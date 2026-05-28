Tajti Bence az utolsó pillanatokban büntetőt védett, a mieink legyőzték a szlovénokat a minifutball Eb-n

A lengyelek elleni 3–2-es vereség után a szlovénokkal találkozott a magyar csapat, amely Domokos Bálint góljával a 14. percben megszerezte a vezetést. Ezt követően sokáig érintetlenek maradtak a hálók, azonban a 31. percben Tadej Zagar lőtt, a labda pedig a bal kapufáról Tajti Bence kapus hátára, onnan befelé pattant. Nem sokáig maradt döntetlen az állás, Kövesdi Zsombor büntetőből, tehát 7.5 méterről a bal felsőbe lőtt, majd 10 perce rá Lovász Bence volt eredményes a kontra végén, a kapusnak „kötényt” adva talált be.

Úgy tűnt, zsebben a három pont a 2x25 perces mérkőzésen, ám a a rendes játékidő utolsó előtti percében Robert Matic bombagólt lőtt a jobb felső sarokba, így nyílttá vált a hajrá. Ráadásul a szlovénok a ráadás során büntetőhöz jutottak, ami viszont kimaradt a 60. percben, Tajti Bence fejjel hárított, akit – részben emiatt – a meccs legjobbjának is megválasztottak.

A mieink tehát nyertek, így nagy lépést tettek a továbbjutás felé a 24 csapatos Eb-n – a kvartettek első két helyezettjei mellett a négy legjobb csoportharmadik is bejut a legjobb 16 közé. Folytatás pénteken 18.45-kor az előző három kontinenstornán négy közé jutó, ebből kétszer bronzérmesként végző kazahok ellen.

MINIFUTBALL EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY

E-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Magyarország–Szlovénia 3–2 (Domokos 14., Kövesdi 38. – büntetőből, Lovász 48., ill. Zagar 31., Matic 49.)

A csoport másik mérkőzésén: Lengyelország–Kazahsztán 2–1

Az E-csoport állása

1. Lengyelország 6 pont

2. Kazahsztán 3 pont (3–2)

3. Magyarország 3 pont (5–5)

4. Szlovénia 0 pont