Nemzeti Sportrádió

Ibrahimovic is elutazott a budapesti BL-döntőre – képek

T. Z.T. Z.
2026.05.29. 08:26
null
Zlatan Ibrahimovic (balra) és a Super Bowl-győztes Russell Wilson (középen) is Budapestre érkezett (Fotók: Instagram)
Címkék
Zlatan Ibrahimovic Bajnokok Ligája BL-döntő
Folyamatosan érkeznek a világhírű vendégek a szombati, budapesti Bajnokok Ligája-döntőre. Többek között Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry és Andrej Arsavin is arra utaló bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, hogy a Puskás Arénában tekintik meg a finálét, de az Instagram-képeken feltűnik Shahid Khan, a Jacksonville Jaguars és Fulham tulajdonosa vagy Stan Kroenke Arsenal-, Colorado Avalanche-, Denver Nuggets-tulajdonos is.

 

Nézzünk egy válogatást az Instagram-bejegyzésekből:

Andrej Arsavin Alekszandr Ovecskin előtt tisztelgő pólóban járta Budapest utcáit
Shahid Khan (balra)
Zlatan Ibrahimovic (balra) és Russell Wilson (középen)
Thierry Henry
Stan Kroenke (balról a második) és Nasszer al-Kelaifi (jobb szélen)

 

Zlatan Ibrahimovic Bajnokok Ligája BL-döntő
Legfrissebb hírek

Szavazzon: ki nyeri meg a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét?

Bajnokok Ligája
12 perce

Cafu és a Bajnokok Ligája-trófea mindenkit elvarázsolt Budapesten

Bajnokok Ligája
36 perce

„Mikel Arteta futballja az Arsene Wenger-féle stílus korszerű továbbfejlesztése” – a brit nagykövet az NS-nek

Bajnokok Ligája
1 órája

Világbajnok megjegyzés: Nehogy már a Bajnokok Ligáját is angolok nyerjék meg!

Bajnokok Ligája
2 órája

Görbicz Anita még Ashley Cole-t is felülmúlta a BL-döntőt kísérő fesztiválon

Bajnokok Ligája
4 órája

Andrea Pirlo 40 százalék esélyt ad az Arsenalnak a Paris Saint-Germain ellen

Bajnokok Ligája
13 órája

Exkluzív bulihelyszín lesz a Vajdahunyad vára a finálé után

Bajnokok Ligája
14 órája

Dembélé és Hakimi felépült, ott lesznek a Puskás Arénában – sajtóhír

Bajnokok Ligája
15 órája
Ezek is érdekelhetik