Jövőre Milánóban harcol az elitbe jutásért a női jégkorong-válogatott

2026.05.29. 11:22
Fotó: Dömötör Csaba
női jégkorong-világbajnokság női jégkorong-vb magyar női jégkorong-válogatott Milánó
A magyar női jégkorong-válogatott jövő novemberben Milánóban harcolhatja ki a feljutást a divízió 1/A-s világbajnokságon.

A tornán a házigazda olaszok mellett a szlovákok, a norvégok, a hollandok és az elitből idén kieső válogatott szerepel még.

A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) Zürichben zajló kongresszusán döntött a következő világesemények házigazdáiról. Az már korábban eldőlt, hogy a magyar férfiválogatott 2027-ben Németországban szerepel majd sorozatban a harmadik elittornáján.

A magyar szövetség beszámolójából kiderül, hogy a szervezet a férfi U20-asok divízió 1/A-világbajnokságára pályázott, és el is nyerte a rendezés jogát. A vb-t idén december 6. és 12. között bonyolítják le, a házigazda magyarok mellett Kazahsztán, Ausztria, Ukrajna és Szlovénia vesz részt a tornán. A juniorok legutóbb 2023-ban játszhattak hazai vb-n.

 

