Áthidalni még nem, csökkenteni tudjuk a különbségeket – hoki-vb-értékelés

EGYÉNI ÉRTÉKELÉSEK

KAPUSOK

BÁLIZS BENCE: 7. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.14

Ahogy egy évvel ezelőtt, idén is ő kapta meg a szorosabbnak ígérkező mérkőzéseken a lehetőséget, így Ausztria, Nagy-Britannia és Lettország ellen. Az ő nevéhez fűződik az újkori elit világbajnokságok első magyar shut-outja, amivel mindenképpen beírta magát a sportág hazai történelemkönyvébe. Teljesítménye azonban nem volt végig kiegyensúlyozott, Svájc ellen ötgólos hátránynál állt be, és két elkerülhető gólt is kapott.

VAY ÁDÁM: 6. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.97

Második számú kapusként nem volt hálás szerepkör az övé. Azokon a meccseken játszott, amelyeken szinte borítékolható volt, hogy felborul a pálya. A finnek elleni nyitó meccsen rengeteg bravúrja volt, és amíg a csapat koncentrált, az Egyesült Államok ellen is jól teljesített. Alázatosan teszi a dolgát, lehet rá számítani minden helyzetben.

HEGEDÜS LEVENTE nem játszott

Nem kapott lehetőséget a világbajnokságon, de nagyon fiatalon belekóstolhatott, milyen is az elit vb légköre. Az edzéseken a mieink legjobbjai tesztelték, és mindkét tapasztalat sokat segíthet neki az egyéni fejlődésében.

HÁTVÉDEK

CSOLLÁK MÁRKÓ: 4. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 4.95

Legtöbbször ő maradt ki a meccskeretből a végig a tornán lévő játékosok közül, pedig eleinte elsőbbséget élvezett Tornyai Gáborral szemben. Éppen ők ketten azok a hátvédek, akik az Erste Ligából vívták ki a helyüket a csapatban, így talán nem csoda, hogy kevesebb bizalmat kapott, mint a magasabb szinten játszók.

GARÁT ZSOMBOR: 5. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.35

Hátvédként nem elsősorban az volt a feladata, mégis többször próbálkozott kapura lövéssel, még ha ezekből nem is lett gól, a kipattanók után alakultak ki veszélyes helyzetek. A csapaton belül a fizikailag erősebb védők egyike, de a sebességére sem lehetett panasz. Önfeláldozása példás volt, de nem emelkedett ki a csapatból.

HADOBÁS ZÉTÉNY: 6. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.68

Válogatottunk egyik legtechnikásabb hátvédje, Horváth Milánnal a fiatal, lendületes második csatársorunk mögött állt, és sokszor kombinatívan, lendületesen hozták ki a korongot a kapunk mögül és a védekezőharmadunkból, amivel még a képzettebb ellenfeleknek is sikerült problémát okozni. Sokkal jobb vb-je volt, mint egy évvel ezelőtt Herningben.

HORVÁTH MILÁN: 7. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.63

A hátsó alakzatunk egyik legjobbja volt, amihez az ő esetében is az kellett, hogy meglegyen az összhang a mellette játszó Hadobással, valamint az előtte lévő támadósorral. Határozott és jól olvassa a játékot, emberhátrányban Garát mellett is kapott szerepet, de a speciális egységeinknek ez a változata a teljes tornán nem volt az igazi.

KISS ROLAND: 5. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.28

Az egyik legagresszívabb hátvédünk volt a világbajnokságon, tesztelték is az „idegrendszerét” az ellenfelek rendesen. Az akarásával nem volt semmi gond, de a keménysége többször átlépte a határt, amelyet már kiállítással büntetnek a játékvezetők, az emberhátrányokkal pedig végig meggyűlt a bajunk, így ezek az esetek különösen fájók voltak.

ORTENSZKY TAMÁS: 5. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.49

Ahogy egy évvel ezelőtt, úgy most is igyekezett hozzátenni a támadásokhoz, de ezúttal nem annyira eredményesen, mint Herningben. Se felfelé, sem lefelé nem lógott ki a csapatból, de ez a csoportkör legtöbb gólját kapó válogatottból inkább negatívum, mint pozitívum.

