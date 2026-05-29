Ibrahimovic is elutazott a budapesti BL-döntőre – képek

Folyamatosan érkeznek a világhírű vendégek a szombati, budapesti Bajnokok Ligája-döntőre. Többek között Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry és Andrej Arsavin is arra utaló bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, hogy a Puskás Arénában tekintik meg a finálét, de az Instagram-képeken feltűnik Shahid Khan, a Jacksonville Jaguars és Fulham tulajdonosa vagy Stan Kroenke Arsenal-, Colorado Avalanche-, Denver Nuggets-tulajdonos is.

Nézzünk egy válogatást az Instagram-bejegyzésekből: Andrej Arsavin Alekszandr Ovecskin előtt tisztelgő pólóban járta Budapest utcáit Shahid Khan (balra) Zlatan Ibrahimovic (balra) és Russell Wilson (középen) Thierry Henry Stan Kroenke (balról a második) és Nasszer al-Kelaifi (jobb szélen)