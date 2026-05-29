Major Nándor és Niko Springer zárja a napot a kieli darts European Tour-versenyen

A kieli lesz az idei negyedik European Tour-verseny magyar versenyzővel, Kovács Patrik Münchenben Joe Cullen, Grazban pedig Ricardo Pietreczko legyőzésével jutott második fordulóba (abban előbb Ross Smithtől, utóbb Josh Rocktól kapott ki), míg a múlt héten Jehirszki György mutatta meg magát Riesában, ahol az első fordulóban alulmaradt Madars Razma ellenében.

Most a 2023-as Hungarian Darts Trophyn első magyarként European Tour-mérkőzést nyerő Major Nándornak szurkolhatunk, Kielben a pénteki program zárásaként lép színpadra a tavalyi budapesti torna győztese, a német Niko Springer ellen.

A győztes szombaton a múlt heti riesai viadalon első ET-tornagyőzelmét arató Ross Smith ellen folytathatja.

A kieli European Tour-viadalról is több sztár hiányzik majd, Luke Littler és Gary Anderson szokásos visszalépése után Luke Humphries, Michael van Gerwen, Jonny Clayton, Gerwyn Price és Josh Rock jelezte, hogy nem utazik el Észak-Németországba.

A versenyt a Max4 közvetíti Magyarországon.

A PDC EUROPEAN TOUR 2026-OS ÁLLOMÁSAI

Február 20–22.: Poland Darts Open, Krakkó (Lengyelország). Döntő: Littler–Van Veen 8–4

Március 13–15.: European Darts Trophy, Göttingen (Németország). Döntő: Nijman–Price 8–3

Március 20–22.: Belgian Darts Open, Wieze (Belgium). Döntő: Humphries–Clayton 8–6

Április 4–6.: German Darts Grand Prix, München (Németország). Döntő: Aspinall–Noppert 8–6

Április 17–19.: European Darts Grand Prix, Sindelfingen (Németország). Döntő: Price–Smith 8–6

Május 8–10.: Austrian Darts Open, Graz (Ausztria). Döntő: Rock–Doets 8–6

Május 22–24.: International Darts Open, Riesa (Németország). Döntő: R. Smith–Searle 8–3

Május 29–31.: Baltic Sea Darts Open, Kiel (Németország)

Június 19–21.: Slovak Darts Open, Pozsony (Szlovákia)

Július 10–12.: European Darts Open, Leverkusen (Németország)

Augusztus 28–30.: HUNGARIAN DARTS TROPHY, BUDAPEST

Szeptember 4–6.: Czech Darts Open, Prága (Csehország)

Szeptember 11–13.: Flanders Darts Trophy, Antwerpen (Belgium)

Október 9–11.: Swiss Darts Trophy, Bázel (Svájc)

Október 16–18.: Dutch Darts Championship, Maastricht (Hollandia)

Október 22–25.: Európa-bajnokság, Dortmund (Németország)