STIPSICZ BENCE: 7. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.85

Rutinja, munkabírása és technikai képességei nagyon fontos erények a védelemben. Játékintelligenciája szintén kiemelkedő, a válogatott hátsó alakzatának meghatározó oszlopa, nem véletlenül szerepel rendre az első sorban. Magabiztos teljesítményt nyújtott, vezér volt védekezésben, rengeteg jégidőt kapott.

TORNYAI GÁBOR: 5. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.40

Kevés lehetőséget kapott, többször a keretből is kimaradt, de amikor szükség volt rá, lehetett rá számítani a negyedik sorban, hogy amíg jégen van, pihenhessenek a többiek. Ha támadott a csapat, jól biztosított a kék vonalon, egy-két lövése is volt távolról, sőt, az Egyesült Államoknak be is talált, látszott rajta, mindegy, milyen szerepet kap, igyekszik a legjobbját nyújtani.

CSATÁROK

BARTALIS ISTVÁN csak 4 percet játszott

Sajnálatos sérülése miatt csak perceket kapott a világbajnokságon. A finnek ellen még elővigyázatosságból nem játszott, a második, Ausztriával szembeni összecsapásunkon viszont hamar megsérült a mellizma, utána vissza sem térhetett a jégre.

ERDÉLY CSANÁD: 6. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.16

Csapatkapitányként a mentalitásával már nem lepett meg senkit, hajt, motivál és az utolsó csepp erejéig küzd. Így volt ez Zürichben is, és hiába volt ez már a negyedik A-csoportos világbajnoksága, korábban még nem lőtt gólt az elitben. Ezúttal kétszer is eredményes volt, ráadásul ugyanazon a meccsen, az Egyesült Államok ellen.

GALLÓ VILMOS: 5. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.60

Két mérkőzésen kapott csak szerepet, hiszen kislánya születése miatt hazautazott feleségéhez a britek legyőzését követően. Kimerülten, hetedik meccsig tartó finn bajnoki döntő után érkezett meg a válogatotthoz, mégis mindent beleadott, és bár egy ilyen idény után húzóember nem tudott lenni, a teljesítményére nem lehetett panasz.

HÁRI JÁNOS: 6. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.46

Nem villogott, nem vont magára minden tekintetet parádés megmozdulásaival, de adott két gólpasszt, és lőtt egy gólt a németeknek. Ráadásul +1-gyel zárta a világbajnokságot, ami nem kis szó egy ilyen mezőnyben.

HORVÁTH BENCE: 7. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.53

Az egyik üde színfoltja volt a csapatnak. Energikus, technikás, erős, a támadásból és a védekezésből is kiveszi a részét. Az egyetlen, ami ellene szól, a sok összeszedett kiállítás: négyszer is emberhátrányba kerültünk a szabálytalanságai miatt, ezzel rendesen megnehezítette a csapat dolgát.

NAGY KRISZTIÁN: 8. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.20

Elképesztő tartás van benne. Miután megtudta, hogy kikerült a keretből, egy szó nélkül dolgozott tovább, edzett, gyakorolt, és amikor Bartalis sérülése miatt ismét tagja lett a csapatnak, élt a lehetőséggel, Nagy-Britanniának alig több mint két perc alatt gólt lőtt, ráadásul az utolsó találat is az ő nevéhez fűződött.

NEMES MÁRTON: 5. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.46

Egy évvel ezelőtt iskolai kötelezettségei miatt lemaradt az elit vb-ről, de ezúttal megkapta a lehetőséget a bizonyításra. A második támadósorunkban jól mozgott együtt a társaival, technikás és gyors, de a védekezés nem az erőssége. Ő is megszerezte az első gólját az A-csoportban, a lettek ellen szépített.

