügynek egy angol klub Bajnokok Ligája-szereplése, annak fényében, hogy a PL-trófea mennyire fontos a szurkolóknak? Az Arsenal sikere túlmutat ma már magán a klubon?

– Szerintem mindenképp túlmutat. A klubhűség nyilván meghatározó az angol futballban, de amikor egy angol csapat jól szerepel Európában, az sokszor szélesebb körben is figyelmet kap. Az például, hogy ebben a szezonban angol klubok mindhárom nagy európai kupasorozat döntőjébe eljutottak – és kettőt már meg is nyertek! –, kifejezetten büszkeségre ad okot. Ez egyben a nyári világbajnokság egyik legjobb felvezetése is.

– Az Arsenal 2006-ban játszott legutóbb BL-döntőt, akkor még Arsene Wenger vezetésével. Mennyire él még ma is az ő öröksége a klubnál és az angol futballban?

– Arsene Wenger öröksége ma is rendkívül fontos. Nemcsak az Arsenalt alakította át gyökeresen, hanem szélesebb értelemben az angol futball egészére is tartós hatással volt, különösen a professzionalizmus, a felkészülés és a játékstílus terén. A 2006-os döntő – az Arsenal első ilyen szereplése – ma is fontos hivatkozási pont a klub közelmúltjában.

– Arsene Wenger a közelmúltban nyilvánosan is gratulált Mikel Arteta csapatának. Ön szerint mennyiben tekinthető a mostani Arsenal Wenger futballfilozófiája modern folytatásának?

– Egyfajta folytonosság mindenképpen érzékelhető, különösen a technikai minőségre és a támadófutballra helyezett hangsúly tekintetében. Ugyanakkor Mikel Arteta az elmúlt hat év során saját megközelítést is kialakított, amelyben nagyobb hangsúlyt kap a taktikai rugalmasság és a szervezettség. Inkább egy korszerű továbbfejlődésről beszélhetünk, mintsem közvetlen folytatásról.

– Mikel Artetát ma Európa egyik legmodernebb edzőjeként emlegetik. Angliában miben látják az ő legnagyobb szakmai érdemét?

– Legnagyobb érdemének az Arsenal elmúlt évekbeli átalakítását tartják. Újjáépítette a klub belső kultúráját, újra szoros kapcsolatot teremtett a csapat és kivételes szurkolói között, és ezt komoly, pályán elért sikerekkel is alátámasztotta. Ez a hosszú távú építkezés és az egyértelmű eredmények együttese nemcsak Angliában és Európában, hanem világszerte elismerést váltott ki.

Justin McKenzie Smith szerint Mikel Arteta munkáját nemcsak Anghliában, hanem világszerte elismerik (Fotó: AFP)

– A Premier League továbbra is a világ legerősebb bajnokságának számít. Ön szerint mi adja ma az angol klubfutball legnagyobb erejét: a tempó, a gazdasági háttér, az infrastruktúra vagy a szakmai innováció?

– Valójában ezek együtt adják az erejét. A játék tempója és intenzitása, a jelentős befektetések, a világszínvonalú infrastruktúra és az állandó innováció mind hozzájárulnak. Talán a legfontosabb mégis, hogy rendkívül kiegyenlített a mezőny – szinte nincs is igazán könnyű meccs.

– Az angol klubfutballban ma már magyar játékosok is komoly szerepet kapnak. Szoboszlai Dominik kiemelkedően sok és Kerkez Milos is számos elismerést szerzett Angliában. Mennyire figyelnek fel a brit szurkolók és a futballszakma a magyar játékosokra?

– A magyar játékosokra egyre inkább felfigyelnek, és nagyra is értékelik őket Angliában. Szoboszlai Dominik a Liverpool meghatározó játékosa lett a Premier League-ben, góljai és gólpasszai révén komoly hatást gyakorol a csapat játékára. Kerkez Milos pedig fiatal kora ellenére már most megállja a helyét a világ egyik legkeményebb bajnokságában. Ez egyszerre mutatja az egyéni kvalitásokat és a magyar futball fejlődését.

– A fiatal magyar játékosok, például Pécsi Ármin vagy a Bournemouthban szereplő Tóth Alex megjelenése mutathatja-e azt, hogy a Premier League klubjai egyre tudatosabban figyelik a közép-európai tehetségeket?

– Igen, ez egyértelmű tendencia. A játékosmegfigyelés ma már sokkal inkább nemzetközi, és egyre tudatosabban követi a feltörekvő tehetségeket Európa-szerte. Közép-Európa, így Magyarország is része ennek a figyelemnek, és a klubok egyre nyitottabbak arra, hogy bárhol megtalálják az ígéretes játékosokat.

– Az Arsenal idei PL-trófeája és az esetleges Bajnokok Ligája-sikere mekkora önbizalmat adhat az angol válogatottnak a közelgő világbajnokság előtt?

– A klubszintű sikerek mindenképpen pozitív hatással lehetnek, különösen azoknál a játékosoknál, akik a válogatottban is szerepelnek. Az Aston Villa Európa-liga-győzelme és a Crystal Palace Konferencialiga-sikere már most is jelentős lendületet adott. Emellett az is fontos, hogy ezen a nyáron Anglia és Skócia is ott lesz a világbajnokságon, és az Egyesült Királyságban már most is érezhető a nagy várakozás.

– Az Arsenal szurkolói kultúrája különleges helyet foglal el az angol futballban. Mire számíthat Budapest az Arsenal-drukkerek részéről?

– Az Arsenal szurkolói szenvedélyesek és rendkívül büszkék a klubjukra. Erős a kötődésük az észak-londoni közösséghez, ugyanakkor világszerte is egyre növekszik a szurkolótáboruk. Biztos vagyok benne, hogy sok energiát és színt visznek majd a városba, és hozzájárulnak a futball és a sport közös ünnepéhez.

– Mit gondol, Budapest és Magyarország milyen képet mutathat most Nagy-Britannia felé egy ilyen rangos sportesemény megrendezésével?

– Ez kiváló alkalom arra, hogy Magyarország megmutassa a maga erősségeit: a gazdag kultúrát, a vendégszeretetet és a magas színvonalú szervezőkészséget. Budapest különleges város, és egy ilyen esemény megrendezése biztosan erős, pozitív benyomást hagy a látogatókban.

– A sportdiplomácia szempontjából mennyire fontosak az ilyen események a brit–magyar kapcsolatokban?

– Az ilyen események kifejezetten fontosak. A sport képes arra, hogy embereket hozzon össze, közös élményeket teremtsen, és kapcsolatokat építsen a hagyományos diplomácia keretein túl is. Az Egyesült Királyságot és Magyarországot is összeköti a sport, különösen a futball iránti szeretet. Meggyőződésem, hogy ez a kapcsolódás a jövőben is fontos szerepet játszhat.

– Ha az Arsenal végül megnyeri a Bajnokok Ligáját, Ön szerint hol helyezkedne el ez a siker a klub történetében?

– Kétségtelenül történelmi jelentőségű lenne. Az Arsenal eddig még nem nyerte meg ezt a sorozatot, így egy ilyen győzelem – ráadásul egy Premier League-címmel ugyanabban az idényben – a klub történetének egyik legnagyobb sikere lenne, és egy régóta kitűzött cél beteljesülését jelentené. Hajrá, Arsenal!