Szoboszlai Dominik a fiataloknak: Merjetek nagyot álmodni!

Gyönyörűen megújult a IX. kerületi nyúldombi játszótér futballpályája. A korábbi elhagyatott salakos focipálya helyén immár kulturált keretek között futballozhatnak a gyerekek – persze nem éreztük volna igazán otthon magunkat, ha nincs tiltakozás a nagyszerű akció ellen… A kerítésen kívülről egy férfi megafonba ordibált és nyugalmat követelt a kerület lakosainak, noha itt korábban is mindig futballpálya volt, amelyen a gyerekek játszhattak.

Most már sokkal szebb környezetben sportolhatnak a fiatal generáció tagjai, mert a Lay’s, a PepsiCo és az UEFA a gyerekekért nevű jótékonysági szervezet összefogásával megújult a pálya. A csütörtök délutáni átadón elhangzott: a létesítmény különlegessége, hogy a szemetesbe dobált csipszes zacskók, műanyag flakonok újrahasznosításából épült meg a pálya. A gyerekek persze annak örültek a legjobban, hogy az eseményen részt vett a Lay’s reklámarca, a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is.

„Még mindig emlékszem arra az érzésre, milyen volt kisgyerekként arról álmodozni, hogy egyszer futballista leszek – mondta mosolyogva a Liverpool FC 25 éves kiválósága. – Sohasem felejtem el az álmaimat. Ma, a Lay’s nagyköveteként örömteli számomra, hogy visszaadhatok valamit és támogathatom azokat a fiatalokat, akik az út elején járnak. Boldog vagyok, hogy ennyi gyerek itt van a futballpályán, és azt mondom mindegyiküknek: merjenek nagyot álmodni, de dolgozzanak keményebben mindenkinél, és higgyék el, ez az út messzebbre vihet, mint gondolnák.”

A hivatalos sajtótájékoztatót természetesen játék követte. A IX. kerületben működő Második Esély, vagyis a MESE fiataljai próbálhatták ki először a felújított pályát, az első gólt Szoboszlai Dominik átadásából a tízéves Hanna szerezte. Ezt követően célba rúgó verseny, labdavezetési gyakorlat és dekázás szerepelt a programban. Szoboszlai Dominiknak mindenkihez volt egy biztató szava, és aki csak kérte, összeállt vele egy közös képre, és valamennyi autogramkártyát dedikálta.

„A Lay’s Replay olyan nemzetközi kezdeményezés, amely alapvető meggyőződésen alapul: a futball valódi lehetőségeket teremthet a fiataloknak, és pozitív változást hozhat a világ közösségeinek – mondta Adam Warner, a PepsiCo globális sport- és szórakoztatóipari kapcsolatokért felelős alelnöke. – Az elmúlt öt évben öt kontinensen hoztunk létre pályákat, a budapesti a tizenharmadik, ami jelzi, ez a modell jelentős mértékben fejlődik.”

Mint megtudtuk, a kiválasztott helyszínen a futball mindig is kiemelt szerepet kapott, és nem csupán azért, mert a kerület csapata, a Ferencváros messze a legsikeresebb magyar futballklub, hanem azért is, mert a Nyúldomb mindig is ismert központja volt a szabadidejüket sportolással töltő gyerekeknek, továbbá a közösségi sport elkötelezett támogatójaként ismert kerületi önkormányzat miatt esett a választás erre a helyszínre.

Ki tudja, talán ezen a pályán kezd majd el futballozni egy kissrác, aki Szoboszlai Dominik nyomdokaiba léphet…