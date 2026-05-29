Női foci: magyar játékos lett az osztrák Bundesliga legjobbja

A liga honlapja szerint a SPG Südburgenland/TSV Hartberg 33 éves magyar támadója, aki a nyártól a Sturm Grazban folytatja a pályafutását, 68 pontot kapott a szavazáson. A második helyen Sarah Mattner (SKN St. Pölten, 58 pont), a harmadikon pedig Modesta Uka (FK Austria Wien, 22) végzett.

A női Bundesliga honlapja szerint a voksoláson a csapatkapitányok, a vezetőedzők és a sportigazgatók vettek részt.

„Szóhoz sem jutok, még fel sem fogtam igazán. Mind tudjuk, hányadik helyen végzett a Südburgenland, mégis sikerült kiérdemelnem ezt az elismerést. Ez egy álom, mert mindig azt vallom, hogy a kemény munka kifizetődik. A jövőben is a legjobbamat fogom nyújtani” – mondta Sipos Lilla, aki az utolsó helyezett csapat színeiben 15 gólt szerzett az idényben.