PAPP KRISTÓF: 4. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.46

Halványabb volt a vártnál az Észak-Amerikában légióskodó csatár, de a vb-n szerzett két emberelőnyös gólunk egyikénél ő adta a második asszisztot Vincze Péternek. Technikás, de ezen a tornán nemigen tudta megmutatni, hogy több van benne.

RAVASZ CSANÁD: 4. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.12

Amikor bekerült a meccsnapi keretbe, a 4-5. sorban kapott helyet. Kiegészítő szerepben nehéz villogni, pláne, hogy az egyetlen győzelmünk alkalmával nem nevezte a stáb a csapatba. Egyelőre nem tudjuk, mire képes ezen a szinten, talán ha több játékperce lesz, bebizonyíthatja, helye van a csapatban.

SÁRPÁTKI TAMÁS: 7. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.64

Elsősorban a védekezőjátéka volt megsüvegelendő támadóként, amellett, hogy kulcshelyzetekben elöl is jól teljesített. Az egész csapat önfeláldozó volt, de ebben Sárpátki még a többieken is túltett. Rengeteget blokkolt, már a támadóharmadban keményen védekezett, elvégezte a piszkos munkát, és a britek ellen két gólpasszt is adott Nagy Krisztiánnak.

SEBŐK BALÁZS: 7. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.81

Egyike a legjobb képességű játékosainknak, látszott rajta, hogy a finn ligában játszik. Feltűnően gyors és jó elképzelései vannak, három asszisztja és egy gólja magáért beszél, nagy erősítés volt a csapatnak azok után, hogy Herningben tavaly nem lehetett ott mentális kimerültsége miatt.

SOFRON ISTVÁN: 6. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.03

Jelenléte óriási motivációt jelent a fiatalabb kerettagoknak. Hihetetlen a munkabírása és a tudása, eredményei ellenére a csapat egyik legalázatosabb játékosa. A fakultatív edzéseken is mindig részt vesz, és az utolsók között hagyja el a jeget. A zürichi vb-n is kitette szívét-lelkét, és az osztrákok ellen egyenlítő gólt lőtt az első harmadban.

SZONGOTH DOMÁN: 6. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.25

Nem alaptalanul reméljük sokan, hogy elkel az NHL-draftján, nagyszerű képességei vannak és még mindig csak 17 éves. Zürichben a briteknek parádés gólt lőtt, amivel a rendkívül magas szintű hokihoz szokott svájci szurkolók elismerését is kivívta. Sokkal jobb vb-je volt, mint egy évvel ezelőtt, de még ennél is több van benne.

TERBÓCS ISTVÁN: 8. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.79

A csapatkapitány-helyettes valóban az egyik vezér volt, a bennmaradást jelentő britek elleni győzelem alkalmával duplázott, mérkőzés utáni nyilatkozatában még az ellenfél szövetségi kapitánya is elismeréssel beszélt róla, kiemelve, ő jelentette a különbséget. Összesen öt pontot szerzett a vb-n, amivel a magyar válogatott legeredményesebb játékosa lett.

VINCZE PÉTER: 5. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 5.72

Egy góllal és egy assziszttal zárta a tornát, de nem nyújtott olyan kiemelkedő teljesítményt, mint egy évvel ezelőtt. Ezúttal az emberelőnyeinkben sem tudott igazán csillogni, igaz, összesen két emberelőnyös gólunkból az egyiket ő szerezte.

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY

MAJOROSS GERGELY: 7. Az nso.hu olvasóinak osztályzata: 6.03

Második idényét fejezte be kapitányként. Következetesen kitart amellett a hosszú távú stratégia mellett, amelyet stábjával kitalált, de közben taktikailag igyekszik újra és újra frissíteni a repertoárt. Hiába ugyanúgy három szerzett ponttal és egyetlen győzelemmel maradtunk bent az elitben, mint egy évvel korábban, néhány mérkőzésünkön érződött, hogy valóban fejlődött irányítása alatt a válogatott. A finnek, az osztrákok, a britek és az Egyesült Államok ellen is élvezetes volt nézni a mieinket, különösen az öt az öt elleni játékot, ebben tudjuk leginkább felvenni a versenyt a világelittel.